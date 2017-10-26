Манчини vs Семин: кто здесь храбрец?

Источник: Спорт-Экспресс

ОБОРОНА.

«ЗЕНИТ»: ПРЕССИНГ И ПОДДУШИВАНИЕ.

Базовая модель Манчини предполагает двух футболистов в центре обороны. В последнее время итальянец чаще делает выбор в пользу Мамманы и Мевли, тогда как универсальный Иванович выходит на правой бровке. В случае появления на фланге Смольникова серб возвращается в центр, но последняя попытка такой ротации завершилась неудачей — поражением от «Арсенала» и пропущенным голом при прямой вине Бранислава, запутавшегося в маневре перед воротами.

На старте сезона «Зенит», визуально имевший едва ли не лучшую физическую форму во всем чемпионате, мог позволить себе часто использовать высокий прессинг. Он у команды начинался с нападающих, а особенно эффективным становился при наличии на поле Дриусси, обладающего отличными оборонительными навыками (хотя и обученный у Бердыева Полоз также совершает на чужой половине много полезных вещей). Важную функцию при разрушении выполняли сверхподвижные Ерохин и Кузяев, а представители последней защитной линии могли позволить себе располагаться достаточно высоко: и у Мевли, и у Мамманы, и у Кришито неплохая стартовая скорость.

Сейчас, правда, столь успешный командный прессинг у «Зенита» получается реже, и внешне складывается ощущение, что те же Кузяев и Ерохин слегка сдали в уровне движения. Но сохраняется обязательное условие в игре сине-бело-голубых — внимательная опека самых опасных и техничных футболистов соперника, желательно в момент приема мяча. И на Мариу Фернандеса, и на Головина в битве с ЦСКА петербуржцы старались налетать с двух-трех сторон. Миранчукам и Фернандешу стоит быть готовыми.

Отсутствие из-за перебора желтых карточек Паредеса с точки зрения обороны, вероятно, только усилит «Зенит», поскольку аргентинец, хоть и располагается ниже всех хавбеков, не самый великий разрушитель в мире. Краневиттер за перемещениями соперников в опорной зоне смотрит внимательнее.

«ЛОКОМОТИВ»: СМЕНА СХЕМЫ.

Семин начинал чемпионат со схемой 3−5−2, которая давала результат, но периодически вызывала вопросы. Во-первых, в матчах с аутсайдерами страдало качество игры в атаке из-за присутствия лишнего человека в обороне и, наоборот, нехватки дополнительного нападающего у чужих ворот. Во-вторых, у «Локомотива» попросту нет третьего центрального защитника высокого уровня. Сюда не раз пробовали опускать номинального хавбека Баринова, но со временем от этой идеи отказались.

3−5−2 позволяла «Локомотиву» при помощи дополнительной подстраховки компенсировать проблемы на флангах, где на старте сезона попросту не оказалось исполнителей (и приходилось выпускать работать по всей бровке даже Фарфана). Но от изначальной схемы Семин все равно ушел, переломным моментом стали матчи с «Амкаром» (поражение дома со счетом 0:1) и «Ростовом» (победа в концовке после перестроения на 4−2−3−1). Кажется, что несмотря на всю кажущуюся мощь «Зенита», даже сейчас тренерский штаб к трем центральным защитникам не вернется.

Становится яснее картина и на флангах обороны. Место справа давно зарезервировал работоспособный и прибавляющий на глазах Игнатьев, а слева матч с «Краснодаром» отлично провел Лысов. Было бы справедливо наградить 19-летнего парня еще одним шансом. Новая загадка — как «Локомотив» будет справляться с дисквалификацией Тарасова? Наличие двух явных опорников-разрушителей для железнодорожников — неизменный атрибут, и в Санкт-Петербурге в центре, видимо, выйдет Коломейцев. Справится ли?

Что касается уровня агрессии при обороне, то прессинг «Локо», как правило, начинает уже в момент, когда соперник забегает на его половину поля, либо в первые секунды после потери мяча. Не удалось отнять мяч сразу — ничего страшного, можно организованно отойти назад. Хотя в отдельных матчах (к примеру, с «Динамо») железнодорожники «душили» противника прямо у чужих ворот. Важнейшую роль Денисова при разрушении можно оценить по двум фактам: он занимает второе место в чемпионате по количеству и качеству отборов и первое — по числу подборов.

ВЫХОД ИЗ ОБОРОНЫ.

«ЗЕНИТ»: КРАЙНИЕ ЗАЩИТНИКИ — ВАЖНЫЕ ДИСПЕТЧЕРЫ.

Если в составе есть Паредес, вратарь и центральные защитники первым делом ищут вблизи себя аргентинца, передают ему мяч, а далее Леандро регулирует направление и скорость атаки из глубины. При его отсутствии (то есть, как раз в нашем случае), эстафетная палочка передается сразу нескольким футболистам. В первую очередь, двум крайним защитникам, Ивановичу и Кришито, которые обладают отличным средним и дальним пасом (неслучайно итальянец — второй во всем чемпионате по количеству передач). Краневиттер тоже может взять на себя функции Паредеса, но с оговорками: столь качественно и стабильно доставлять мяч между линиями он не может, поэтому его пасы короче и проще.

Бездумными забросами вперед «Зенит» старается не играть, прибегает к ним лишь в редких случаях. Количество верховых передач, естественно, увеличивается при наличии на поле Дзюбы. В таких случаях мяч к Артему может доставлять непосредственно от центральных защитников. Как у Мамманы, так и Мевли соответствующие навыки развиты неплохо.

«ЛОКОМОТИВ»: ОТ ДЕНИСОВА К ФЕРНАНДЕШУ.

Начало атаки у железнодорожников более центрально-ориентированное, чем у «Зенита». Крайние защитники в этой стадии наступления принимают не такое активное участие. Из хавбеков глубже всех в поисках мяча опускается Денисов (четвертый в чемпионате по количеству пасов), далее, как правило, идет поиск Фернандеша, а португалец отвечает за разгон и непредсказуемость. Активно между линиями работают также Миранчуки, и если обеспечить их передачей, то старт атаки уже можно считать удачным — что-нибудь да придумают.

Длинный пас от вратаря или центральных защитников также возможен, особенно при наличии Эдера. При ударе от ворот Гильерме редко разыгрывает мяч с защитниками, предпочитая выбивать его к центру поля.

ПОЗИЦИОННАЯ АТАКА.

«ЗЕНИТ»: КРУГОВОРОТ НАПАДАЮЩИХ.

Пустым перекатыванием мяча петербуржцы стараются не заниматься — в почете вертикальные передачи и максимально быстрая доставка к чужой штрафной, где атакующие футболисты уже растягивают чужую оборону и запутывают ее постоянной сменой позиций. Очень частый прием: пас от крайнего защитника параллельно боковой линии на нападающего, оттянувшегося на фланг. Тот, находясь в окружении одного-двух соперников, разворачивается лицом к набегающим партнерам и направляет мяч в нужную точку в центр или на противоположный край.

Еще один непременный атрибут атаки «Зенита» — свободные художества Кокорина, которому позволяется больше, чем остальным. По какой схеме бы «Зенит» ни играл, Александр может оказаться в абсолютно любой точке поля, стянуть на себя нескольких защитников и освободить пространство для рывка партнеру (к примеру, Дриусси). Команда любит «перегружать» какую-либо зону большим количеством футболистов, а затем неожиданно направлять мяч в другую сторону, наказывая соперников за потерю бдительности.

Само собой, «Зенит» предпочитает действовать с позиции силы, и по владению мячом он в сезоне уступал лишь в очных встречах «Спартаку» и «Краснодару» (то есть когда добивался значительного перевеса в первом тайме), плюс на равных сыграл с ЦСКА. Кстати, армейцы наглядно показали, как максимально усложнить атакующую жизнь петербуржцам, — достаточно нагрузить оборонительной работой склонных к атаке Кришито и Ивановича, не давать разворачиваться Паредесу, и атакующее трио Ригони-Кокорин-Полоз сразу же становится отрезанным от футбола, а длинные забросы в их сторону ни к чему не приведут. Манчини даже пришлось выпускать во втором тайме Дзюбу, чтобы цепляться за верховые мячи.

«ЛОКОМОТИВ»: КРУГОВОРОТ МИРАНЧУКОВ И ФЕРНАНДЕША.

Есть популярное мнение, что железнодорожники проповедуют прагматичный оборонительный футбол, однако это заблуждение. С возвращением в состав Фернандеша и расцветом Миранчуков команда научилась играть и первым номером, тем более жизнь не оставила другого выбора: в России достаточно аутсайдеров, которые приезжают в Москву и садятся на свою половину поля вдесятером. По владению мячом красно-зеленые, к примеру, занимают пятое место в чемпионате с показателем в 53 процента («Зенит» — второй с 59 процентами). Другое дело, что контратаки у «Локомотива» получаются пока все же лучше. А в Санкт-Петербурге будет отличная возможность использовать именно скромную тактику.

Если у «Зенита» происходит круговорот нападающих, рывки которых в свободные зоны таят главную угрозу, то у железнодорожников главная опасность исходит от перемещения трех хавбеков — Фернандеша и Миранчуков. Португалец принял участие в 10 голевых атаках из 20, Алексей — в девяти, Антон — в восьми. Каждый обладает как искусством освободиться из-под опеки один в один (все — в десятке лучших чемпионата по дриблингу), так и умением выполнить проникающую передачу (чаще Алексея и Фернандеша такие пасы отдает лишь Перейра).

Игра с Фарфаном впереди подразумевает поиск перуанцем свободных зон параллельно чужой штрафной и передачу на ход из глубины. Если в нападении выходит Эдер, то возрастает количество навесов и единоборств. Но есть подозрение, что в Санкт-Петербурге португалец тоже начнет матч в запасе.

СТАНДАРТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

«ЗЕНИТ»: ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ВЫБЫЛ.

Паредес сразу же присвоил себе право исполнять все штрафные и угловые. Когда аргентинца на поле нет, выполнить подачу может Кришито (чаще) или Кокорин (реже). После классного навеса итальянца Ерохин забил победный гол в Краснодаре. А всего мячей со «стандартов» в сезоне у «Зенита» набралось четыре, один из которых — с пенальти. При этом в свои ворота сине-бело-голубые допустили лишь один (и тоже с 11-метровой отметки, от «Спартака»). Это лучший показатель в чемпионате.

«ЛОКОМОТИВ»: ГЛАВНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ НА МЕСТЕ.

Железнодорожники добились большего успеха в розыгрыше «стандартов», насобирав в сезоне семь голов: три после угловых, два после розыгрыша штрафных и еще два — после прямых ударов. И угроза, опять же, идет от Фернандеша и Алексея Миранчука. А в своей штрафной при подачах особенно внимательно нужно следить за Фарфаном: пусть перуанец невысокий, но прыжком обладает отменным и позицию выбирать умеет.

СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ.

«ЗЕНИТ»: ЗАПИСКИ МАНЧИНИ.

Петербуржцы за один матч могут поменять схему три раза: начать, например, по 4−3−3, затем перестроиться на 4−2−3−1 без проведения замен, а следом, выпустив Дзюбу и Краневиттера, вернуться к 4−4−1−1 образца начала чемпионата. Часто эти сиюминутные революции помогают «Зениту» улучшить футбол по ходу матча, а соперник не успевает среагировать. А лучше ориентироваться при смене заданий футболистам помогают записки от итальянского главного тренера, которые часто оказывались в центре внимания на старте сезона.

«ЛОКОМОТИВ»: КВЕРКВЕЛИЯ — ЦЕНТРФОРВАРД.