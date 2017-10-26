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21:20 (мск), источник: Onedivision.ru

Представитель «Урала» просмотрит трех игроков «Химок»

Представитель «Урала» посетит матч очередного тура первенства ФНЛ между «Химками» и «Кубанью».

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что он будет просматривать трех футболистов подмосковного клуба.

В сферу интересов «Урала» попали — вратарь Вячеслав Исупов, защитники Алексей Шумских и Кирилл Заика.

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