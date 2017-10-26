Нападающий "Эвертона" начал отрабатывать свое наказание за вождение в нетрезвом виде.
Представитель «Урала» просмотрит трех игроков «Химок»
Представитель «Урала» посетит матч очередного тура первенства ФНЛ между «Химками» и «Кубанью».
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Представитель «Урала» посетит матч очередного тура первенства ФНЛ между «Химками» и «Кубанью».
Сообщается, что он будет просматривать трех футболистов подмосковного клуба.
В сферу интересов «Урала» попали — вратарь Вячеслав Исупов, защитники Алексей Шумских и Кирилл Заика.