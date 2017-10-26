Александр Тарханов: В матче «Локомотив» — «Зенит» фаворита нет

Источник: Советский спорт

С ИВАНОВЫМ ИНОГДА СПОРИМ, НО НИКОГДА НЕ РУГАЕМСЯ.

— Довольны результатами «Урала» к концу первого круга?

— Глобальные выводы делать рано. Подготовка прошла успешно. В целом результат удовлетворительный. А отличным он мог бы быть, если бы шли на первом месте.

Мы взяли интересных, молодых футболистов, есть при этом опытные, особенно в средней линии. Но скажу честно: мы не думали, что зайдем так далеко, просто готовились к сезону.

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— Пример вашей команды лишний раз доказывает, что не только большие деньги играют роль в футболе. Согласны?

— В общем, да. Но это дело случая. В прошлом году «Амкар» стрельнул, и тоже с небольшим бюджетом. А у кого-то не получилось: «Крылья», например, вылетели, хотя там денег было побольше. Поэтому материальные вливания — это, конечно, хорошо, но правильную работу с командой еще никто не отменял.

— Многих интересует, как вы уживаетесь на тренерской скамейке с Григорием Ивановым?

— Это большой плюс, что президент клуба так переживает за команду, мне он совершенно не мешает. Он много лет в футболе и тоже достаточно понимает в этом виде спорта. Мы много с ним общаемся, обмениваемся мнениями на футбольную тему, иногда спорим, но никогда не ругаемся.

— Не дает указания, кого надо выпустить, кого — нет?

— Нет, конечно. Это знающий человек. Состав может определить только главный тренер, здесь других вариантов быть не должно. Мы можем обменяться мнениями на этот счет.

— Кстати, об «Амкаре». Пермяки выбили «Ростов» из Кубка России. Тяжелая предстоит игра у вас с ними?

— Для нас это всегда тяжелые поединки. Мы, как правило, постоянно находимся недалеко друг от друга. Тем более они вышли из кризиса, который был на старте, прошли в Кубке. Так что эмоционально они на подъеме.

НАЛЬЧИК ОКАЗЫВАЛ СЕРЬЕЗНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ «СПАРТАКУ».

— Если говорить о Кубке России, у «Спартака» фактически не осталось конкурентов в этом турнире?

— Я бы не сказал. Есть хорошие команды из ФНЛ.

То, что большое количество фаворитов покинуло турнир — досадно. Но мне кажется, интересно будет посмотреть на тех, кто остался.

Матч красно-белых с Нальчиком был очень интересным. «Спартаку» оказывали серьезное сопротивление. При счете 3:2 Нальчик имел возможность забить. Мне понравилось, как высказался Каррера насчет того, что в перерыве пришлось повысить голос, чтобы заставить футболистов играть. А в первые 45 минут со стороны «спартаковцев» была банальная недооценка соперника.

РАЗГОВОРЫ ОБ УВОЛЬНЕНИИ ШАЛИМОВА ПОДОГРЕВАЕТ ПРЕССА.

— Чего ожидаете от встречи лидеров «Локомотива» и «Зенита»?

— Все зависит от того, кто с каким настроем подойдет к этой игре. Мне сложно назвать фаворита, потому что обе команды хорошо укомплектованы. И сказать, что «Локо» в чем-либо уступает питерцам, я не могу.

Наверное, Юрий Павлович будет стараться действовать от обороны. При этом группа игроков атаки у «Локомотива» очень мощная: Фарфан, братья Миранчуки, Фернадеш — каждый из этих футболистов способен в одиночку решить исход матча. Но повторюсь — акцент будет сделан в пользу защитной линии.

— К какому результату склоняетесь?

— Надеюсь, что ничью «Локо» вырвет. «Зенит» в последних матчах тоже выглядит неровно, поэтому однозначно победитель неясен.

— Что происходит с «Краснодаром», на ваш взгляд?

— Надо находиться внутри команды, чтобы была полная картина. Хотя и с «Локо» имели территориальное преимущество, и с ЦСКА домашняя игра была полностью за ними, но мяч в ворота не идет.

— К разговорам об отставке Шалимова как относитесь?

— Я хорошо с ним знаком, насчет его возможного увольнения ничего не могу сказать. Все эти разговоры подогревает пресса. Стоит какой-то команде проиграть, сразу высказываются об увольнении.

«СПАРТАК» СЛИШКОМ ДОЛГО СПРАВЛЯЛ ЧЕМПИОНСТВО, ТАК БЫВАЕТ.

— От тульского «Арсенала» никто не ожидал такой прыти. Впереди игра с ЦСКА, надолго хватит команду Божовича?

— Молодцы, что я могу сказать. Здорово сыграли с «Краснодаром», «Ахматом» и «Зенитом». У «Арсенала» достаточно крепкая команда с опытным тренером и неплохими легионерами. «Урал» чем-то похож на Тулу.

У ЦСКА тоже неплохая команда. Сколько уже говорится о том, что их эра закончена, а они каждый год в лидирующей тройке. Молодые пацаны здорово смотрятся у них. Это нам и «Амкару» можно жаловаться, а им-то чего? Идут на третьем месте и отстают на 4 очка от лидера.

— «Спартак» вернется в чемпионскую гонку?

— Из гонки он может выбыть только тогда, когда чемпионат закончится. Все зависит от того, как они будут выступать. Они по сути дела из гонки-то и не выходили. Просто получилось, что «Спартак» долго справлял чемпионство, так бывает, когда долгое время не побеждаешь.