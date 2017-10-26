Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Европейские компании обеспокоило грядущее нововведение России
Поклонская отреагировала на заявление Собчак о Крыме
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Текущие события
Футбол. Зарубежный
25.10
Сассуоло0
Удинезе1
Футбол. Зарубежный
25.10
Ювентус4
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
25.10
Рома1
Кротоне0
Футбол. Зарубежный
25.10
Дженоа2
Наполи3
Футбол. Зарубежный
25.10
Фиорентина3
Торино0
Футбол. Премьер-лига
27.10
Арсенал Т
ЦСКА
Все события
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Федор Емельяненко назвал брата «Иудой»
Состоялась жеребьёвка четвертьфинала Кубка английской лиги
Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
Назван лучший способ мыть фрукты
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
10Хэмилтон выиграл Гран-при США
17«Химки» победили «Црвену Звезду» в Евролиге
21:17 (мск), источник: Советский спорт

Александр Тарханов: В матче «Локомотив» — «Зенит» фаворита нет

Главный тренер «Урала» в интервью «Советскому спорту» — о матчах 15-го тура, Кубке России и о том, насколько ему комфортно с президентом.

Источник: Советский спорт

С ИВАНОВЫМ ИНОГДА СПОРИМ, НО НИКОГДА НЕ РУГАЕМСЯ.

— Довольны результатами «Урала» к концу первого круга?
— Глобальные выводы делать рано. Подготовка прошла успешно. В целом результат удовлетворительный. А отличным он мог бы быть, если бы шли на первом месте.

Мы взяли интересных, молодых футболистов, есть при этом опытные, особенно в средней линии. Но скажу честно: мы не думали, что зайдем так далеко, просто готовились к сезону.

Читайте также
ЦСКА может досрочно вернуть Чернова из «Урала»

— Пример вашей команды лишний раз доказывает, что не только большие деньги играют роль в футболе. Согласны?
— В общем, да. Но это дело случая. В прошлом году «Амкар» стрельнул, и тоже с небольшим бюджетом. А у кого-то не получилось: «Крылья», например, вылетели, хотя там денег было побольше. Поэтому материальные вливания — это, конечно, хорошо, но правильную работу с командой еще никто не отменял.

— Многих интересует, как вы уживаетесь на тренерской скамейке с Григорием Ивановым?
— Это большой плюс, что президент клуба так переживает за команду, мне он совершенно не мешает. Он много лет в футболе и тоже достаточно понимает в этом виде спорта. Мы много с ним общаемся, обмениваемся мнениями на футбольную тему, иногда спорим, но никогда не ругаемся.

— Не дает указания, кого надо выпустить, кого — нет?
— Нет, конечно. Это знающий человек. Состав может определить только главный тренер, здесь других вариантов быть не должно. Мы можем обменяться мнениями на этот счет.

— Кстати, об «Амкаре». Пермяки выбили «Ростов» из Кубка России. Тяжелая предстоит игра у вас с ними?
— Для нас это всегда тяжелые поединки. Мы, как правило, постоянно находимся недалеко друг от друга. Тем более они вышли из кризиса, который был на старте, прошли в Кубке. Так что эмоционально они на подъеме.

НАЛЬЧИК ОКАЗЫВАЛ СЕРЬЕЗНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ «СПАРТАКУ».

— Если говорить о Кубке России, у «Спартака» фактически не осталось конкурентов в этом турнире?
— Я бы не сказал. Есть хорошие команды из ФНЛ.

То, что большое количество фаворитов покинуло турнир — досадно. Но мне кажется, интересно будет посмотреть на тех, кто остался.

Матч красно-белых с Нальчиком был очень интересным. «Спартаку» оказывали серьезное сопротивление. При счете 3:2 Нальчик имел возможность забить. Мне понравилось, как высказался Каррера насчет того, что в перерыве пришлось повысить голос, чтобы заставить футболистов играть. А в первые 45 минут со стороны «спартаковцев» была банальная недооценка соперника.

Читайте также
Григорий Иванов: Обидно и стыдно за поражение от «Спартака»

РАЗГОВОРЫ ОБ УВОЛЬНЕНИИ ШАЛИМОВА ПОДОГРЕВАЕТ ПРЕССА.

— Чего ожидаете от встречи лидеров «Локомотива» и «Зенита»?
— Все зависит от того, кто с каким настроем подойдет к этой игре. Мне сложно назвать фаворита, потому что обе команды хорошо укомплектованы. И сказать, что «Локо» в чем-либо уступает питерцам, я не могу.

Наверное, Юрий Павлович будет стараться действовать от обороны. При этом группа игроков атаки у «Локомотива» очень мощная: Фарфан, братья Миранчуки, Фернадеш — каждый из этих футболистов способен в одиночку решить исход матча. Но повторюсь — акцент будет сделан в пользу защитной линии.

— К какому результату склоняетесь?
— Надеюсь, что ничью «Локо» вырвет. «Зенит» в последних матчах тоже выглядит неровно, поэтому однозначно победитель неясен.

— Что происходит с «Краснодаром», на ваш взгляд?
— Надо находиться внутри команды, чтобы была полная картина. Хотя и с «Локо» имели территориальное преимущество, и с ЦСКА домашняя игра была полностью за ними, но мяч в ворота не идет.

— К разговорам об отставке Шалимова как относитесь?
— Я хорошо с ним знаком, насчет его возможного увольнения ничего не могу сказать. Все эти разговоры подогревает пресса. Стоит какой-то команде проиграть, сразу высказываются об увольнении.

«СПАРТАК» СЛИШКОМ ДОЛГО СПРАВЛЯЛ ЧЕМПИОНСТВО, ТАК БЫВАЕТ.

— От тульского «Арсенала» никто не ожидал такой прыти. Впереди игра с ЦСКА, надолго хватит команду Божовича?
— Молодцы, что я могу сказать. Здорово сыграли с «Краснодаром», «Ахматом» и «Зенитом». У «Арсенала» достаточно крепкая команда с опытным тренером и неплохими легионерами. «Урал» чем-то похож на Тулу.

У ЦСКА тоже неплохая команда. Сколько уже говорится о том, что их эра закончена, а они каждый год в лидирующей тройке. Молодые пацаны здорово смотрятся у них. Это нам и «Амкару» можно жаловаться, а им-то чего? Идут на третьем месте и отстают на 4 очка от лидера.

— «Спартак» вернется в чемпионскую гонку?

— Из гонки он может выбыть только тогда, когда чемпионат закончится. Все зависит от того, как они будут выступать. Они по сути дела из гонки-то и не выходили. Просто получилось, что «Спартак» долго справлял чемпионство, так бывает, когда долгое время не побеждаешь.

А так состав у них очень мощный, особенно группа атаки, которая блестяще продемонстрировала свой атакующий потенциал в игре с «Севильей».

Урал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Стыд и позор! Что говорят в США о том, как засудили топового россиийского бойца Шлеменко
"Мне в голову летела нога 47 размера". Как Карелин провел бой по правилам ММА
Федор Емельяненко назвал брата «Иудой»
Состоялась жеребьёвка четвертьфинала Кубка английской лиги
Венгер не исключает, что покинет «Арсенал» в конце сезона
Ковальчик сравнила допинговые истории Йохауг и Шараповой
Матч «Спартака» в ЛЧ - самый популярный по числу телезрителей
Российские гандболисты с победы стартовали в отборе ЧМ-2019
На кону боя Сергея Ковалева будет стоять пояс чемпиона WBO
Новости
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня» В премьерном выпуске телезрители впервые увидят современный поисковый центр шоу
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь