Александр Тарханов: В матче «Локомотив» — «Зенит» фаворита нет
Главный тренер «Урала» в интервью «Советскому спорту» — о матчах 15-го тура, Кубке России и о том, насколько ему комфортно с президентом.
Главный тренер «Урала» в интервью «Советскому спорту» — о матчах 15-го тура, Кубке России и о том, насколько ему комфортно с президентом.
С ИВАНОВЫМ ИНОГДА СПОРИМ, НО НИКОГДА НЕ РУГАЕМСЯ.
— Довольны результатами «Урала» к концу первого круга?
— Глобальные выводы делать рано. Подготовка прошла успешно. В целом результат удовлетворительный. А отличным он мог бы быть, если бы шли на первом месте.
Мы взяли интересных, молодых футболистов, есть при этом опытные, особенно в средней линии. Но скажу честно: мы не думали, что зайдем так далеко, просто готовились к сезону.
— Пример вашей команды лишний раз доказывает, что не только большие деньги играют роль в футболе. Согласны?
— В общем, да. Но это дело случая. В прошлом году «Амкар» стрельнул, и тоже с небольшим бюджетом. А у
— Многих интересует, как вы уживаетесь на тренерской скамейке с Григорием Ивановым?
— Это большой плюс, что президент клуба так переживает за команду, мне он совершенно не мешает. Он много лет в футболе и тоже достаточно понимает в этом виде спорта. Мы много с ним общаемся, обмениваемся мнениями на футбольную тему, иногда спорим, но никогда не ругаемся.
— Не дает указания, кого надо выпустить, кого — нет?
— Нет, конечно. Это знающий человек. Состав может определить только главный тренер, здесь других вариантов быть не должно. Мы можем обменяться мнениями на этот счет.
— Кстати, об «Амкаре». Пермяки выбили «Ростов» из Кубка России. Тяжелая предстоит игра у вас с ними?
— Для нас это всегда тяжелые поединки. Мы, как правило, постоянно находимся недалеко друг от друга. Тем более они вышли из кризиса, который был на старте, прошли в Кубке. Так что эмоционально они на подъеме.
НАЛЬЧИК ОКАЗЫВАЛ СЕРЬЕЗНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ «СПАРТАКУ».
— Если говорить о Кубке России, у «Спартака» фактически не осталось конкурентов в этом турнире?
— Я бы не сказал. Есть хорошие команды из ФНЛ.
То, что большое количество фаворитов покинуло турнир — досадно. Но мне кажется, интересно будет посмотреть на тех, кто остался.
Матч
РАЗГОВОРЫ ОБ УВОЛЬНЕНИИ ШАЛИМОВА ПОДОГРЕВАЕТ ПРЕССА.
— Чего ожидаете от встречи лидеров «Локомотива» и «Зенита»?
— Все зависит от того, кто с каким настроем подойдет к этой игре. Мне сложно назвать фаворита, потому что обе команды хорошо укомплектованы. И сказать, что «Локо» в
Наверное, Юрий Павлович будет стараться действовать от обороны. При этом группа игроков атаки у «Локомотива» очень мощная: Фарфан, братья Миранчуки, Фернадеш — каждый из этих футболистов способен в одиночку решить исход матча. Но повторюсь — акцент будет сделан в пользу защитной линии.
— К какому результату склоняетесь?
— Надеюсь, что ничью «Локо» вырвет. «Зенит» в последних матчах тоже выглядит неровно, поэтому однозначно победитель неясен.
— Что происходит с «Краснодаром», на ваш взгляд?
— Надо находиться внутри команды, чтобы была полная картина. Хотя и с «Локо» имели территориальное преимущество, и с ЦСКА домашняя игра была полностью за ними, но мяч в ворота не идет.
— К разговорам об отставке Шалимова как относитесь?
— Я хорошо с ним знаком, насчет его возможного увольнения ничего не могу сказать. Все эти разговоры подогревает пресса. Стоит
«СПАРТАК» СЛИШКОМ ДОЛГО СПРАВЛЯЛ ЧЕМПИОНСТВО, ТАК БЫВАЕТ.
— От тульского «Арсенала» никто не ожидал такой прыти. Впереди игра с ЦСКА, надолго хватит команду Божовича?
— Молодцы, что я могу сказать. Здорово сыграли с «Краснодаром», «Ахматом» и «Зенитом». У «Арсенала» достаточно крепкая команда с опытным тренером и неплохими легионерами. «Урал»
У ЦСКА тоже неплохая команда. Сколько уже говорится о том, что их эра закончена, а они каждый год в лидирующей тройке. Молодые пацаны здорово смотрятся у них. Это нам и «Амкару» можно жаловаться, а
— «Спартак» вернется в чемпионскую гонку?
— Из гонки он может выбыть только тогда, когда чемпионат закончится. Все зависит от того, как они будут выступать. Они по сути дела из гонки-то и не выходили. Просто получилось, что «Спартак» долго справлял чемпионство, так бывает, когда долгое время не побеждаешь.
А так состав у них очень мощный, особенно группа атаки, которая блестяще продемонстрировала свой атакующий потенциал в игре с «Севильей».