Алан Дзагоев отправился с ЦСКА в Тулу на матч РФПЛ против «Арсенала»
МОСКВА, 26 окт —
МОСКВА, 26 окт —
Ранее в четверг сообщалось, что Дзагоев восстановился после повреждения ахиллова сухожилия и вернулся в общую группу. Свою последнюю игру на сегодняшний день хавбек провел 27 сентября в Лиге чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:4).
Не попавший в заявку на матч предыдущего тура РФПЛ нападающий Аарон Оланаре также отправился в Тулу, вернувшийся в общую группу после травмы полузащитник Александр Макаров остался в Москве.
На игру с «Арсеналом» ЦСКА отправился следующим составом:
вратари — Игорь Акинфеев, Илья Помазун;.
защитники — Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин;.
полузащитники — Бибрас Натхо, Александр Головин, Георгий Миланов, Алан Дзагоев, Астемир Гордюшенко, Константин Кучаев, Хетаг Хосонов;.
нападающие — Федор Чалов, Тимур Жамалетдинов, Витиньо, Аарон Оланаре.
Встреча «Арсенал» — ЦСКА пройдет в Туле в пятницу и начнется в 19:30 мск.