Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый пересматриваемый фильм
Правда и мифы о работе патологоанатома
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
Что русского осталось на Аляске спустя 150 лет
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Текущие события
Футбол. Зарубежный
25.10
Сассуоло0
Удинезе1
Футбол. Зарубежный
25.10
Ювентус4
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
25.10
Рома1
Кротоне0
Футбол. Зарубежный
25.10
Дженоа2
Наполи3
Футбол. Зарубежный
25.10
Фиорентина3
Торино0
Футбол. Зарубежный
25.10
Болонья1
Лацио2
Все события
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Унылый трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак»
Четвёртый титул Хэмилтона и другие интриги Гран-при Мексики
Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
Назван лучший способ мыть фрукты
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
10ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом»
14Спаллетти остановил «Наполи», «МЮ» впервые проиграл в АПЛ
19:14 (мск), источник: Р-Спорт

Алан Дзагоев отправился с ЦСКА в Тулу на матч РФПЛ против «Арсенала»

МОСКВА, 26 окт — Р-Спорт. Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев, пропустивший около месяца из-за травмы, отправился вместе с командой в Тулу на матч 15-го тура чемпионата России против местного «Арсенала», сообщается на официальном сайте армейцев.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в четверг сообщалось, что Дзагоев восстановился после повреждения ахиллова сухожилия и вернулся в общую группу. Свою последнюю игру на сегодняшний день хавбек провел 27 сентября в Лиге чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:4).

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 15, 27.10.2017, 19:30
Арсенал Т
-ЦСКА-

Не попавший в заявку на матч предыдущего тура РФПЛ нападающий Аарон Оланаре также отправился в Тулу, вернувшийся в общую группу после травмы полузащитник Александр Макаров остался в Москве.

На игру с «Арсеналом» ЦСКА отправился следующим составом:

вратари — Игорь Акинфеев, Илья Помазун;.

защитники — Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин;.

полузащитники — Бибрас Натхо, Александр Головин, Георгий Миланов, Алан Дзагоев, Астемир Гордюшенко, Константин Кучаев, Хетаг Хосонов;.

нападающие — Федор Чалов, Тимур Жамалетдинов, Витиньо, Аарон Оланаре.

Встреча «Арсенал» — ЦСКА пройдет в Туле в пятницу и начнется в 19:30 мск.

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
С годами только лучше: девушка защитника «Реала», которая на 8 лет старше футболиста
Унылый трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак»
Четвёртый титул Хэмилтона и другие интриги Гран-при Мексики
Федор Емельяненко назвал брата «Иудой»
Ковальчик сравнила допинговые истории Йохауг и Шараповой
Матч «Спартака» в ЛЧ - самый популярный по числу телезрителей
Бывший футболист сборной Франции раскритиковал игру Неймара
Кокорин: С Божовичем у нас не срослось
Новости
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня» В премьерном выпуске телезрители впервые увидят современный поисковый центр шоу
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь