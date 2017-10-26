По итогам матча ЦСКА — «Зенит» РФС в сумме оштрафовал клубы на 330 тыс. рублей
Сегодня, 26 октября, состоялось очередное заседание
Сегодня, 26 октября, состоялось очередное заседание
ЦСКА был оштрафован на 140 тыс. рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений, бросание зрителями предметов на поле и неподобающее поведение команды, шесть игроков которой команды получили предупреждения.
«Зенит» оштрафовали на 190 тыс. рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений, использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий, а также за неправомерные действия болельщиков команды, направленные на возбуждение вражды (поджог атрибутики ЦСКА).
По итогам матча «Локомотив» — «Краснодар» (2:0) главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин был оштрафован на 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи. Наставника также предупредили, что в случае повторного нарушения правил, он может быть наказан дисквалификацией на три матча в соответствии с регламентом.