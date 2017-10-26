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19:10 (мск), источник: Чемпионат.com

По итогам матча ЦСКА — «Зенит» РФС в сумме оштрафовал клубы на 330 тыс. рублей

Сегодня, 26 октября, состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были вынесены решения по матчу 14-го тура РФПЛ ЦСКА — «Зенит», сообщает официальный сайт организации.

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ЦСКА был оштрафован на 140 тыс. рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений, бросание зрителями предметов на поле и неподобающее поведение команды, шесть игроков которой команды получили предупреждения.

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«Зенит» оштрафовали на 190 тыс. рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений, использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий, а также за неправомерные действия болельщиков команды, направленные на возбуждение вражды (поджог атрибутики ЦСКА).

По итогам матча «Локомотив» — «Краснодар» (2:0) главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин был оштрафован на 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи. Наставника также предупредили, что в случае повторного нарушения правил, он может быть наказан дисквалификацией на три матча в соответствии с регламентом.

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