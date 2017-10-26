Эти примеры напугают «Зенит» и зарядят «Локо» на главный матч выходных

Источник: Советский спорт

Сезон-2012/13

Ситуация

События на чуть более раннем этапе сезона: «Зенит» почти идеально начал чемпионат, к восьмому туру не выиграл только в двух матчах. Но так же хорошо шел в тот момент и «Терек»: тоже 16 очков в семи встречах.

Матч «Зенита» с конкурентом

«Зенит» и «Терек», делившие по очкам первое место, сыграли в Петербурге, петербуржцев мотивировал недавний переход Халка и Акселя Витселя, оба топовых новичка как раз в этом матче и дебютировали в России — но получилось неудачно. Халк появился сразу после перерыва, Витсель — за двадцать минут до конца, а главным героем стал другой бразилец Аилтон. Он тоже вышел со скамейки, между зенитовскими звездами, и забил на 85-й минуте победный мяч.

Что писал «Советский спорт»

— В дыму выдают один за другим сэйвы вратари, обстановка раскаляется с каждой минутой. На поле играют не только две команды, но и деньги. Люди, купившие Халка, не отказались бы увидеть скорейший шаг к окупаемости форварда. Тем более некоторые из них пришли в этот вечер в VIP-ложу «Петровского». Вместо этого на 86-й минуте «окупился» Аилтон. Его гол покажут во всех европейских обзорах, в том числе и на Кипре. Шуплый человечек оббежал гренадеров, ворвался во вратарскую к озадаченному Малафееву и не стал бить до тех пор, пока Вячеслав не распластался на газоне. В добавленное время «Терек» забил еще. Избалованная питерская публика освистала своих, чужих, и направилась к выходу. Фантастическая победа «Терека»! В нашем чемпионате появился новый полноценный лидер. С 30-миллионным, напомню, бюджетом «из второй восьмерки».

Чем все закончилось

Чемпионом не стал ни «Зенит», ни «Терек»: грозненцы полидировали один тур, к весне свалились в середину таблицы и закончили восьмыми, а петербуржцы упустили ЦСКА, под финиш держались следом, но с расстоянием больше одной победы и не помешали армейцам взять титул.

Сезон-2013/14

Ситуация

Очень похожая на текущую: «Зенит» только что пришедшего Андре Виллаш-Боаша лидировал семь туров подряд, был в этот промежуток в пятиочковом отрыве, но растерял преимущество и позволил выйти вперед «Локомотиву», потому что насобирал за четыре тура только два очка, пока москвичи набирали девять.

Матчи «Зенита» с конкурентами

В тот момент это еще не казалось таким уж важным, но зенитовцы в 20-м туре проиграли на выезде ЦСКА 0:1, и армейцы приблизились на четыре очка. А на финальном отрезке за два тура до конца «Зенит» и «Локомотив» сыграли 1:1 — как оказалось, именно этот результат отнял чемпионство у обоих клубов сразу.

Что писал «Советский спорт»

— Гол Сергея Ткачева не только сохранил чемпионскую интригу, но и накалил ее до невероятного градуса — за два тура до финиша три команды посматривают друг на друга на расстоянии всего двух очков. Хотя воскресный «золотой» матч, конечно, мог получиться и поярче. Но «Локомотив» сыграл на сдерживание соперника, и «Зенит» впал в ступор. Нейтрализация Халка? Пожалуйста. Получите двойную подстраховку в лице Янбаева и Шешукова. Торможение питерских атак? Нет проблем. Попробуйте проломить нашу позиционную оборону, когда все, кроме Н`Дойе, находятся за линией мяча, а свободного пространства — как в крохотной коммуналке: сделаешь шаг — и обязательно наткнешься на неприятеля. АВБ потерял первые очки в России — и это главный итог тура.