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18:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«СКА-Хабаровск» представил клубного маскота

«СКА-Хабаровск» представил клубного маскота.

Источник: РИА "Новости"

Дебют коня СавраСКА стал удачным — в матче 1/8 финала Кубка России «СКА-Хабаровск» на своём поле обыграл «Динамо СПБ» (2:0).

Как сообщается на официальном сайте клуба, СавраСКА будет работать на трибунах стадиона в Хабаровске на ближайших матчах команды в российской Премьер-Лиге.

Напомним, что в сентябре «СКА-Хабаровск» проводил голосование, в котором спрашивал болельщиков, кого они хотят видеть маскотом клуба.

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СКА-Хабаровск
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