Кокорин: Чуть-чуть устаешь, прожив с Дзюбой дней 10 на сборах

«С Дзюбой мы хорошие друзья. Про него было написано много нелепостей, но Артём оказался очень хорошим парнем. Луческу хотел, чтобы игроки «Зенита» жили по двое, а не по одному, как обычно. Для того, чтобы больше общались между собой. Это нас сплотило, мы сдружились.