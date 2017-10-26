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17:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Кокорин: Чуть-чуть устаешь, прожив с Дзюбой дней 10 на сборах

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о дружбе с форвардом петербургской команды Артёмом Дзюбой.

Источник: РИА "Новости"

«С Дзюбой мы хорошие друзья. Про него было написано много нелепостей, но Артём оказался очень хорошим парнем. Луческу хотел, чтобы игроки «Зенита» жили по двое, а не по одному, как обычно. Для того, чтобы больше общались между собой. Это нас сплотило, мы сдружились.

Артём владеет массой информации, которую ты даже не знаешь. Он любит поговорить, и в каких-то моментах это хорошо. Это даже прекрасно, когда только приезжаем на сборы, ещё не уставшие. Но прожив с ним дней 10−11 на сборах, чуть-чуть устаёшь, — сказал Кокорин в эфире радио «Зенит».

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