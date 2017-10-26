Глушаков: В «Зенит» меня приглашали три раза
Капитан «Спартака» Денис Глушаков подчеркнул, что ему трижды предлагали перейти в «Зенит».
Капитан «Спартака» Денис Глушаков подчеркнул, что ему трижды предлагали перейти в «Зенит».
Полузащитник с иронией отметил, что ему не нравятся голубые цвета, в которых выступают петербуржцы.
— В Петербург меня приглашали три раза. В 2009 году — тогда я только начал выходить в стартовом составе «Локомотива», уходить не было смысла, — приводит «Спорт день за днем» слова Глушакова. — Еще одна попытка в 2011-м, но главный тренер Жозе Коусейру попросил не бросать команду — мы играли в Лиге Европы и дошли до 1/16 финала. А в 2013 году параллельно поступило предложение от «Спартака», а там уже и не было сомнений, что я выберу.
— Похоже,
— Нет, конечно. Просто голубые цвета не нравятся (смеется). А против города ничего не имею. Но приезжаю туда только на игры. Иногда с Витей Файзулиным созваниваемся, приглашает в гости. Но как бы я ни хотел — времени нет. Дай бог, вызовут в сборную — приеду на игру с Испанией.
— В «Зените» есть «тоннель», через который пропускают новичков. В «Краснодаре» традиций нет. А как в «Спартаке»?
— Проставляются новички, когда приходят в команду. Мы идем в баню, берем раков, всячески располагаем футболиста, чтобы он скорее вошел в коллектив. Кто не проставляется — тот особо не играет, не забивает. Есть у нас такой один. Ну ничего, он еще проставится — играть же хочет (улыбается).