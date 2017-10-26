Трибуну стадиона «Санкт-Петербург» переименуют в «Россию»
Один из секторов домашней арены «Зенита» отдадут под спонсорское название.
Один из секторов домашней арены «Зенита» отдадут под спонсорское название.
Гранды мирового футбола уже давно используют практику продажи названий своих домашних стадионов. Упоминание спонсоров содержится в названиях арен большинства топовых европейских клубов. Российские команды также постепенно перенимают мировой опыт, и за последние несколько лет уже несколько домашних стадионов клубов РФПЛ были переименованы в честь своих коммерческих партнеров. При этом в Европе активно брендируют и трибуны спортивных объектов. По информации «Известий», в России первопроходцем в этом направлении в ближайшее время станет ФК «Зенит».
Как рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией в клубе, в ближайшее время «Зенит» официально объявит о соглашении с авиакомпанией «Россия» по брендированию одной из трибун стадиона «Санкт-Петербург». Ожидается, что это произойдет до конца текущего месяца.
В авиакомпании «Россия» «Известиям» подтвердили наличие планов по брендированию трибуны на домашнем стадионе «Зенита», отметив, что все работы будут завершены в течении нескольких месяцев.
Авиакомпания «Россия» является официальным перевозчиком ФК «Зенит». Согласно спонсорскому контракту клубу предоставляется для перелетов брендированный самолет. При этом соглашение ежегодно перезаключается, а его условия пересматриваются.
После переезда
«Санкт-Петербург арена» была построена на месте стадиона имени Кирова, открытого 30 июля 1950 года. Первым матчем, прошедшим на новом стадионе, стала встреча «Зенита» и «Урала» в рамках чемпионата России. 22 апреля 2017 года в дебютной игре на «Санкт-Петербург арене»
Прошедшим летом стадион, вместимость которого составляет более 56 тысяч зрителей, успел принять финал Кубка Конфедераций-2017. С начала нынешнего сезона «Зенит» проводит на этой арене все свои домашние матчи.