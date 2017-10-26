Трибуну стадиона «Санкт-Петербург» переименуют в «Россию»

Источник: РИА "Новости"

Гранды мирового футбола уже давно используют практику продажи названий своих домашних стадионов. Упоминание спонсоров содержится в названиях арен большинства топовых европейских клубов. Российские команды также постепенно перенимают мировой опыт, и за последние несколько лет уже несколько домашних стадионов клубов РФПЛ были переименованы в честь своих коммерческих партнеров. При этом в Европе активно брендируют и трибуны спортивных объектов. По информации «Известий», в России первопроходцем в этом направлении в ближайшее время станет ФК «Зенит».

Как рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией в клубе, в ближайшее время «Зенит» официально объявит о соглашении с авиакомпанией «Россия» по брендированию одной из трибун стадиона «Санкт-Петербург». Ожидается, что это произойдет до конца текущего месяца.

В авиакомпании «Россия» «Известиям» подтвердили наличие планов по брендированию трибуны на домашнем стадионе «Зенита», отметив, что все работы будут завершены в течении нескольких месяцев.

Авиакомпания «Россия» является официальным перевозчиком ФК «Зенит». Согласно спонсорскому контракту клубу предоставляется для перелетов брендированный самолет. При этом соглашение ежегодно перезаключается, а его условия пересматриваются.

После переезда сине-бело-голубых на новую арену «Санкт-Петербург» авиакомпанией было принято решение о брендировании одной из трибун в «Сектор R» или «Сектор Rossiya». Название сектора планируется печатать на всех билетах, которые будут продаваться на данные места. Также сектор будет особым образом помечаться на всех путеводителях по стадиону. Кроме того, не исключается и размещение на внешней стороне конструкции стадиона логотипа авиакомпании. В «России» считают, что переименование одного из секторов любимого клуба петербуржцев сделает бренд более узнаваемым.

«Санкт-Петербург арена» была построена на месте стадиона имени Кирова, открытого 30 июля 1950 года. Первым матчем, прошедшим на новом стадионе, стала встреча «Зенита» и «Урала» в рамках чемпионата России. 22 апреля 2017 года в дебютной игре на «Санкт-Петербург арене» сине-бело-голубые одержали над командой из Екатеринбурга победу со счетом 2:0. Автором первого гола в истории новой арены стал сербский защитник Бранислав Иванович.