Сергей Степашин: «Дмитрий Хохлов созрел для работы в РФПЛ»

Источник: Известия

На новом стадионе московского «Динамо» в Петровском парке состоялась церемония открытия футбольного поля и трибун. Полностью спортивный объект на территории комплекса «ВТБ Арена парк» откроется в 2018 году. По окончании мероприятия член попечительского совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Сергей Степашин в эксклюзивном интервью «Известиям» оценил ход работ по строительству домашнего стадиона бело-голубых и кадровые перестановки в футбольном клубе, а также рассказал о функциях общественно-экспертного совета, созданного при команде весной.

— Как бывший председатель Счетной палаты РФ можете оценить адекватность сроков строительства и объем вложенных в проект средств?

— С учетом всех сложностей, с которыми сталкивалась экономика страны в последние годы, затраты очень адекватные. И они показывают, что Россия даже в самых сложных условиях способна одолеть проекты такого масштаба. Были свои объективные обстоятельства, из-за которых сроки немного затянулись. Всем известно, что в свое время «ВТБ Арене парку» пришлось сменить подрядчика. И это как раз помогло избежать глобальных расхождений между итоговыми и запланированными сроками и тратами. Кроме того, до определенного момента у Петровского парка сохранялись шансы принять матчи чемпионата мира 2018 года. Сначала вместимость стадиона закладывалась под этот вариант. Когда стало ясно, что игр ЧМ на арене не будет, трибуны пришлось перепроектировать. И я считаю, что в итоге правильно решили сделать вместимость в 28 тыс. зрителей. Больше мы всё равно не соберем.

При этом можно ожидать, что за счет спортивной и коммерческой деятельности всё это окупится, причем достаточно быстро. В Петровском парке будет не только футбол, но и хоккей, и баскетбол, и другие виды спорта. Не говоря уже о концертах на стадионе. Всё это позволит свести на нет все финансовые издержки. А сама инфраструктура останется уже навсегда.

— Нынешняя спортивная составляющая «Динамо» соответствует масштабу этой инфраструктуры?

— К ней есть вопросы. Не дело, что футбольное «Динамо» борется за выживание. Тяжело идут дела и у хоккейного клуба, хотя там сейчас ВФСО выстраивает новую структуру, и в скором времени всё должно нормально заработать. С другой стороны, приход Димы Хохлова на пост главного тренера ФК «Динамо» вызывает оптимизм. Сейчас он созрел до работы в РФПЛ. Споткнулся в «Кубани», слегка поторопился со стартом карьеры главного тренера на высшем уровне. Но внутри «Динамо» прошел все ступени — и отличного игрока, и помощника в дубле, и главного в дубле, и помощника в основной команде. С его приходом ребята собрались с духом, начали показывать хороший футбол. Добились ничейного результата на выезде с «Рубином». Хотя мы никогда не побеждали в Казани и даже очки оттуда редко увозили. Даже когда у «Динамо» был сильный состав с Кевином Кураньи и Андреем Ворониным, выезд в Татарстан чаще всего заканчивался для нас плохо. Так что Хохлов стартовал отлично. Есть куда расти, но и повод для оптимизма имеется.

— Смена Юрия Калитвинцева на Дмитрия Хохлова была неизбежна?

— Вы знаете, смена главного тренера — всегда тонкий момент. Я был на матче с «Локомотивом» (0:3), после которого отправили в отставку Калитвинцева. И проблема была не в том, что мы проиграли с разгромным счетом. А в том, что игры не было. Но всегда нужно правильно чувствовать момент, когда надо менять тренера. Например, смени мы тренера в позапрошлом сезоне чуть пораньше — возможно, избежали бы вылета в ФНЛ. А может быть, вообще не надо было увольнять Андрея Кобелева, которого я, кстати, поздравляю с недавно прошедшим днем рождения. Возможно, Андрей смог бы в эти последние три тура набрать очки и удержать команду в элите. По крайней мере если уж и надо было его менять, то в начале недельного цикла, чтобы у нового тренера было достаточно времени на подготовку к следующему матчу. Как это было сейчас у Хохлова перед игрой со «СКА-Хабаровск».

— В апреле ФК «Динамо» объявил о создании общественно-экспертного совета. Каковы его функции и что было сделано за прошедшие полгода?

— Было решено помочь клубу знаниями и опытом. В совете собраны серьезные люди, многие из которых по-настоящему любят «Динамо». Тут и Николай Толстых, и Валерий Газзаев, и Алексей Смертин, и наш преданный болельщик Лев Лещенко. Выполняем на общественных началах консультативные функции. Провели уже несколько заседаний — даем советы по спортивной, коммерческой составляющей. Но к смене главного тренера мы отношения не имели. Стараемся помогать клубу во взаимодействии с бизнесом, если у кого-то из членов совета имеются необходимые контакты. В общем, решили создать общественный орган. На мой взгляд, это лучше попечительского и наблюдательного совета «Динамо», которые я возглавлял.

— Как проходит взаимодействие с руководством клуба?