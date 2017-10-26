Сергей Степашин: Дмитрий Хохлов созрел для работы в РФПЛ
Член попечительского совета общества «Динамо» — о новом стадионе
Член попечительского совета общества «Динамо» — о новом стадионе
На новом стадионе московского «Динамо» в Петровском парке состоялась церемония открытия футбольного поля и трибун. Полностью спортивный объект на территории комплекса «ВТБ Арена парк» откроется в 2018 году. По окончании мероприятия член попечительского совета Всероссийского
— Как бывший председатель Счетной палаты РФ можете оценить адекватность сроков строительства и объем вложенных в проект средств?
— С учетом всех сложностей, с которыми сталкивалась экономика страны в последние годы, затраты очень адекватные. И они показывают, что Россия даже в самых сложных условиях способна одолеть проекты такого масштаба. Были свои объективные обстоятельства,
При этом можно ожидать, что за счет спортивной и коммерческой деятельности всё это окупится, причем достаточно быстро. В Петровском парке будет не только футбол, но и хоккей, и баскетбол, и другие виды спорта. Не говоря уже о концертах на стадионе. Всё это позволит свести на нет все финансовые издержки. А сама инфраструктура останется уже навсегда.
— Нынешняя спортивная составляющая «Динамо» соответствует масштабу этой инфраструктуры?
— К ней есть вопросы. Не дело, что футбольное «Динамо» борется за выживание. Тяжело идут дела и у хоккейного клуба, хотя там сейчас ВФСО выстраивает новую структуру, и в скором времени всё должно нормально заработать. С другой стороны, приход Димы Хохлова на пост главного тренера ФК «Динамо» вызывает оптимизм. Сейчас он созрел до работы в РФПЛ. Споткнулся в «Кубани», слегка поторопился со стартом карьеры главного тренера на высшем уровне. Но внутри «Динамо» прошел все ступени — и отличного игрока, и помощника в дубле, и главного в дубле, и помощника в основной команде. С его приходом ребята собрались с духом, начали показывать хороший футбол. Добились ничейного результата на выезде с «Рубином». Хотя мы никогда не побеждали в Казани и даже очки оттуда редко увозили. Даже когда у «Динамо» был сильный состав с Кевином Кураньи и Андреем Ворониным, выезд в Татарстан чаще всего заканчивался для нас плохо. Так что Хохлов стартовал отлично. Есть куда расти, но и повод для оптимизма имеется.
— Смена Юрия Калитвинцева на Дмитрия Хохлова была неизбежна?
— Вы знаете, смена главного тренера — всегда тонкий момент. Я был на матче с «Локомотивом» (0:3), после которого отправили в отставку Калитвинцева. И проблема была не в том, что мы проиграли с разгромным счетом. А в том, что игры не было. Но всегда нужно правильно чувствовать момент, когда надо менять тренера. Например, смени мы тренера в позапрошлом сезоне чуть пораньше — возможно, избежали бы вылета в ФНЛ. А может быть, вообще не надо было увольнять Андрея Кобелева, которого я, кстати, поздравляю с недавно прошедшим днем рождения. Возможно, Андрей смог бы в эти последние три тура набрать очки и удержать команду в элите. По крайней мере если уж и надо было его менять, то в начале недельного цикла, чтобы у нового тренера было достаточно времени на подготовку к следующему матчу. Как это было сейчас у Хохлова перед игрой со «СКА-Хабаровск».
— В апреле ФК «Динамо» объявил о создании
— Было решено помочь клубу знаниями и опытом. В совете собраны серьезные люди, многие из которых
— Как проходит взаимодействие с руководством клуба?
— Тренеров мы не дергаем. Иногда вызываем генерального директора Евгения Муравьева, выслушиваем его и высказываем мнение о развитии клуба. А с председателем общества Владимиром Стржалковским я контактирую лично.