Сергей Степашин: «Дмитрий Хохлов созрел для работы в РФПЛ»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Россиянина приговорили к трем годам за разговоры с пограничником
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Ольга Бузова затмила всех на показе дочери Кадырова (фото)
Текущие события
Футбол. Зарубежный
25.10
Кьево1
Милан4
Футбол. Зарубежный
25.10
Кальяри2
Беневенто1
Футбол. Зарубежный
25.10
Болонья1
Лацио2
Футбол. Зарубежный
25.10
Фиорентина3
Торино0
Футбол. Зарубежный
25.10
Дженоа2
Наполи3
Футбол. Зарубежный
25.10
Рома1
Кротоне0
Футбол. Зарубежный
25.10
Ювентус4
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
25.10
Сассуоло0
Удинезе1
Футбол. Зарубежный
25.10
Аталанта3
Верона0
Футбол. Кубок России
25.10
Спартак М5
Спартак Нч2
Футбол. Кубок России
25.10
Рубин1
Крылья Советов2
Футбол. Кубок России
25.10
ТосноП 6:50
Томь0
Футбол. Кубок России
25.10
РостовП 9:101
Амкар1
Футбол. Кубок России
25.10
Шинник4
Олимпиец0
Футбол. Кубок России
25.10
Тамбов0
Авангард К2
Футбол. Кубок России
25.10
Луч-Энергия2
Енисей1
Футбол. Кубок России
25.10
СКА-Хабаровск2
Динамо СПб0
Все события
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
ЦСКА разгромил греческий «Панатинаикос» в матче Евролиги
Назван новый соперник Александра Емельяненко
41-летняя Канделаки пришла в ультра-мини на бал в Москве
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Ученые заинтересовались болезнью потеющей кровью итальянки
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
21Два Буре на льду и хет-трик Ковальчука
17«Спартак»: есть первый четвертьфинал за шесть лет
01:24 (мск), источник: Известия

Сергей Степашин: Дмитрий Хохлов созрел для работы в РФПЛ

Член попечительского совета общества «Динамо» — о новом стадионе бело-голубых и главном тренере футбольной команды.

Источник: Известия

На новом стадионе московского «Динамо» в Петровском парке состоялась церемония открытия футбольного поля и трибун. Полностью спортивный объект на территории комплекса «ВТБ Арена парк» откроется в 2018 году. По окончании мероприятия член попечительского совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Сергей Степашин в эксклюзивном интервью «Известиям» оценил ход работ по строительству домашнего стадиона бело-голубых и кадровые перестановки в футбольном клубе, а также рассказал о функциях общественно-экспертного совета, созданного при команде весной.

— Как бывший председатель Счетной палаты РФ можете оценить адекватность сроков строительства и объем вложенных в проект средств?

— С учетом всех сложностей, с которыми сталкивалась экономика страны в последние годы, затраты очень адекватные. И они показывают, что Россия даже в самых сложных условиях способна одолеть проекты такого масштаба. Были свои объективные обстоятельства, из-за которых сроки немного затянулись. Всем известно, что в свое время «ВТБ Арене парку» пришлось сменить подрядчика. И это как раз помогло избежать глобальных расхождений между итоговыми и запланированными сроками и тратами. Кроме того, до определенного момента у Петровского парка сохранялись шансы принять матчи чемпионата мира 2018 года. Сначала вместимость стадиона закладывалась под этот вариант. Когда стало ясно, что игр ЧМ на арене не будет, трибуны пришлось перепроектировать. И я считаю, что в итоге правильно решили сделать вместимость в 28 тыс. зрителей. Больше мы всё равно не соберем.

При этом можно ожидать, что за счет спортивной и коммерческой деятельности всё это окупится, причем достаточно быстро. В Петровском парке будет не только футбол, но и хоккей, и баскетбол, и другие виды спорта. Не говоря уже о концертах на стадионе. Всё это позволит свести на нет все финансовые издержки. А сама инфраструктура останется уже навсегда.

— Нынешняя спортивная составляющая «Динамо» соответствует масштабу этой инфраструктуры?

— К ней есть вопросы. Не дело, что футбольное «Динамо» борется за выживание. Тяжело идут дела и у хоккейного клуба, хотя там сейчас ВФСО выстраивает новую структуру, и в скором времени всё должно нормально заработать. С другой стороны, приход Димы Хохлова на пост главного тренера ФК «Динамо» вызывает оптимизм. Сейчас он созрел до работы в РФПЛ. Споткнулся в «Кубани», слегка поторопился со стартом карьеры главного тренера на высшем уровне. Но внутри «Динамо» прошел все ступени — и отличного игрока, и помощника в дубле, и главного в дубле, и помощника в основной команде. С его приходом ребята собрались с духом, начали показывать хороший футбол. Добились ничейного результата на выезде с «Рубином». Хотя мы никогда не побеждали в Казани и даже очки оттуда редко увозили. Даже когда у «Динамо» был сильный состав с Кевином Кураньи и Андреем Ворониным, выезд в Татарстан чаще всего заканчивался для нас плохо. Так что Хохлов стартовал отлично. Есть куда расти, но и повод для оптимизма имеется.

— Смена Юрия Калитвинцева на Дмитрия Хохлова была неизбежна?

— Вы знаете, смена главного тренера — всегда тонкий момент. Я был на матче с «Локомотивом» (0:3), после которого отправили в отставку Калитвинцева. И проблема была не в том, что мы проиграли с разгромным счетом. А в том, что игры не было. Но всегда нужно правильно чувствовать момент, когда надо менять тренера. Например, смени мы тренера в позапрошлом сезоне чуть пораньше — возможно, избежали бы вылета в ФНЛ. А может быть, вообще не надо было увольнять Андрея Кобелева, которого я, кстати, поздравляю с недавно прошедшим днем рождения. Возможно, Андрей смог бы в эти последние три тура набрать очки и удержать команду в элите. По крайней мере если уж и надо было его менять, то в начале недельного цикла, чтобы у нового тренера было достаточно времени на подготовку к следующему матчу. Как это было сейчас у Хохлова перед игрой со «СКА-Хабаровск».

— В апреле ФК «Динамо» объявил о создании общественно-экспертного совета. Каковы его функции и что было сделано за прошедшие полгода?

— Было решено помочь клубу знаниями и опытом. В совете собраны серьезные люди, многие из которых по-настоящему любят «Динамо». Тут и Николай Толстых, и Валерий Газзаев, и Алексей Смертин, и наш преданный болельщик Лев Лещенко. Выполняем на общественных началах консультативные функции. Провели уже несколько заседаний — даем советы по спортивной, коммерческой составляющей. Но к смене главного тренера мы отношения не имели. Стараемся помогать клубу во взаимодействии с бизнесом, если у кого-то из членов совета имеются необходимые контакты. В общем, решили создать общественный орган. На мой взгляд, это лучше попечительского и наблюдательного совета «Динамо», которые я возглавлял.

— Как проходит взаимодействие с руководством клуба?

— Тренеров мы не дергаем. Иногда вызываем генерального директора Евгения Муравьева, выслушиваем его и высказываем мнение о развитии клуба. А с председателем общества Владимиром Стржалковским я контактирую лично.

Динамо М
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Сергей Степашин: «Дмитрий Хохлов созрел для работы в РФПЛ»
«Химки» сдали домашний экзамен
«Спартак» и Каррера — против Тихонова в Кубке России
Третьяк объяснил силу канадцев на примере фотографии Путина
ЦСКА разгромил греческий «Панатинаикос» в матче Евролиги
Назван новый соперник Александра Емельяненко
«Крылья Советов» выбили «Рубин» из Кубка России
СКА повторил рекорд магнитогорского «Металлурга» в ЧР
«Амкар» в серии пенальти победил «Ростов» в матче Кубка России
Новости
Авто
Японская машина за 250 тысяч рублей: это очень странно Поначалу мы думали, что это передвижной автомобиль-туалет и даже собирались им воспользоваться по назначению. Но после того как мы открыли дверцу этого чуда-юда, то усмешек у нас поубавилось
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Рита Дакота и Влад Соколовский впервые стали родителями (фото)   23 октября у пары родилась дочка.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь