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Вартапетов назвал сроки восстановления защитника «Спартака» Ещенко
Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о состоянии защитника Андрея Ещенко.
Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о состоянии защитника Андрея Ещенко.
«Не можем категорически заявить, что Ещенко не будет готов к «Севилье». Но характер травмы позволяет прогнозировать, что это от двух до трёх недель.
У Джикии же просто сильный ушиб голени. Это никак не помешает ему сыграть против «Севильи». Завтра посмотрим остальных, может быть всплывут проблемы, которые остались незамеченными, — передает слова Вартапетова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ещенко получил травму в матче 14-го тура российской футбольной