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23:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Вартапетов назвал сроки восстановления защитника «Спартака» Ещенко

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о состоянии защитника Андрея Ещенко.

Источник: РИА "Новости"

«Не можем категорически заявить, что Ещенко не будет готов к «Севилье». Но характер травмы позволяет прогнозировать, что это от двух до трёх недель.

У Джикии же просто сильный ушиб голени. Это никак не помешает ему сыграть против «Севильи». Завтра посмотрим остальных, может быть всплывут проблемы, которые остались незамеченными, — передает слова Вартапетова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ещенко получил травму в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с «Амкаром». Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 0:0.

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