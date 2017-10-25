Решение по газону на стадионе «Санкт-Петербург» будет принято по итогам первой части РФПЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее издание «Фонтанка» распространило информацию, согласно которой с 16 апреля 2018 года на арене «Санкт- Петербург» начнется замена газона, из-за чего матч 28-го тура первенства РФПЛ между «Зенитом» и ЦСКА, запланированный на 28 апреля, будет перенесен на стадион «Петровский».

«Информация о якобы принятом решении по замене газона на стадионе “Санкт-Петербург” не соответствует действительности, коллегиальное решение всеми сторонами процесса будет принято по итогам первой части чемпионата, по понятным причинам, позиция и мнение “Зенита” будут определяющими, к тому же на данном этапе существующее покрытие показывает положительную динамику и его качество постепенно улучшается», — сказали в пресс-службе «Зенита».

Первая часть чемпионата РФПЛ сезона-2017/18 завершится 11 декабря. После зимней паузы турнир возобновится в начале марта 2018 года.