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20:13 (мск), источник: ТАСС

Решение по газону на стадионе «Санкт-Петербург» будет принято по итогам первой части РФПЛ

МОСКВА, 25 октября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Решение по целесообразности замены газона на стадионе «Санкт- Петербург» будет принято по итогам первой части чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2017/18. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе футбольного клуба «Зенит».

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее издание «Фонтанка» распространило информацию, согласно которой с 16 апреля 2018 года на арене «Санкт- Петербург» начнется замена газона, из-за чего матч 28-го тура первенства РФПЛ между «Зенитом» и ЦСКА, запланированный на 28 апреля, будет перенесен на стадион «Петровский».

«Информация о якобы принятом решении по замене газона на стадионе “Санкт-Петербург” не соответствует действительности, коллегиальное решение всеми сторонами процесса будет принято по итогам первой части чемпионата, по понятным причинам, позиция и мнение “Зенита” будут определяющими, к тому же на данном этапе существующее покрытие показывает положительную динамику и его качество постепенно улучшается», — сказали в пресс-службе «Зенита».

Первая часть чемпионата РФПЛ сезона-2017/18 завершится 11 декабря. После зимней паузы турнир возобновится в начале марта 2018 года.

Стадион «Санкт-Петербург» был открыт весной этого года. В июне-июле на арене состоялось четыре матча Кубка конфедераций. Стадион примет семь игр чемпионата мира 2018 года, в частности, один из полуфиналов и матч за третье место. Сейчас арена рассчитана на 56 тыс. мест, а во время ЧМ-2018 вместимость стадиона составит 68 тыс. зрителей.

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