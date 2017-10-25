Решение по газону на стадионе «Санкт-Петербург» будет принято по итогам первой части РФПЛ

Ранее издание «Фонтанка» распространило информацию, согласно которой с 16 апреля 2018 года на арене «Санкт- Петербург» начнется замена газона, из-за чего матч 28-го тура первенства РФПЛ между «Зенитом» и ЦСКА, запланированный на 28 апреля, будет перенесен на стадион «Петровский».
«Информация о якобы принятом решении по замене газона на стадионе “Санкт-Петербург” не соответствует действительности, коллегиальное решение всеми сторонами процесса будет принято по итогам первой части чемпионата, по понятным причинам, позиция и мнение “Зенита” будут определяющими, к тому же на данном этапе существующее покрытие показывает положительную динамику и его качество постепенно улучшается», — сказали в пресс-службе «Зенита».
Первая часть чемпионата РФПЛ сезона-2017/18 завершится 11 декабря. После зимней паузы турнир возобновится в начале марта 2018 года.
Стадион «Санкт-Петербург» был открыт весной этого года. В июне-июле на арене состоялось четыре матча Кубка конфедераций. Стадион примет семь игр чемпионата мира 2018 года, в частности, один из полуфиналов и матч за третье место. Сейчас арена рассчитана на 56 тыс. мест, а во время ЧМ-2018 вместимость стадиона составит 68 тыс. зрителей.