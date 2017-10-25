Посещаемость домашних игр «Зенита» в чемпионате России выросла на 143%

Источник: ИТАР-ТАСС

Начиная с 1992 года на домашние матчи «Зенита» в среднем приходило по 18 084 болельщика. 22 апреля команда впервые сыграла на новом стадионе «Санкт-Петербург», это был матч 24-го тура чемпионата России — 2016/17 с екатеринбургским «Уралом» (2:0). С сезона-2017/18 «Зенит» стал регулярно проводить домашние матчи на стадионе «Санкт- Петербург» и в среднем собирает на домашних матчах чемпионата России уже по 43 903 болельщика.

Санкт-петербургский клуб занимает 31-е место в общеевропейском рейтинге домашней посещаемости. Игры «Зенита» на стадионе «Санкт-Петербург» собирают больше зрителей, чем домашние арены английского «Челси», испанской «Валенсии», французского «Лиона» и итальянского «Ювентуса». Лидерами по средней домашней посещаемости в Европе являются дортмундская «Боруссия» (80 830), английский «Манчестер Юнайтед» (75 027) и мюнхенская «Бавария» (75 000). В рамках группового этапа Лиги Европы «Зенит» по показателю средней посещаемости уступает только лондонскому «Арсеналу» — 48 439 зрителей против 59 359.

Ближайший домашний матч в чемпионате России «Зенит» проведет 29 октября против московского «Локомотива», встреча 15-го тура начнется в 16:30 мск.