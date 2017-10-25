Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Наряд 64-летней первой леди Франции заставил говорить о себе
Миронов прокомментировал выдвижение Собчак
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Аталанта
Верона
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Спартак М0
Спартак Нч1
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Рубин0
Крылья Советов0
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Тосно0
Томь0
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Ростов1
Амкар1
Футбол. Зарубежный
21:45
Кьево
Милан
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Беневенто
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Лацио
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Торино
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Наполи
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Кротоне
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Удинезе
Футбол. Кубок России
15:00
Шинник4
Олимпиец0
Футбол. Кубок России
14:00
Тамбов0
Авангард К2
Футбол. Кубок России
12:00
Луч-Энергия2
Енисей1
Футбол. Кубок России
11:30
СКА-Хабаровск2
Динамо СПб0
Все события
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Квят не вернётся в «Торо Россо». Где он будет в сезоне-2018?
Газзаев предложил переименовать Кубок России в честь Путина
Поклонская отреагировала на заявление Собчак о Крыме
Жена Кокшенова рассказала о парализации актера
Ученые заинтересовались болезнью потеющей кровью итальянки
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
В России впервые напечатали жилой дом на 3D-принтере
Минфин разработает ипотеку под 6 процентов
Фоторепортажи
17«Химки» победили «Црвену Звезду» в Евролиге
10ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом»
19:08 (мск), источник: ТАСС

Посещаемость домашних игр «Зенита» в чемпионате России выросла на 143%

ТАСС, 25 октября. Средняя посещаемость домашних матчей санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» в чемпионате России в этом сезоне выросла на 143% по сравнению с предыдущими. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Источник: ИТАР-ТАСС

Начиная с 1992 года на домашние матчи «Зенита» в среднем приходило по 18 084 болельщика. 22 апреля команда впервые сыграла на новом стадионе «Санкт-Петербург», это был матч 24-го тура чемпионата России — 2016/17 с екатеринбургским «Уралом» (2:0). С сезона-2017/18 «Зенит» стал регулярно проводить домашние матчи на стадионе «Санкт- Петербург» и в среднем собирает на домашних матчах чемпионата России уже по 43 903 болельщика.

Читайте также
Александр Кержаков: «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне

Санкт-петербургский клуб занимает 31-е место в общеевропейском рейтинге домашней посещаемости. Игры «Зенита» на стадионе «Санкт-Петербург» собирают больше зрителей, чем домашние арены английского «Челси», испанской «Валенсии», французского «Лиона» и итальянского «Ювентуса». Лидерами по средней домашней посещаемости в Европе являются дортмундская «Боруссия» (80 830), английский «Манчестер Юнайтед» (75 027) и мюнхенская «Бавария» (75 000). В рамках группового этапа Лиги Европы «Зенит» по показателю средней посещаемости уступает только лондонскому «Арсеналу» — 48 439 зрителей против 59 359.

Ближайший домашний матч в чемпионате России «Зенит» проведет 29 октября против московского «Локомотива», встреча 15-го тура начнется в 16:30 мск.

Стадион «Санкт-Петербург», рассчитанный на 68 тыс. человек, примет семь матчей чемпионата мира 2018 года, в частности, один из полуфиналов и игру за третье место.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Стадион ЧМ-2018 "Калининград" откроется 17 марта матчем "Балтика" - "Ротор-Волгоград"
Третьяк: международная федерация хоккея не представляет Олимпиаду без сборной России
Квят не вернётся в «Торо Россо». Где он будет в сезоне-2018?
Газзаев предложил переименовать Кубок России в честь Путина
Рауш: Сыграть за сборную России на ЧМ — главная цель в жизни
Обыкновенное лицемерие. Кто толкает «Краснодар» в пропасть
Максименко и Давыдов — в основе «Спартака» на игру со «Спартаком-Нальчик»
«Я встану»: ОКР и «ВКонтакте» запустили проект о паралимпийцах
Новости
Авто
Японская машина за 250 тысяч рублей: это очень странно Поначалу мы думали, что это передвижной автомобиль-туалет и даже собирались им воспользоваться по назначению. Но после того как мы открыли дверцу этого чуда-юда, то усмешек у нас поубавилось
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Рита Дакота и Влад Соколовский впервые стали родителями (фото)   23 октября у пары родилась дочка.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь