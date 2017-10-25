Посещаемость домашних игр «Зенита» в чемпионате России выросла на 143%
ТАСС, 25 октября. Средняя посещаемость домашних матчей
ТАСС, 25 октября. Средняя посещаемость домашних матчей
Начиная с 1992 года на домашние матчи «Зенита» в среднем приходило по 18 084 болельщика. 22 апреля команда впервые сыграла на новом стадионе «Санкт-Петербург», это был матч 24-го тура чемпионата России — 2016/17 с екатеринбургским «Уралом» (2:0). С сезона-2017/18 «Зенит» стал регулярно проводить домашние матчи на стадионе «Санкт- Петербург» и в среднем собирает на домашних матчах чемпионата России уже по 43 903 болельщика.
Ближайший домашний матч в чемпионате России «Зенит» проведет 29 октября против московского «Локомотива», встреча 15-го тура начнется в 16:30 мск.
Стадион «Санкт-Петербург», рассчитанный на 68 тыс. человек, примет семь матчей чемпионата мира 2018 года, в частности, один из полуфиналов и игру за третье место.