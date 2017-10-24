Кристиан Нобоа: Не думаю о том, чтобы попросить «Зенит» меня отпустить

— Могли представить, что именно «Локомотив» будет бороться с «Зенитом» за первое место?

— Да, а почему нет? Сильная команда. Практически без слабых мест. Очень серьезный соперник. «Локо» хорош как в атаке, так и в обороне. Кого могу выделить? Фернандеша, Фарфана, братьев. Да вообще там очень приличный состав. Но мы никого не должны бояться. Нужно играть в свой футбол и побеждать при своих болельщиках.

— То есть «Зенит» — фаворит?

— Нет. Мы не думаем о том, кто фаворит в этой встрече, а кто — нет. Уважаем «Локо», но нам надо выйти на чистое первое место. В любом случае, необходимо брать три очка в этой встрече.

— Паредес не выйдет на поле из-за перебора карточек. Отличный шанс для вас?

— Посмотрим. Решение принимает Манчини. Я очень хочу играть, доказываю это на каждой тренировке. А дальше уже тренер определяет состав.

— Если вы хорошо тренируетесь, почему не играете?

— У меня нет ответа на ваш вопрос. Я работаю на одном и том же уровне каждый день, не снижаю к себе требований. Думаю, когда выходил в этом сезоне на поле, играл хорошо. Но таково решение тренера.

— Манчини вам не объяснял, почему не выпускает на поле?

— Нет. Я никогда не задаю тренеру таких вопросов. Мое дело — тренироваться и показывать, что готов помогать «Зениту».

— То есть считаете, что когда Манчини давал вам шанс, вы выглядели на поле хорошо?

— Конечно. Сыграл в тех матчах хорошо. Чувствовал это. Кроме того, многие потом говорили, что я выглядел на поле лучше другого футболиста. Но уважаю выбор тренера. Он решает, кто должен выходить в стартовом составе.

— Так или иначе, вас уже перестали вызывать в сборную Эквадора?

— Переживаю по этому поводу. Но в сборной сейчас происходят перемены. Тренер делает ставку на более молодых футболистов. Однако если буду постоянно играть за «Зенит», возможно, вновь получу вызов в национальную команду.

— Неужели за все это время ни разу не пожалели о том, что перешли в «Зенит»?

— Нет, нет. Таких мыслей у меня не было. Не переживаю. Понимаю, что не могу выходить на поле в каждом матче. Но уверен в своих силах и готов доказывать свою состоятельность. Как я уже сказал, чувствую, что в тех матчах, когда выхолодил на поле, выглядел хорошо.

— Если все-таки и дальше не будете играть, зимой попросите клуб и главного тренера отпустить вас в аренду?

— Честно, даже не думал об этом. До зимы еще далеко. Сейчас я не нервничаю. Хочу показать тренеру, что готов принести пользу «Зениту». Если даже меня выпустят на пять минут, постараюсь доказать, что достоин находиться в этой команде. Посмотрим, что будет дальше. Впереди еще много матчей. Я спокоен, но в то же время, конечно, хочу играть.

— А ведь в «Рубине» у Курбана Бердыева вы бы сейчас были ключевым футболистом… Он ведь вас звал летом?

— Нет, не готов сейчас об этом говорить. Разговор между футболистом и тренером должен остаться между нами. К Бердыеву всегда буду относиться хорошо. Но я игрок «Зенита».