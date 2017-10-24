Юрий Семин: С Манчини встречались еще в прошлом веке

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НАДО УЧИТЬСЯ У ИГРОКОВ

— «Локомотив» — лидер. Для многих это сюрприз, а для вас?

— Для меня — приятная неожиданность, которая, однако, подкреплена работой. Работой на сборах, ежедневной работой на тренировках. Все футболисты относятся к делу очень профессионально. Это проявляется и во время игр, и в разных мелочах, которые болельщики не видят. Как ребята тренируются, как восстанавливаются после травм, как относятся к здоровью — из всего этого и складывается команда. Все мотивированы.

— По вашим ощущениям — «Локомотив» на своем месте?

— Турнирная таблица — всегда самый верный показатель. На мой взгляд, это вообще единственная справедливая статистика в нашем чемпионате.

— Когда мы с вами общались в прошлый раз, вы были аккуратны в высказываниях по поводу задачи на сезон. Она остается прежней?

— Мы сами себе ставим большие задачи. Никто не отказывается от амбиций. Нам всем интересно быть там, где мы сейчас. Интересно прогрессировать, выигрывать сложные матчи, преодолевать трудности. Поэтому, наверное, не нужно лишний раз говорить о том, какие ставим задачи. Мы хотим расти — вот наша задача. Хотят расти футболисты, хочет расти тренер. Это и есть основная мотивация. Юрий Семин

— Вы продолжаете чему-то учиться?

— Конечно. Ведь в команду приходят новые игроки, у каждого есть свое понимание футбола, свое видение каких-то аспектов. Мы обмениваемся взглядами, мне интересно их мнение, как и им — мое. Учитываю в работе пожелания футболистов. Считаю, что только так и выстраивается правильная атмосфера. Тренировочный процесс — это всегда взаимное дело, обмен опытом, знаниями и идеями. У всех можно чему-то научиться — и мне не стыдно об этом говорить.

— Главное, чему вы научились в этом сезоне?

— Чемпионат в самом разгаре, отвечу на этот вопрос весной.

— В чем основная причина нынешнего успеха «Локо»?

— Все в комплексе. Это и физика, и тактика, и психология. Одного качества никогда не хватит. Есть общее понимание задачи — куда мы идем, куда движемся, что хотим.

Джефферсон ФАРФАН | Источник: Спорт-Экспресс

УСПЕХ ФАРФАНА

— После победы над «Краснодаром» вы отметили Фарфана и Алексея Миранчука. Довольны их прогрессом больше всего?

— Назвал их, потому что у обоих была сложная задача на матч. Они должны были не только сыграть на атаку, но и отработать в обороне. Правильно расположиться, когда соперник перехватывал мяч. В общем, надо было выполнить ту работу, которая иной раз кому-то не нравится. И, наверное, не присуща этим игрокам. Но они не стали жаловаться, а сделали то, что от них требовались. Потому и отметил.

— Фарфану скоро 33, у него вроде бы сложный характер, но у вас с ним проблем нет. Даже наоборот — он среди лучших. В чем секрет?

— Человек ясно представляет, куда и зачем пришел. Понимает наши требования, готов играть на любой позиции. Фарфан как-то сказал: если надо, встану даже в ворота. Вот такой подход мне нравится! Именно так и должен мыслить профессиональный футболист, для которого интересы команды выше личных.

Ведран ЧОРЛУКА | Источник: Спорт-Экспресс

КОГДА ВЕРНУТСЯ АРИ И ЧОРЛУКА

— Когда игроки уезжают в сборные, волнуетесь?

— Для нас это серьезная проблема. Тот же Фарфан летает очень далеко. По 30 часов в одну сторону. Это утомительно. С другой стороны, раз в свои годы он вызывается и регулярно играет, значит, мы хорошо его подготовили. Получается, признание и нашей работы. Фарфан — молодец. После долгого перерыва, болезней и прочего он восстановился, привел себя в форму и сейчас это важный игрок и в клубе, и в сборной.

— Как ситуация в с травмированными?

— Нередко ловлю себя на мысли, что с Чорлукой и Ари мы бы могли сейчас идти еще увереннее. Но вместе с тем понимаю, что у каждой команды есть свои проблемы, мы тут не единственные. Когда вернутся? Реально — с Нового года, но оба рвутся в бой. Поэтому не исключаю, что в конце ноября кто-то может появиться на поле.

— Риска в этом не видите?

— Поверьте, рисковать никто не станет. Но Ари и Чорлука хорошо и профессионально проходят реабилитацию. Не капризничают, не унывают. На самом деле не так просто выполнять монотонную работу без мяча, выдерживать медицинские процедуры, которые длятся по полдня. Каждый день надо проводить несколько часов в кабинете и тренажерном зале, не снижая к себе требований. Очень качественно работают оба. Не было ни одного дня, чтобы Ари и Чорлука, например, отпросились.

Вчера. Москва. Черкизово. «Локомотив» — «Краснодар» — 2:0. Дмитрий ЛОСЬКОВ и Юрий СЕМИН | Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО ОБЩЕГО С «ЛОКОМОТИВОМ» — 2004 И В ЧЕМ РАЗНИЦА

— С «Локомотивом» вы становились чемпионом в 2004-м. Это было в прошлой жизни?

— Я бы так не сказал. Несколько лет спустя стал чемпионом в Киеве, так что вкус больших побед еще помню. Не нужно забывать и о нашем кубковом успехе — такие вещи внушают веру в команду. Да, именно чемпионом «Локо» не становился давно, но каждый год побеждают только суперклубы, которые обладают громадными возможностями. У нас таких возможностей нет. Но есть желание, вера и упорство.

— Что общего у нынешнего «Локо» и «Локо» — 2004?

— Общее — отношение игроков к работе. Есть единство в команде. Вот это я вижу, наблюдаю и стараюсь поддерживать. Я доволен своим тренерским штабом. Бывшие футболисты, которые много побеждали, создают определенный дух, передают свой опыт, мотивируют. Они — победное время «Локомотива». Вот как они относились к общему делу, так относятся ребята и сейчас. В этом и есть общее. Остальное все разное. Понимаю, что времена другие, но мне хотелось бы больше здоровой атмосферы и в окружении. В раздевалке-то у нас все нормально, но вокруг… Хочется, чтобы победы поспособствовали единению в клубе. А нет — проживем и так. Юрий Семин

ФОТО С ГЕРКУСОМ

— «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» — все прямые конкуренты обыграны. С кем было сложнее?

— По эмоциям запомнилась победа над «Спартком», я это говорил, а наиболее трудной, думаю, получилась последняя игра. «Краснодар» готовился к нам очень тщательно. По-другому просто не мог, потому что такая полоса, ее надо заканчивать. И это для нас было минусом, а не плюсом. «Краснодар» был предельно мотивирован. А так все знают, что это великолепная команда — стабильная, сыгранная. В трансферные окна приходят игроки на конкретные позиции. Все в клубе работает, как часы.

— А у вас?

— У нас команда новая. Единственная, кстати, в которой регулярно играют 3−4 футболиста из своей школы. А еще почти десять человек нас покинуло после прошлого сезона. Строимся заново.

— Побеждаете вопреки?

— Ничего подобного. Не вопреки. Но и не благодаря.

— На первой полосе «СЭ» фотография — вы и президент клуба жмете руки после победы над «Краснодаром». Конфликты позади?

— Я и не говорил о конфликтах. Поймите, дело не в конкретных людях, а в отношении к футболу. В том, как клубом управляют. Вот тут нам нужно единство. А не только на поле.

Юрий СЕМИН благодарит болельщиков после матча | Источник: Спорт-Экспресс

ОСЕННИЙ ЧЕМПИОН

— В выходные главная битва первого круга, «Зенит» — «Локомотив». Кто победит, тот — осенний чемпион.

— Во-первых, нам будет очень интересно сыграть на новом стадионе, который примет матчи чемпионата мира. Надеюсь, будет аншлаг. Во-вторых, я убежден, что болельщики увидят интересный матч, потому что обе команды много играют на атаку. А по поводу осеннего чемпиона — мы об этом не думаем. Важнее сейчас сосредоточиться на конкретной игре.

— «Зенит» сейчас — самый мощный соперник в России?

— Команда очень сильна — это видно и по таблице, и по тем приобретениям, которые были сделаны летом. Но сравнивать с другими соперниками не буду.

— Вы ведь уже встречались с Роберто Манчини.

— Еще в прошлом веке! 1999 год, полуфинал Кубка кубков, игра с «Лацио». Мы тогда сыграли 1:1 в Москве и 0:0 в Риме, в финал не прошли из-за пропущенного гола дома. А Манчини был еще футболистом, очень неплохим нападающим, но нам не забил. Позже, когда он стал тренером, встретились с ним в плей-офф Лиги Европы в 2011 году. «Динамо» Киев — «Манчестер Сити». Мы с достоинством прошли дальше (2:0, 0:1). Так что воспоминания хорошие, но прошлым не живем, а смотрим только в будущее. В воскресенье будет интересно.