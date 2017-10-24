Фернандо отметил, что критика идет ему на пользу

Источник: ИТАР-ТАСС

«Периодически я слышу много критики в свой адрес. Могу сказать, что она идет мне только на пользу. Благодаря критике я стараюсь как можно быстрее прогрессировать и расти в профессиональном плане. Я понимаю, что играю в выдающемся клубе и порой без критики не обойтись, но если она уместна, то я только за», — сказал Фернандо.

25-летний полузащитник сообщил, что пока не получал вызова в сборную Бразилии. «Пока я не получал вызова в сборную Бразилии по футболу. Я слышал, что Тите контактирует с моими соотечественниками, такими как Жулиано (“Фенербахче”) и Тайсон (“Шахтер”), которые играют, возможно, в более сильных чемпионатах. Но это лишний раз доказывает, что мне есть, к чему стремиться», — сказал Фернандо.

В среду московский «Спартак» сыграет дома в матче 1/8 финала Ккубка России против «Спартака» из Нальчика. Матч пройдет на «Открытие-Арене». Начало встречи в 19:00.