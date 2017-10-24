Александр Кокорин: Со всеми тренерами, кроме одного, были хорошие отношения
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин стал главным героем
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин стал главным героем
Форвард посетил деревню SOS в городе Пушкин и ответил на вопросы детей.
─ Кто ваш любимый футболист?
─ Мой любимый футболист — Роналдо толстенький.
─ Чего не хватило в матче с «Арсеналом»?
─ Голов в первую очередь. Команда играла после перелета и матчей в сборной — было тяжело.
─ Почему вы не забили в игре с ЦСКА?
─ В том моменте Игорь Акинфеев сыграл хорошо.
─ Самый лучший матч?
─ В последний раз запомнился со «Спартаком». Весь город радовался.
─ Будет ли «Зенит» чемпионом в этом году?
─ Да, думаю, что станем.
─ Как отношусь к футбольным дракам?
─ Если жгут атрибутику клуба или твою машину — можно ответить. А так не стоит лезть в драки просто так.
─ Кто любимый тренер, если не считать отца?
─ Запомнился Андре