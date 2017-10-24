Александр Кокорин: Со всеми тренерами, кроме одного, были хорошие отношения

Источник: РИА "Новости"

Форвард посетил деревню SOS в городе Пушкин и ответил на вопросы детей.

─ Кто ваш любимый футболист?

─ Мой любимый футболист — Роналдо толстенький.

─ Чего не хватило в матче с «Арсеналом»?

─ Голов в первую очередь. Команда играла после перелета и матчей в сборной — было тяжело.

─ Почему вы не забили в игре с ЦСКА?

─ В том моменте Игорь Акинфеев сыграл хорошо.

─ Самый лучший матч?

─ В последний раз запомнился со «Спартаком». Весь город радовался.

─ Будет ли «Зенит» чемпионом в этом году?

─ Да, думаю, что станем.

─ Как отношусь к футбольным дракам?

─ Если жгут атрибутику клуба или твою машину — можно ответить. А так не стоит лезть в драки просто так.

─ Кто любимый тренер, если не считать отца?