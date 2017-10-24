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19:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Шунин стал MVP 14-го тура РФПЛ

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин был признан MVP 14-го тура российской Премьер-Лиги.

Источник: РИА "Новости"

10 из 12 специалистов постоянного жюри «Чемпионата» включили Шунина, сохранившего свои ворота в неприкосновенности в гостевом матче с «Рубином» (0:0), в тройку лучших игроков тура. В голосовании на странице проекта болельщики поставили вратаря на первое место и отдали ему три балла. В опросе «Чемпионата» в сети «ВКонтакте» Шунин в тройку лучших не попал, что не помешало ему с 13 баллами занять первое место в рейтинге самых ценных футболистов 14-го тура РФПЛ.

Вторым в туре финишировал полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук (12 баллов), а третьим — нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов (7).

На награду лучшему игроку 14-го тура российского чемпионата также претендовали Мануэл Фернандеш («Локомотив»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Артур Нигматуллин («Амкар»), Дмитрий Белоруков («Амкар»), Алексей Березуцкий (ЦСКА), Денис Кулаков («Урал») и Андрей Лунёв («Зенит»).

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