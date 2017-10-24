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18:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Каррера: Вместо того, чтобы попросить замену, Ещенко играл и ухудшил ситуацию

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что произошло с защитником красно-белых Андреем Ещенко в матче 14-го тура российской Премьер-Лиги с «Амкаром» (0:0).

Источник: РИА "Новости"

Ещенко был заменён на 53-й минуте и не готовиться с командой к игре 1/8 финала Кубка России со «Спартаком-Нальчик».

«У Ещенко появилась проблема в игре с “Амкаром” спустя 10 минут. Вместо того, чтобы попросить замену — он играл до конца тайма, ухудшив свою ситуацию. На этой неделе он отдыхает, постараемся восстановить его до “Севильи”. Посмотрим, получится ли», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

Итальянский специалист также рассказал, почему нападающий Луис Адриано и полузащитник Квинси Промес часть сегодняшней тренировки работали индивидуально.

«Присутствует некая усталость, потому тренировались индивидуально», — заявил наставник «Спартака».

Спартак М 0:0
Первый тайм: 0:0
Амкар
21.10.2017, 19:00 Зрители: 25754 основной раунд: 14-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Гаджи Гаджиев
Составы
Александр Селихов 57
Дмитрий Комбаров 23
Сердар Таски 5
Георгий Джикия 14
Квинси Промес 10
де Соуза Луиз Адриану 12
Лоренсо Мельгарехо 25
Денис Глушаков (к) 8
Фернанду 11
53′ Андрей Ещенко 38
Илья Кутепов 29
62′ Ивелин Попов 71
Педро Роша 99
1 Артур Нигматуллин
6 Секу Конде
18 Михаил Сиваков
41 Дмитрий Белоруков
2 Александр Милькович
19 Брайн Оладапо Идову 85′
66 Саид Эззатоллахи
17 Михаил Гащенков 65′
5 Януш Гол (к) 63′
27 Михаил Костюков
16 Сергей Баланович 89′
8 Фегор Огуде
14 Станислав Прокофьев 72′
9 Дарко Бодул
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
15 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 1
10 Фолы 14
Судьи
Главный судья Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Вячеслав Бочков (Сочи, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
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