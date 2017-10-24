Каррера: Вместо того, чтобы попросить замену, Ещенко играл и ухудшил ситуацию
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что произошло с защитником
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что произошло с защитником
Ещенко был заменён на 53-й минуте и не готовиться с командой к игре 1/8 финала Кубка России со «Спартаком-Нальчик».
«У Ещенко появилась проблема в игре с “Амкаром” спустя 10 минут. Вместо того, чтобы попросить замену — он играл до конца тайма, ухудшив свою ситуацию. На этой неделе он отдыхает, постараемся восстановить его до “Севильи”. Посмотрим, получится ли», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Итальянский специалист также рассказал, почему нападающий Луис Адриано и полузащитник Квинси Промес часть сегодняшней тренировки работали индивидуально.
«Присутствует некая усталость, потому тренировались индивидуально», — заявил наставник «Спартака».
|Массимо Каррера
|Гаджи Гаджиев
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|15
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|14
|Главный судья
|Павел Кукуян (Сочи, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Бочков (Сочи, Россия)