Каррера: Вместо того, чтобы попросить замену, Ещенко играл и ухудшил ситуацию

Ещенко был заменён на 53-й минуте и не готовиться с командой к игре 1/8 финала Кубка России со «Спартаком-Нальчик».

«У Ещенко появилась проблема в игре с “Амкаром” спустя 10 минут. Вместо того, чтобы попросить замену — он играл до конца тайма, ухудшив свою ситуацию. На этой неделе он отдыхает, постараемся восстановить его до “Севильи”. Посмотрим, получится ли», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.