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16:20 (мск), источник: ТАСС

Судья Мешков назначен на матч «Зенит» — «Локомотив»

ТАСС, 24 октября. Виталий Мешков из Дмитрова назначен главным арбитром матча 15-го тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет 29 октября на стадионе «Санкт-Петербург». «Локомотив» лидирует в чемпионате, в активе команды 29 очков. На счету «Зенита» аналогичное количество очков, но санкт-петербургская команда уступает столичному клубу по количеству побед.

Ассистентами Мешкова будут Алексей Ширяев (Ставрополь) и Алексей Стипиди (Краснодар), резервным судьей — Олег Соколов (Воронеж).

Матч «Арсенал» (Тула) — ЦСКА (Москва) будет судить Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга, «Ростов» — «Спартак» (Москва) — Роман Галимов (Улан-Удэ), «Амкар» (Пермь) — «Урал» (Екатеринбург) — Игорь Федотов (Москва), «Динамо» (Москва) — «Тосно» — Алексей Сухой (Люберцы), «Краснодар» — «СКА-Хабаровск» — Алексей Еськов (Москва), «Уфа» — «Рубин» (Казань) — Сергей Иванов (Ростов- на-дону), «Ахмат» (Грозный) — «Анжи» (Махачкала) — Сергей Карасев (Москва).

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