Судья Мешков назначен на матч «Зенит» — «Локомотив»
ТАСС, 24 октября. Виталий Мешков из Дмитрова назначен главным арбитром матча 15-го тура чемпионата России по футболу между
ТАСС, 24 октября. Виталий Мешков из Дмитрова назначен главным арбитром матча 15-го тура чемпионата России по футболу между
Встреча пройдет 29 октября на стадионе «Санкт-Петербург». «Локомотив» лидирует в чемпионате, в активе команды 29 очков. На счету «Зенита» аналогичное количество очков, но
Ассистентами Мешкова будут Алексей Ширяев (Ставрополь) и Алексей Стипиди (Краснодар), резервным судьей — Олег Соколов (Воронеж).
Матч «Арсенал» (Тула) — ЦСКА (Москва) будет судить Сергей Лапочкин из