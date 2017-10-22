Александр Тарханов: Может ли Чернов вырасти в Игнашевича? А почему нет?
Главный тренер «Урала» — о том, почему его команда забралась в турнирной таблице так высоко, о лимите на легионеров и молодых игроках, возможном наследнике Игнашевича.
Главный тренер «Урала» — о том, почему его команда забралась в турнирной таблице так высоко, о лимите на легионеров и молодых игроках, возможном наследнике Игнашевича.
ПАВЛЮЧЕНКО НАМ БЫ ПРИГОДИЛСЯ
— На
— Ой… Вот честно, даже не думал об этом. Я правда не люблю смотреть в таблицу. Надо работать, играть, добиваться результата, а очки посчитаем в конце сезона.
— Но «Урал» готов «пошуметь» в
— Опять же нет смысла сейчас об этом рассуждать. Зачем делать такие заявления?
— Чем объясните промежуточный успех «Урала»?
— У нас подобрался хороший коллектив: и опытные исполнители, и молодые прибавляют. Сплав. Хотя, конечно, есть немало моментов, над которыми нужно работать.
— Кто из грандов произвел на вас самое сильное впечатление?
— Назову «Спартак». Против
— Про «Урал» уже говорят: добавить бы
— Усиление никому никогда не мешало (смеется). Селекционная служба ведет работу. Но в то же время у нас есть и молодые ребята, на которых мы стараемся делать ставку. Чернов, Евсеев, Глушков, Бавин.
— Глядишь, если продолжите находиться вверху таблицы, зимой к вам еще и Павлюченко вернется?
— Не знаю. Не думал об этом. Но Роман нам, конечно, пригодился бы. Мастер.
— После игры с «Ахматом» вы похвалили центрального защитника Чернова, арендованного у ЦСКА. Способен ли он вырасти в нового Игнашевича?
— А почему нет? Он умный футболист, с хорошими мозгами. Читает игру. Данные у Никиты приличные.
— Почему он лишь недавно начал играть в составе «Урала»?
— Чернов пришел перед самым стартом сезона. Я не мог сразу бросить его в бой, поставить в состав. Нужно было его проверить, и теперь он выглядит вполне достойно.
— Зимой ЦСКА может вернуть Чернова?
— Не могу сказать, не владею такой информацией.
ДУМАЮ, ЛИМИТ УЖЕСТОЧАТ
— Игра Евсеева лишний раз говорит о том, как тренер Тарханов работает с молодежью?
— Молодежи нужно доверять. Читал, что сказал Каррера: ужесточение лимита пойдет на пользу нашим молодым игрокам. Помню, когда я возглавил ЦСКА, пришлось опытных исполнителей убрать. Хотя они были чемпионами, я их уважал. Но… Зато поставил в состав Радимова, Хохлова, Семака, Лебедя. Я им доверял, и ребята заиграли. Если ужесточат лимит, у таких футболистов, как Евсеев, появится больше шансов для прогресса. Похоже, все к этому и идет — к ужесточению. Президент же высказался по данному вопросу.
— Вы скептически относитесь к идее отмены лимита?
— Приезжай к нам игроки уровня Неймара, Мбаппе, я бы это понял. Но, думаю, в наши клубы перейдут довольно средние футболисты.
— Не нарадуетесь на Бикфалви?
— Да, он просто зверюга (смеется). Конечно, это большой профессионал! Были бы все игроки такие, как он… Вы бы видели, как Бикфалви пашет на тренировках, выгрызает мячи. Даже если у него небольшая травма, он борется до конца.
— Не боитесь, что зимой его уведут наши гранды?
— Я так не думаю. Он
— Почему сдал Ильин?
— Не соглашусь с вами. Нужно понимать, что он практически два месяца лечился. На сборах Ильин получил травму. Восстановился, вернулся в строй — вновь повреждение… Так что Владимир пока не готов на сто процентов.
— Сказали ему
— Да, у нас была беседа на эту тему. Сказал, чтобы он вообще ничего не говорил про сборную. «Играй — и если заметят, то пригласят». Вот и все. Хватает примеров, когда футболисты попадают в сборную и думают, что карьера удалась. Нет, он не сдал. Мне даже обидно такое слышать. На сборах выглядел очень сильно, а потом в дело вмешались травмы. Владимир — мощный, старательный, интересный футболист, просто еще нужно набрать форму.
— Почему «Урал» покинул полузащитник Григорьев? Серьезная потеря?
— Решили с ним расстаться. Его уже нет в команде. Зачем о нем теперь говорить?
— Что ответите скептикам, которые считают, что во втором круге «Урал» повалится?
— Пусть считают. Какая нам разница? Весной посмотрим, кто прав, а кто виноват (улыбается).
|Александр Тарханов
|Олег Кононов
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|10
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|1
|1
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|23
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Николаев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)