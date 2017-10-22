Александр Тарханов: Может ли Чернов вырасти в Игнашевича? А почему нет?

Источник: Спорт-Экспресс

ПАВЛЮЧЕНКО НАМ БЫ ПРИГОДИЛСЯ

— На пресс-конференции после победы над «Ахматом» вы сказали, что не любите смотреть в таблицу. И все же: греет душу тот факт, что сейчас вы выше «Спартака»?

— Ой… Вот честно, даже не думал об этом. Я правда не люблю смотреть в таблицу. Надо работать, играть, добиваться результата, а очки посчитаем в конце сезона.

— Но «Урал» готов «пошуметь» в премьер-лиге так, как это делал «Ростов» Бердыева?

— Опять же нет смысла сейчас об этом рассуждать. Зачем делать такие заявления?

— Чем объясните промежуточный успех «Урала»?

— У нас подобрался хороший коллектив: и опытные исполнители, и молодые прибавляют. Сплав. Хотя, конечно, есть немало моментов, над которыми нужно работать.

— Кто из грандов произвел на вас самое сильное впечатление?

— Назову «Спартак». Против красно-белых у нас практически ничего не получилось. Они доминировали. «Зенит»? Питерцы нас поддавили во втором тайме, но мы в итоге сыграли вничью. А против красно-белых, можно сказать, шансов не было. Они на подъеме вышли, после ничьей с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов. Мы оказались к этому не готовы… Пожалуй, это пока наш самый неудачный матч в чемпионате.

— Про «Урал» уже говорят: добавить бы двух-трех классных исполнителей, команда точно окажется в Лиге Европы.

— Усиление никому никогда не мешало (смеется). Селекционная служба ведет работу. Но в то же время у нас есть и молодые ребята, на которых мы стараемся делать ставку. Чернов, Евсеев, Глушков, Бавин.

— Глядишь, если продолжите находиться вверху таблицы, зимой к вам еще и Павлюченко вернется?

— Не знаю. Не думал об этом. Но Роман нам, конечно, пригодился бы. Мастер.

— После игры с «Ахматом» вы похвалили центрального защитника Чернова, арендованного у ЦСКА. Способен ли он вырасти в нового Игнашевича?

— А почему нет? Он умный футболист, с хорошими мозгами. Читает игру. Данные у Никиты приличные.

— Почему он лишь недавно начал играть в составе «Урала»?

— Чернов пришел перед самым стартом сезона. Я не мог сразу бросить его в бой, поставить в состав. Нужно было его проверить, и теперь он выглядит вполне достойно.

— Зимой ЦСКА может вернуть Чернова?

— Не могу сказать, не владею такой информацией.

ДУМАЮ, ЛИМИТ УЖЕСТОЧАТ

— Игра Евсеева лишний раз говорит о том, как тренер Тарханов работает с молодежью?

— Молодежи нужно доверять. Читал, что сказал Каррера: ужесточение лимита пойдет на пользу нашим молодым игрокам. Помню, когда я возглавил ЦСКА, пришлось опытных исполнителей убрать. Хотя они были чемпионами, я их уважал. Но… Зато поставил в состав Радимова, Хохлова, Семака, Лебедя. Я им доверял, и ребята заиграли. Если ужесточат лимит, у таких футболистов, как Евсеев, появится больше шансов для прогресса. Похоже, все к этому и идет — к ужесточению. Президент же высказался по данному вопросу.

— Вы скептически относитесь к идее отмены лимита?

— Приезжай к нам игроки уровня Неймара, Мбаппе, я бы это понял. Но, думаю, в наши клубы перейдут довольно средние футболисты.

— Не нарадуетесь на Бикфалви?

— Да, он просто зверюга (смеется). Конечно, это большой профессионал! Были бы все игроки такие, как он… Вы бы видели, как Бикфалви пашет на тренировках, выгрызает мячи. Даже если у него небольшая травма, он борется до конца.

— Не боитесь, что зимой его уведут наши гранды?

— Я так не думаю. Он все-таки возрастной футболист. Посмотрим. Пока нет никаких предпосылок, что Бикфалви покинет «Урал».

— Почему сдал Ильин?

— Не соглашусь с вами. Нужно понимать, что он практически два месяца лечился. На сборах Ильин получил травму. Восстановился, вернулся в строй — вновь повреждение… Так что Владимир пока не готов на сто процентов.

— Сказали ему что-то после интервью еще в прошлом сезоне, в котором он заявил, что готов любого заменить в атаке сборной?

— Да, у нас была беседа на эту тему. Сказал, чтобы он вообще ничего не говорил про сборную. «Играй — и если заметят, то пригласят». Вот и все. Хватает примеров, когда футболисты попадают в сборную и думают, что карьера удалась. Нет, он не сдал. Мне даже обидно такое слышать. На сборах выглядел очень сильно, а потом в дело вмешались травмы. Владимир — мощный, старательный, интересный футболист, просто еще нужно набрать форму.

— Почему «Урал» покинул полузащитник Григорьев? Серьезная потеря?

— Решили с ним расстаться. Его уже нет в команде. Зачем о нем теперь говорить?

— Что ответите скептикам, которые считают, что во втором круге «Урал» повалится?