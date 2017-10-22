Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
У Брэда Питта роман с 21-летней актрисой (фото)
Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.10
Депортиво1
Жирона2
Футбол. Зарубежный
23.10
Реал Сосьедад1
Эспаньол1
Футбол. Премьер-лига
23.10
Локомотив М2
Краснодар0
Футбол. Зарубежный
22.10
Лацио3
Кальяри0
Футбол. Зарубежный
22.10
Марсель2
ПСЖ2
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Сампдория
Все события
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Александр Овечкин получил повреждение во время тренировки
Моуринью выбирает между Парижем и Манчестером
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Шикарная Джоли затмила всех в платье от Ульяны Сергеенко (фото)
Смерть Марьянова заставила Минздрав поменять работу «скорой»
5 фактов о пользе сыра
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
10ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом»
9СКА прервал 15-матчевую победную серию «Йокерита»
00:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Тарханов: Может ли Чернов вырасти в Игнашевича? А почему нет?

Главный тренер «Урала» — о том, почему его команда забралась в турнирной таблице так высоко, о лимите на легионеров и молодых игроках, возможном наследнике Игнашевича.

Источник: Спорт-Экспресс

ПАВЛЮЧЕНКО НАМ БЫ ПРИГОДИЛСЯ

— На пресс-конференции после победы над «Ахматом» вы сказали, что не любите смотреть в таблицу. И все же: греет душу тот факт, что сейчас вы выше «Спартака»?

— Ой… Вот честно, даже не думал об этом. Я правда не люблю смотреть в таблицу. Надо работать, играть, добиваться результата, а очки посчитаем в конце сезона.

— Но «Урал» готов «пошуметь» в премьер-лиге так, как это делал «Ростов» Бердыева?

— Опять же нет смысла сейчас об этом рассуждать. Зачем делать такие заявления?

— Чем объясните промежуточный успех «Урала»?

— У нас подобрался хороший коллектив: и опытные исполнители, и молодые прибавляют. Сплав. Хотя, конечно, есть немало моментов, над которыми нужно работать.

— Кто из грандов произвел на вас самое сильное впечатление?

— Назову «Спартак». Против красно-белых у нас практически ничего не получилось. Они доминировали. «Зенит»? Питерцы нас поддавили во втором тайме, но мы в итоге сыграли вничью. А против красно-белых, можно сказать, шансов не было. Они на подъеме вышли, после ничьей с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов. Мы оказались к этому не готовы… Пожалуй, это пока наш самый неудачный матч в чемпионате.

— Про «Урал» уже говорят: добавить бы двух-трех классных исполнителей, команда точно окажется в Лиге Европы.

— Усиление никому никогда не мешало (смеется). Селекционная служба ведет работу. Но в то же время у нас есть и молодые ребята, на которых мы стараемся делать ставку. Чернов, Евсеев, Глушков, Бавин.

— Глядишь, если продолжите находиться вверху таблицы, зимой к вам еще и Павлюченко вернется?

— Не знаю. Не думал об этом. Но Роман нам, конечно, пригодился бы. Мастер.

— После игры с «Ахматом» вы похвалили центрального защитника Чернова, арендованного у ЦСКА. Способен ли он вырасти в нового Игнашевича?

— А почему нет? Он умный футболист, с хорошими мозгами. Читает игру. Данные у Никиты приличные.

— Почему он лишь недавно начал играть в составе «Урала»?

— Чернов пришел перед самым стартом сезона. Я не мог сразу бросить его в бой, поставить в состав. Нужно было его проверить, и теперь он выглядит вполне достойно.

— Зимой ЦСКА может вернуть Чернова?

— Не могу сказать, не владею такой информацией.

ДУМАЮ, ЛИМИТ УЖЕСТОЧАТ

— Игра Евсеева лишний раз говорит о том, как тренер Тарханов работает с молодежью?

— Молодежи нужно доверять. Читал, что сказал Каррера: ужесточение лимита пойдет на пользу нашим молодым игрокам. Помню, когда я возглавил ЦСКА, пришлось опытных исполнителей убрать. Хотя они были чемпионами, я их уважал. Но… Зато поставил в состав Радимова, Хохлова, Семака, Лебедя. Я им доверял, и ребята заиграли. Если ужесточат лимит, у таких футболистов, как Евсеев, появится больше шансов для прогресса. Похоже, все к этому и идет — к ужесточению. Президент же высказался по данному вопросу.

— Вы скептически относитесь к идее отмены лимита?

— Приезжай к нам игроки уровня Неймара, Мбаппе, я бы это понял. Но, думаю, в наши клубы перейдут довольно средние футболисты.

— Не нарадуетесь на Бикфалви?

— Да, он просто зверюга (смеется). Конечно, это большой профессионал! Были бы все игроки такие, как он… Вы бы видели, как Бикфалви пашет на тренировках, выгрызает мячи. Даже если у него небольшая травма, он борется до конца.

— Не боитесь, что зимой его уведут наши гранды?

— Я так не думаю. Он все-таки возрастной футболист. Посмотрим. Пока нет никаких предпосылок, что Бикфалви покинет «Урал».

— Почему сдал Ильин?

— Не соглашусь с вами. Нужно понимать, что он практически два месяца лечился. На сборах Ильин получил травму. Восстановился, вернулся в строй — вновь повреждение… Так что Владимир пока не готов на сто процентов.

— Сказали ему что-то после интервью еще в прошлом сезоне, в котором он заявил, что готов любого заменить в атаке сборной?

— Да, у нас была беседа на эту тему. Сказал, чтобы он вообще ничего не говорил про сборную. «Играй — и если заметят, то пригласят». Вот и все. Хватает примеров, когда футболисты попадают в сборную и думают, что карьера удалась. Нет, он не сдал. Мне даже обидно такое слышать. На сборах выглядел очень сильно, а потом в дело вмешались травмы. Владимир — мощный, старательный, интересный футболист, просто еще нужно набрать форму.

— Почему «Урал» покинул полузащитник Григорьев? Серьезная потеря?

— Решили с ним расстаться. Его уже нет в команде. Зачем о нем теперь говорить?

— Что ответите скептикам, которые считают, что во втором круге «Урал» повалится?

— Пусть считают. Какая нам разница? Весной посмотрим, кто прав, а кто виноват (улыбается).

Урал 2:0
Первый тайм: 1:0
Ахмат
22.10.2017, 14:00 Зрители: 2386 основной раунд: 14-й тур СКБ-Банк Арена
Главные тренеры
Александр Тарханов Олег Кононов
Голы
33′ Николай Димитров 17
79′ Алексей Евсеев (Д. Кулаков) 94
Нереализованные пенальти
2 Родолфу 3′
Составы
Ярослав Годзюр 31
Денис Кулаков (к) 15
Михаил Меркулов 27
53′ Грегор Балажиц 4
Никита Чернов 28
Николай Димитров 17
Эрик Бикфалви 6
26′ Петрюс Бумаль 13
90′ Алексей Евсеев 94
Роман Емельянов 92
59′ 71′ Владимир Ильин 18
Никита Глушков 32
64′ Юрий Бавин 14
Артем Фидлер 57
16 Евгений Городов
2 Родолфу
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов 55′
40 Ризван Уциев (к)
77 Бернард Бериша 87′
11 Силва Лима Исмаэл
95 Магомед Митришев
23 Антон Швец 86′ 5′
70 Аюб Бацуев
21 Одисе Роши 66′
14 Раванелли
9 Заур Садаев 39′
8 Лео Жаба
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
10 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 1
1 Угловые 1
10 Фолы 23
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Урал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ахмат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зачем футболисты "Севильи" после матча пришли в раздевалку "Спартака"
«Локомотив» — первый
Ковальчук и Дацюк в огне: ЦСКА проиграл СКА в Москве
Роналду и Зидан — The Best: ФИФА определила лучших в 2017 году
Моуринью выбирает между Парижем и Манчестером
BBC: «Торо Россо» не видит смысла в сотрудничестве с Квятом
Расследование МОК не коснется действующих биатлонистов РФ
Никита Кучеров признан второй звездой недели в НХЛ
Новости
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь