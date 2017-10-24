Александр Кержаков: «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне

Источник: ИТАР-ТАСС

Главный снайпер в истории петербургского «Зенита», сборной России и отечественного футбола в целом Александр Кержаков минувшим летом завершил профессиональную карьеру. Легендарный футболист получил должность координатора юношеских команд в системе родного клуба. Однако на этом форвард не остановился и решил попробовать себя в качестве телеведущего. Уже в начале ноября на «Матч ТВ» стартует шоу «Команда на прокачку», где лучшему бомбардиру страны отведена одна из главных ролей. Александр Кержаков рассказал «Известиям» о своем дебюте на экране, новой должности в «Зените» и шансах бело-голубых на чемпионство в нынешнем сезоне.

— Расскажите о проекте на телевидении.

— Шоу называется «Команда на прокачку» и имеет социальную направленность. У любительских команд, которые не могут ярко заявить о себе на всю страну, появится возможность это сделать. Мы с Ахриком Цвейбой (бывший игрок сборной России. — «Известия») — ведущие. Наша задача — попытаться внести в отношения игроков и тренеров этих любительских команд долю профессионализма, наладить быт коллективов и перевести их на более высокий уровень.

— Этот проект может принести пользу для конкретных команд и развития футбола в России в целом?

— Мы рассчитываем, что шоу принесет пользу командам, к которым мы приезжаем. Они немного по-другому начнут смотреть на футбол и на свое отношение к этому виду спорта. Надеемся, это повлияет на руководителей регионов, которые начнут еще больше помогать командам. Пропагандируется развитие футбола и вообще спорта в нашей стране. Любая команда может оказаться следующей. Мы можем приехать в любой город, любой регион. Будут направляться заявки в адрес редакции, и мы будем отбирать следующий клуб, в который приедем и окажем содействие в его развитии.

— Вы выбираете команду из любого региона России, приезжаете. А что происходит дальше?

— На три дня эта команда переходит в наше распоряжение. Мы занимаемся тренировочным процессом, подготовкой команды к игре, досугом футболистов. Всем, что, на наш взгляд, может принести пользу коллективу не только на этот короткий период, но и в будущем.

—Три дня не слишком маленький срок?

— 3−4 дня. Хотелось бы заниматься немного дольше, но это то, что мы имеем сейчас. За такое короткое время невозможно полностью переделать команду, сделать из любителей суперпрофессионалов, которые будут побеждать всех. Смысл нашего приезда — передать свой опыт футболистам-любителям, которые на самом деле обожают футбол, но не всегда имеют возможности и достаточно знаний о профессиональном отношении к делу. Направить их в правильное русло и дальше надеяться, что команды сами будут развиваться и сохранять тот профессионализм, который мы постараемся привить им за те самые 3−4 дня.

— Вы часто работаете в студии как эксперт, но это шоу — полноценный телевизионный опыт. Он сложно вам дался?

— Не стоит забывать, что основное место моей работы — «Зенит». График съемок обсуждается на основе календаря клуба.

Ведущий шоу и ведущий на телевидении — вещи несколько разные. Я не испытывал и не испытываю проблем во время съемок, потому что имею представление, как общаться с людьми на футбольные и не только темы. Александр Кержаков

— Дополнительно как-то готовились?

— Нет, только посмотрел несколько испанских и итальянских шоу подобного характера и получил представление, что и как будет.

— Есть ли у вашего шоу отличия от зарубежных?

— Отличия есть — в ментальности, в организационных моментах. Но идея такая же, что и в зарубежных.

— Вам было бы интересно дальше пробовать себя в новой, телевизионной, роли?

— Участие в шоу никак не меняет моих планов. Я планирую приносить пользу родной команде — «Зениту». Если у меня появляется возможность быть на телевидении в качестве эксперта или ведущего реалити — я могу себе это позволить, потому что пока есть свободное время. Всё согласовывается с руководством канала и руководством «Зенита».

— То есть для вас шоу — в большей степени социальная нагрузка?

— Я не считаю это нагрузкой. Без моего желания ничего бы не было. У меня сейчас есть возможность совмещать — я совмещаю.

— Вы занимаете в «Зените» новую должность — координатора команд академии. Как идет работа?

— Никаких сложностей нет. Идет становление. Серьезные изменения в клубе произошли еще в начале сезона. Разрабатывается план дальнейшего развития, чтобы клуб «Зенит» существовал. Появилось много новых должностей, в том числе и моя. Основная задача, чтобы футболисты из системы академии «Зенита» не терялись на определенном этапе своего развития, как можно правильнее и вовремя переходили по разным ступеням вверх: из академии — в дубль, из дубля — в «Зенит-2», из «Зенита-2» — в основной состав.

Главная задача, чтобы в основном составе «Зенита» в дальнейшем играло как можно больше своих воспитанников. Александр Кержаков

— Получается, отчасти вас можно назвать селекционером?

— Селекционный отбор — это другое. Мы не отбираем футболистов. Мы высказываем свое мнение, с нами советуются руководящий состав клуба и руководители академии. Главный тренер академии — человек, который сам прошел школу клуба и может подсказать, как и где правильнее поступить, на какие детали обратить внимание. Отчасти присутствует доля селекционного дела, но это не значит, что я прихожу и говорю: «Этот идет сюда, тот — сюда». Здесь более обширная область работы.

— За время, проведенное на этой должности, вы уже поняли, на каком именно этапе происходит сбой, который сейчас не позволяет в «Зените» видеть столько воспитанников, сколько их было раньше?

— Мне сложно говорить, в чем был сбой раньше, потому что раньше я не работал. Сейчас всё находится в стадии становления. Очень многое изменилось. Когда система будет отработана полностью, до автоматизма, можно будет понять, что сбоев не будет. Я уверен, что всё будет сделано до зимнего перерыва. В дальнейшем академия должна работать на то, чтобы ее воспитанники пополняли ряды основной команды.

— У вас есть видение модели, по которой выстроится эта система?

— Модель уже примерно обговорена. При жизни Константин Сергеевич Сарсания (известный футбольный функционер, занимавший должность спортивного директора «Зенита» с лета 2017 года. — «Известия») уделял огромное внимание развитию академии. Его мысли и план развития мы, естественно, будем применять, потому что он удовлетворял всех, включая руководство. Сейчас я не могу рассказать детали. Когда реализуем, с удовольствием прокомментирую.

— Часто приходится просматривать матчи молодежных команд?

— Это моя работа. Когда я в Санкт-Петербурге, всегда присутствую в академии, на матчах «Зенита-2», дубля и основного состава.

До завершения карьеры вы говорили, что тренерская деятельность вам не особенно интересна. После участия в шоу и новой работы в клубе желание не проснулось? Александр Кержаков

— Прошло уже достаточно времени с тех пор, как вы официально завершили карьеру. Вы не жалеете? Скучаете по игре?

— Это было осознанное решение, я прекрасно знал, как сложится моя судьба после окончания карьеры, чем я буду заниматься. Никакого сожаления нет. У меня есть возможность играть в футбол не на профессиональном уровне, когда захочу. Футбол присутствует в моей жизни практически каждый день, только не в виде профессиональных тренировок и матчей. Я наблюдаю за футболистами, смотрю очень много игр. Времени скучать просто нет.

— В августе вы говорили, что «Зенит» в игровом плане всё еще ищет себя. Сейчас что-то изменилось?

— Не только я, но и многие эксперты и болельщики уже понимают, как и в какой футбол играет «Зенит». После того как укомплектовался состав и завершился трансферный период, все уже прекрасно всё представляют. Самое главное — игроки понимают, чего от них хочет тренер. Уже можно понять рисунок игры нынешнего коллектива.

— О том, что «Зенит» точно станет чемпионом, говорят с самого начала сезона. Это не мешает команде?

— Знаю, какая атмосфера сейчас внутри коллектива: тренер точно не дает возможности футболистам подумать, что всё уже закончилось. Уверен, никто из футболистов не позволил укорениться такой мысли в голове.

Тем не менее я убежден, что «Зенит» в этом году станет чемпионом, потому что по игре и составу сине-бело-голубые сейчас — самая сильная команда в России. Александр Кержаков

— При этом в прошлом сезоне говорили, что чемпионат уравнялся, команды находятся примерно на одном уровне — и по составу, и по возможностям. Однако буквально за год «Зенит» существенно вырос на фоне остальных коллективов. Это хорошо для российского футбола или убивает конкуренцию?

— Конкуренция есть всегда: мы видим, какие неожиданные результаты бывают в лиге. В том, что «Зенит» так выстрелил, заслуга руководства клуба. Это председатель совета директоров Александр Дюков, президент клуба Сергей Фурсенко и, конечно, Константин Сарсания, потому что он создавал эту команду. Настоящий спортивный директор: мало говорил и очень многое делал. Успехи, которых клуб достиг в 2007—2008 годах, и нынешний «Зенит» — команды-детища Сарсании. Он участвовал в комплектовании коллектива. Константин Сергеевич знал требования руководства клуба, президента — Сергея Фурсенко. Они составляли очень хороший тандем, приносящий успехи клубу. Уверен, что фундамент, который заложил Константин Сергеевич, в этом сезоне принесет успех «Зениту» и этот успех клуб посвятит его светлой памяти.

— Известно, что в игровые годы у вас было недопонимание с Константином Сарсанией. Как складывались ваши отношения в последнее время?

— Мы очень хорошо с ним общались. В первую нашу встречу, когда Константин Сергеевич уже был на посту спортивного директора, мы обсуждали наше взаимодействие на профессиональном уровне как начальник с подчиненным. Мы сразу вспомнили то недопонимание, которое возникало между нами давно, и я извинился перед ним за моменты, которые могли быть ему неприятны. Он был таким человеком, о котором никто никогда не говорил плохо, ему все всегда были очень рады. Удивительная черта: он ни для кого не был плохим. Естественно, он даже не захотел слышать извинений, сказал: «Прекращай, всё хорошо». Никто камня за пазухой не держал. Мне было спокойно.

Я рад, что мне удалось перед Константином Сергеевичем извиниться перед его смертью. Очень жаль, что так всё вышло. Александр Кержаков

— Еще один игрок, на чью судьбу повлиял Константин Сарсания, — это Александр Кокорин. Он сейчас фантастически раскрывается. В чем основной секрет его прогресса? И это долгосрочно?

— Насколько долгосрочным это будет, мы посмотрим, а основная составляющая, наверное, зона комфорта. Александр сейчас находится в зоне комфорта как на футбольном поле, в расположении клуба, так и вне его.

— Насколько реально сохранить такую форму до летнего чемпионата мира?

— Сложно сказать. К сожалению, в футболе бывают «голевые засухи». Но я надеюсь, что Кокорин их избежит не только до чемпионата мира — 2018, но и после него, на протяжении всей своей, думаю, долгой карьеры.

— Другой российский форвард — Артем Дзюба также постепенно набирает форму, но пока все-таки не имеет постоянной игровой практики в основе. Насколько реален их тандем с Кокориным?

— Насколько этот тандем возможен, решать только главному тренеру. При такой глубине состава, как у «Зенита», Роберто Манчини имеет возможность для серьезных ротаций в зависимости от соперника, физического состояния своих игроков. Если футболисты — в первую очередь нападающие — будут забивать часто и много, любой тренер будет давать им возможность играть как можно чаще. Манчини не исключение. Всё зависит уже от самих игроков.

— В последних матчах сборной России в нападении играли Александр Кокорин и Федор Смолов, которых сейчас называют лучшими форвардами страны. Как вы оцените такое сочетание?

— Они показали в этих играх не то, чего от них ждали. В командах, где они играют, редко используется схема с двумя нападающими. Им просто нужно привыкнуть к этой тактической расстановке, нужно время сыграться. Смолов два раза подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата России, Кокорин сейчас показывает феерический футбол. Нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу на поле, тогда в сборной получится очень хороший тандем нападающих, который будет приносить пользу команде.

— До чемпионата мира остается совсем немного времени. Насколько реально успеть сыграться?

— Думаю, вполне реально. В следующем году времени для того, чтобы сборная наладила сочетания, а ее футболисты сыгрались друг с другом, будет немного больше. Все-таки это домашний чемпионат мира, и руководители нашего футбола, думаю, пойдут навстречу национальной команде. У главного тренера будет больше возможностей уделять внимание всем игровым связям и той модели, которую он привносит в игру сейчас.

Год — это не такой большой срок, но чем больше времени будет у главного тренера до начала мундиаля, тем более сыгранной и сбалансированной во всех линиях будет команда. Александр Кержаков

— Один из главных вопросов в российском футболе последнего десятилетия — лимит на легионеров. Ваша позиция.

— Считаю, если российский футболист проявляет себя хорошо, то он всегда будет играть, и неважно, есть лимит или нет. Если человек профессионально относится к своему делу, имеет талант и не гробит его, а развивает — он будет играть вне зависимости от лимита.

— Как воспитать такое отношение к делу у российских игроков?

Их воспитывают родители и тренеры. У состоявшихся футболистов его воспитать невозможно. Либо оно изначально есть, либо его нет. Александр Кержаков

— О чемпионате мира — 2018 есть разные мнения. Многие считают, что он даст огромный толчок развитию и популяризации футбола, заполняемости стадионов. Другие говорят, что уйдут деньги, а футбол будет мало кому нужен…

— Футбол всегда был нужен. В него играли всегда, всегда существовал чемпионат России. Хорошо, если наследие чемпионата мира в виде стадионов будет использоваться командами, а регионы, в которых они построены, будут развивать футбол, их клубы будут выходить в премьер-лигу и играть на этих аренах. Останутся тренировочные базы, которые потом смогут использоваться детскими футбольными школами. Всё это пойдет только на пользу развитию футбола в нашей стране.

— По сути, турнир будет проходить в европейской части России — за Уралом спортивные объекты не строились. У нас большая страна, есть много клубов и на Дальнем Востоке. Вы не видите в этом проблемы?