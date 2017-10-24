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ЦСКА может досрочно вернуть Чернова из «Урала»
Контракт защитника позволяет армейцам уже зимой прервать арендное соглашение с екатеринбургским клубом.
Контракт защитника позволяет армейцам уже зимой прервать арендное соглашение с екатеринбургским клубом.
Московский ЦСКА в нынешнем сезоне делает ставку на молодых игроков. В основном составе армейцев всё чаще появляются футболисты из собственной академии клуба. Ожидалось, что в текущем чемпионате России свой шанс получит и 21-летний защитник Никита Чернов. Однако в итоге
При этом, по информации «Известий», футболист может вернуться в клуб досрочно. Уже в зимний трансферный период армейцы смогут вновь заявить защитника за ЦСКА.
— Между ЦСКА и «Уралом» существует договоренность о возможности досрочного расторжения арендного соглашения — в договоре есть соответствующий пункт, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией в клубе. — Таким образом, Чернов может вернуться в состав
Сам футболист также подтвердил «Известиям», что вариант с досрочным возвращением в команду действительно возможен.
— Такой пункт в арендном соглашении есть, — рассказал Никита Чернов. — Но очевидно, что всё будет зависеть от моей игры. Если я не сумею проявить себя в «Урале», досрочно никто меня возвращать не будет.
При этом защитник отметил, что сейчас для него очень важно получать максимум игрового времени.
— Мне хочется играть и набираться опыта, — продолжил футболист. — Хочется вернуться в ЦСКА сформировавшейся личностью, игроком стартовой обоймы, на которого можно рассчитывать. Сейчас это сложно представить. Если я буду стабильно играть за «Урал», то, наверное, пока мне лучше остаться здесь. Если же ЦСКА вернет меня зимой, я просижу вторую часть сезона на скамейке, и, думаю, это не понравится ни мне, ни тренеру.
Никита Чернов родился в городе Волжский Волгоградской области. Свою карьеру он начинал в местном футбольном клубе «Энергия». Там его заметили представители ЦСКА, куда он и перешел в 2014 году. Перспективный молодой игрок даже попал в заявку на матч группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой», однако так и не появился на поле. Его дебют за
В июне 2015-го футболист был вызван Фабио Капелло в состав сборной России для подготовки к матчу отборочного турнира чемпионата Европы 2016 года с Австрией и товарищеской встрече с Белоруссией. В национальной команде он дебютировал 7 июня 2015 года, выйдя на поле в стартовом составе в матче с белорусской сборной. 14 июня того же года в игре с Австрией он вышел на замену на девятой минуте встречи после травмы одного из основных защитников. Это вызвало огромный резонанс в российском футболе — Никита Чернов выступил за главную команду страны, не отыграв на тот момент ни одной минуты в матчах РФПЛ.
Сейчас 21-летний футболист на постоянной основе играет за молодежную сборную России. В его активе 13 матчей за национальную команду, собранную из спортсменов младше 21 года.
Действующее соглашение защитника с ЦСКА рассчитано до 2019 года, а его трансферную стоимость эксперты оценивают в €500 тыс.