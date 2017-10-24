РЖД сохранит бюджет «Локомотива» на 2018 год

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ОАО «Российские железные дороги» в 2018 году сохранит финансирование принадлежащего ему московского футбольного клуба «Локомотив» в прежнем объеме. Об этом «Известиям» сообщил председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович. По информации «Известий», менеджмент команды уже приступил к проработке бюджета на будущий год.

Большинство спортивных клубов России утверждают свой бюджет не на сезоны национальных чемпионатов и еврокубков, проходящие по системе «осень-весна», а на календарные годы. Это, например, касается организаций, являющихся госучреждениями, а также акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью с учредителями в лице региональных администраций и корпораций с госучастием. Именно по такой схеме работает и ЗАО «Футбольный клуб “Локомотив” (Москва)», собственником которого является ОАО «РЖД». По информации «Известий», в офисе компании на Новой Басманной улице уже началась проработка бюджета красно-зеленых на будущий год. Ранее президент клуба Илья Геркус сообщал, что бюджет «Локомотива» на 2017 год составляет 5,5 млрд рублей в виде спонсорского пакета РЖД. По словам главы совета директоров компании, заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича, в дальнейшем финансирование будет осуществляться в прежнем объеме.

— Я не могу сейчас с точностью до копейки назвать цифру, но бюджет будет стабилен и сохранится на текущей отметке, — пояснил Аркадий Дворкович «Известиям».

Как отметили в руководстве «Локомотива», окончательно бюджет клуба на следующий год будет утвержден в начале зимы.

— На календарный 2018 год бюджет клуба будет понятен приблизительно в конце ноября — середине декабря, — сказал «Известиям» вице-президент — статс-секретарь РЖД, председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков. — Сейчас мы совместно с менеджментом клуба.

занимаемся оптимизацией расходов, а любое их увеличение могло происходить только за счет коммерческой деятельности клуба. Что касается сохранения нынешнего объема спонсорского пакета РЖД, то я не хотел бы говорить на эту тему до утверждения бюджета.

Бюджет «Локо» на 2016 год составлял 5,4 млрд рублей. Об этом Анатолий Мещеряков сообщал в июне 2016 года. В 2014-м «Локомотиву» было выделено 4,8 млрд рублей — это считалось рекордной суммой для клуба в его истории. В конце того же года тогдашний президент РЖД Владимир Якунин анонсировал 20-процентное снижение финансирования футбольного и хоккейного «Локомотивов». Однако после падения курса национальной валюты смета на 2015 год была сохранена в размере 5,43 млрд рублей.