Илья Геркус: Манчини был в Черкизово, ему стало тревожно
Сразу после финального свистка президент «Локомотива» ответил на вопросы «СЭ».
Сразу после финального свистка президент «Локомотива» ответил на вопросы «СЭ».
— Вы вышли к полю еще за несколько минут до матча. Экспромт?
— К тому моменту счет уже был 2:0, я пошел туда, чтобы сразу после окончания матча поздравить парней.
— Приобняли Юрия Павловича?
— Очень благодарил его за то, что еду в родной город с командой, которая идет на первом месте. Он сделал огромный подарок. Юрий Павлович принял мою благодарность. Нам обоим очень приятно.
— Многие обратили внимание на ваш внешний вид: стильная кепка.
— Спасибо. Наступает зима, купил теплый головной убор. А петушок в этом году я решил больше не надевать, оставив это Юрию Павловичу. Кроме того, наш заслуженный ветеран, Владимир Петрович Коротков, носит замечательную кепку — взял такую же, как у него.
— Вы сказали, что для вас крайне важно приехать в Питер лидером. Хотели
— Нет. Это значит, что клуб, в котором я имею честь работать, достаточно силен, чтобы бросить вызов — на один тур или, кто знает, надолго — «Зениту». По крайней мере, мы дадим питерцам, что называется, игру. Будет интересно! Такое противостояние — еще один повод смотреть российский футбол.
— Вы уже в золотой гонке или
— Скромничаем. Потому что еще только середина чемпионата, на кону лишь победа в первом круге.
— Перед матчем «Локо» был дерзок в клубных соцсетях. Ждать ли троллинга «Зенита» на этой неделе?
— Просто получаем удовольствие от чемпионата. «Локо» может бросить перчатку самому могущественному и сильному клубу нашей лиги, действующему чемпиону «Спартаку», многократному обладателю золота ЦСКА. Мы кайфуем от этого. А то, что на соцсети обратили внимание, просто замечательно.
— Не опасались упреков в случае неудачи?
— Мы за то, чтобы вокруг футбола возникла положительная аура, чтобы людям было весело и интересно на играх. Вот это главная задача. Если у нас получается развеселить публику, почему нет?
— Можно ли говорить, что едете в Петербург побеждать?
— Дадим бой, безусловно. Этого «Зенит» и Роберто Манчини точно могут от нас ожидать.
— Манчини же приезжал в Черкизово на матч с «Краснодаром»?
— Да. Смотрел игру, мы немного пообщались по поводу предстоящей встречи. Роберто сидел на Восточной трибуне вместе с Оресте Чинквини.
— Какая у них реакция?
— Встретились в перерыве — они выглядели немножко обеспокоенными.
— Обеспокоенными?
— Да. Я пошутил по поводу того, какие голы мы забиваем — непонятно, от кого ждать угрозы: Алексей Миранчук бьет, мяч от Фарфана рикошетом залетает в угол. Спросил, разучили ли они такой маневр?
— Как они отреагировали?
— Встревожились. Видимо,
— Почему не ставите цель выиграть чемпионство?
— Не склонны пересматривать задачу. Надо быть последовательным. Лидируем благодаря ребятам, тренеру — вот из этого и исходим.
— Много ли болельщиков «Локо» отправится в Петербург?
— Рассчитываем заполнить гостевой сектор.
|Локомотив М
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2:0
Первый тайм: 1:0
|Краснодар
|Юрий Семин
|Игорь Шалимов
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|1
|10
|Удары (всего)
|5
|3
|Удары в створ
|1
|5
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)