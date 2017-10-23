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23:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Илья Геркус: Манчини был в Черкизово, ему стало тревожно

Сразу после финального свистка президент «Локомотива» ответил на вопросы «СЭ».

Источник: Спорт-Экспресс

— Вы вышли к полю еще за несколько минут до матча. Экспромт?

— К тому моменту счет уже был 2:0, я пошел туда, чтобы сразу после окончания матча поздравить парней.

— Приобняли Юрия Павловича?

— Очень благодарил его за то, что еду в родной город с командой, которая идет на первом месте. Он сделал огромный подарок. Юрий Павлович принял мою благодарность. Нам обоим очень приятно.

— Многие обратили внимание на ваш внешний вид: стильная кепка.

— Спасибо. Наступает зима, купил теплый головной убор. А петушок в этом году я решил больше не надевать, оставив это Юрию Павловичу. Кроме того, наш заслуженный ветеран, Владимир Петрович Коротков, носит замечательную кепку — взял такую же, как у него.

— Вы сказали, что для вас крайне важно приехать в Питер лидером. Хотели как-то поддеть «Зенит»?

— Нет. Это значит, что клуб, в котором я имею честь работать, достаточно силен, чтобы бросить вызов — на один тур или, кто знает, надолго — «Зениту». По крайней мере, мы дадим питерцам, что называется, игру. Будет интересно! Такое противостояние — еще один повод смотреть российский футбол.

— Вы уже в золотой гонке или по-прежнему скромничаете?

— Скромничаем. Потому что еще только середина чемпионата, на кону лишь победа в первом круге.

— Перед матчем «Локо» был дерзок в клубных соцсетях. Ждать ли троллинга «Зенита» на этой неделе?

— Просто получаем удовольствие от чемпионата. «Локо» может бросить перчатку самому могущественному и сильному клубу нашей лиги, действующему чемпиону «Спартаку», многократному обладателю золота ЦСКА. Мы кайфуем от этого. А то, что на соцсети обратили внимание, просто замечательно.

— Не опасались упреков в случае неудачи?

— Мы за то, чтобы вокруг футбола возникла положительная аура, чтобы людям было весело и интересно на играх. Вот это главная задача. Если у нас получается развеселить публику, почему нет?

— Можно ли говорить, что едете в Петербург побеждать?

— Дадим бой, безусловно. Этого «Зенит» и Роберто Манчини точно могут от нас ожидать.

— Манчини же приезжал в Черкизово на матч с «Краснодаром»?

— Да. Смотрел игру, мы немного пообщались по поводу предстоящей встречи. Роберто сидел на Восточной трибуне вместе с Оресте Чинквини.

— Какая у них реакция?

— Встретились в перерыве — они выглядели немножко обеспокоенными.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Обеспокоенными?

— Да. Я пошутил по поводу того, какие голы мы забиваем — непонятно, от кого ждать угрозы: Алексей Миранчук бьет, мяч от Фарфана рикошетом залетает в угол. Спросил, разучили ли они такой маневр?

— Как они отреагировали?

— Встревожились. Видимо, что-то в нашей игре их насторожило. Может быть, то, что действуем раскрепощенно, но в то же время собранно. Очевидно, ребята раскованы, несмотря на усталость от достаточно тяжелого графика. Команда показывает замечательный футбол.

— Почему не ставите цель выиграть чемпионство?

— Не склонны пересматривать задачу. Надо быть последовательным. Лидируем благодаря ребятам, тренеру — вот из этого и исходим.

— Много ли болельщиков «Локо» отправится в Петербург?

— Рассчитываем заполнить гостевой сектор.

Локомотив М 2:0
Первый тайм: 1:0
Краснодар
23.10.2017, 19:30 Зрители: 12532 основной раунд: 14-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Игорь Шалимов
Голы
25′ Алексей Миранчук 59
85′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Владислав Игнатьев 20
Михаил Лысов 84
Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Джефферсон Фарфан 8
45+2′ Дмитрий Тарасов 23
Игорь Денисов (к) 27
76′ Антон Миранчук 60
Мачей Рыбус 31
90′ Алексей Миранчук 59
Александр Коломейцев 18
88 Андрей Синицын
98 Сергей Петров
12 Кристиан Рамирес
6 Андреас Гранквист (к)
26 Алексей Грицаенко
16 Виктор Классон
10 Федор Смолов
8 Юрий Газинский
33 Маурисио Перейра
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 60′
21 Рикардо Лаборде
7 Вандерсон Масиэл 65′
11 Вячеслав Подберезкин
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 5
3 Удары в створ 1
5 Угловые 3
12 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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