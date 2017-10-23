«Это лучший матч “Локо” в сезоне»: Семин и Шалимов после матча

Источник: РИА "Новости"

— Комментарий по матчу? Хорошая игра. Вот это мой комментарий. Очень дисциплинированно сыграла команда. Она боролась в этот день за первое место. И мы теперь находимся там. В очередной раз я увидел, что у нас есть коллектив. Футболисты по заданию могут много работать, не забывая об индивидуальных качествах. Раньше я говорил, что лучший матч в сезоне был против «Динамо», а теперь скажу, что этот матч — лучший. Дай бог, чтобы каждый следующий был еще лучше!

— Впереди встреча с «Зенитом». Чего ждете от нее?

— Нас ждет отличный матч с в Питере, будет интересно. Соберется полный стадион. Хотелось, чтобы на этом стадионе, который принимал Кубок конфедераций, были видеоповторы. Вот было бы здорово с ними сыграть, с суперобъективностью. Если в Молдавии они есть, то наверное в России они должны быть. Да?

— Кто будет играть вместо Тарасова в следующем матче? У него перебор карточек.

— Сориентируемся и посмотрим на физическое состояние ребят. Есть время подумать.

— Команде проще быть в роли догоняющей или в роли убегающей?

— Нам пока сложно оценить этот фактор. Мы еще не были в роли убегающих, только сейчас стали первыми. Вот и посмотрим, как команда с этим справится.

ИГОРЬ ШАЛИМОВ: ДАВЛЕНИЕ? РУКОВОДСТВО ДЕРЖИТ ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итоги матча своей команды с «Локомотивом» (0:2).

— Неважная игра с нашей стороны, команда находится в сложной ситуации. Комментировать ее нет смысла. Проблема в том, что мы теряем очки с соперниками, которые выше нас. В последних четырех встречах мы сыграли с тремя претендентами на Лигу чемпионов. Надо успокоиться и восстановиться к следующей игре против «СКА-Хабаровска», матч будет чрезвычайно важным.

— Почему «Краснодар» проиграл все ключевые матчи сезона во всех турнирах?

— Сейчас я объяснить это не могу. Многие матчи были провальными, многие — равными. Мы не забиваем, в это проблема. Мы только с «Уралом» (1:1) сравняли счет под конец, в остальных встречах проигрывали, если первыми пропускали. Нам нужно научиться не пропускать, а забивать первыми, а после — удерживать это преимущество.