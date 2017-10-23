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22:32 (мск), источник: Советский спорт

«Это лучший матч “Локо” в сезоне»: Семин и Шалимов после матча

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от победы своей команды над «Краснодаром» (2:0).

Источник: РИА "Новости"

— Комментарий по матчу? Хорошая игра. Вот это мой комментарий. Очень дисциплинированно сыграла команда. Она боролась в этот день за первое место. И мы теперь находимся там. В очередной раз я увидел, что у нас есть коллектив. Футболисты по заданию могут много работать, не забывая об индивидуальных качествах. Раньше я говорил, что лучший матч в сезоне был против «Динамо», а теперь скажу, что этот матч — лучший. Дай бог, чтобы каждый следующий был еще лучше!

— Впереди встреча с «Зенитом». Чего ждете от нее?
— Нас ждет отличный матч с в Питере, будет интересно. Соберется полный стадион. Хотелось, чтобы на этом стадионе, который принимал Кубок конфедераций, были видеоповторы. Вот было бы здорово с ними сыграть, с суперобъективностью. Если в Молдавии они есть, то наверное в России они должны быть. Да?

— Кто будет играть вместо Тарасова в следующем матче? У него перебор карточек.
— Сориентируемся и посмотрим на физическое состояние ребят. Есть время подумать.

— Команде проще быть в роли догоняющей или в роли убегающей?
— Нам пока сложно оценить этот фактор. Мы еще не были в роли убегающих, только сейчас стали первыми. Вот и посмотрим, как команда с этим справится.

ИГОРЬ ШАЛИМОВ: ДАВЛЕНИЕ? РУКОВОДСТВО ДЕРЖИТ ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итоги матча своей команды с «Локомотивом» (0:2).

— Неважная игра с нашей стороны, команда находится в сложной ситуации. Комментировать ее нет смысла. Проблема в том, что мы теряем очки с соперниками, которые выше нас. В последних четырех встречах мы сыграли с тремя претендентами на Лигу чемпионов. Надо успокоиться и восстановиться к следующей игре против «СКА-Хабаровска», матч будет чрезвычайно важным.

— Почему «Краснодар» проиграл все ключевые матчи сезона во всех турнирах?
— Сейчас я объяснить это не могу. Многие матчи были провальными, многие — равными. Мы не забиваем, в это проблема. Мы только с «Уралом» (1:1) сравняли счет под конец, в остальных встречах проигрывали, если первыми пропускали. Нам нужно научиться не пропускать, а забивать первыми, а после — удерживать это преимущество.

— Чувствуете ли вы давление на себя и команду?
— Оно есть, но тут что надо сделать? Есть команда, штаб, тренировочный процесс. Надо работать и впоследствии понять, что происходит. Разговоров с руководством не было. Оно держит все под контролем.

Локомотив М 2:0
Первый тайм: 1:0
Краснодар
23.10.2017, 19:30 Зрители: 12532 основной раунд: 14-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Игорь Шалимов
Голы
25′ Алексей Миранчук 59
85′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Владислав Игнатьев 20
Михаил Лысов 84
Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Джефферсон Фарфан 8
45+2′ Дмитрий Тарасов 23
Игорь Денисов (к) 27
76′ Антон Миранчук 60
Мачей Рыбус 31
90′ Алексей Миранчук 59
Александр Коломейцев 18
88 Андрей Синицын
98 Сергей Петров
12 Кристиан Рамирес
6 Андреас Гранквист (к)
26 Алексей Грицаенко
16 Виктор Классон
10 Федор Смолов
8 Юрий Газинский
33 Маурисио Перейра
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 60′
21 Рикардо Лаборде
7 Вандерсон Масиэл 65′
11 Вячеслав Подберезкин
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 5
3 Удары в створ 1
5 Угловые 3
12 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
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