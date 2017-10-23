«Это лучший матч “Локо” в сезоне»: Семин и Шалимов после матча
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от победы своей команды над «Краснодаром» (2:0).
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от победы своей команды над «Краснодаром» (2:0).
— Комментарий по матчу? Хорошая игра. Вот это мой комментарий. Очень дисциплинированно сыграла команда. Она боролась в этот день за первое место. И мы теперь находимся там. В очередной раз я увидел, что у нас есть коллектив. Футболисты по заданию могут много работать, не забывая об индивидуальных качествах. Раньше я говорил, что лучший матч в сезоне был против «Динамо», а теперь скажу, что этот матч — лучший. Дай бог, чтобы каждый следующий был еще лучше!
— Впереди встреча с «Зенитом». Чего ждете от нее?
— Нас ждет отличный матч с в Питере, будет интересно. Соберется полный стадион. Хотелось, чтобы на этом стадионе, который принимал Кубок конфедераций, были видеоповторы. Вот было бы здорово с ними сыграть, с суперобъективностью. Если в Молдавии они есть, то наверное в России они должны быть. Да?
— Кто будет играть вместо Тарасова в следующем матче? У него перебор карточек.
— Сориентируемся и посмотрим на физическое состояние ребят. Есть время подумать.
— Команде проще быть в роли догоняющей или в роли убегающей?
— Нам пока сложно оценить этот фактор. Мы еще не были в роли убегающих, только сейчас стали первыми. Вот и посмотрим, как команда с этим справится.
ИГОРЬ ШАЛИМОВ: ДАВЛЕНИЕ? РУКОВОДСТВО ДЕРЖИТ ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итоги матча своей команды с «Локомотивом» (0:2).
— Неважная игра с нашей стороны, команда находится в сложной ситуации. Комментировать ее нет смысла. Проблема в том, что мы теряем очки с соперниками, которые выше нас. В последних четырех встречах мы сыграли с тремя претендентами на Лигу чемпионов. Надо успокоиться и восстановиться к следующей игре против «СКА-Хабаровска», матч будет чрезвычайно важным.
— Почему «Краснодар» проиграл все ключевые матчи сезона во всех турнирах?
— Сейчас я объяснить это не могу. Многие матчи были провальными, многие — равными. Мы не забиваем, в это проблема. Мы только с «Уралом» (1:1) сравняли счет под конец, в остальных встречах проигрывали, если первыми пропускали. Нам нужно научиться не пропускать, а забивать первыми, а после — удерживать это преимущество.
— Чувствуете ли вы давление на себя и команду?
— Оно есть, но тут что надо сделать? Есть команда, штаб, тренировочный процесс. Надо работать и впоследствии понять, что происходит. Разговоров с руководством не было. Оно держит все под контролем.
|Локомотив М
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2:0
Первый тайм: 1:0
|Краснодар
|Юрий Семин
|Игорь Шалимов
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|1
|10
|Удары (всего)
|5
|3
|Удары в створ
|1
|5
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)