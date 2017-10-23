Семин переборол боязнь высоты. «Локо» — первый!

Источник: Спорт-Экспресс

ЧЕТВЕРТАЯ ПОПЫТКА

Акрофобия излечима. Бывает, со временем у людей пропадает боязнь высоты, они чувствуют себя более уверенно, ноги перестают подкашиваться, пропадает головокружение. Но по щелчку этот страх не проходит, и гипноз тут бессилен.

У «Локомотива» выработалась особая форма акрофобии. Красно-зеленые в этом чемпионате находились на вершине только после второго тура. Но это не считается: тогда сразу три команды набрали одинаковое число очков, забили и пропустили идентичное количество мячей.

Трижды за неполный круг железнодорожники получали шанс вскарабкаться на первое место, но всякий раз «Локомотив» небрежно распоряжался осечками невского конкурента. Вот хронология реверансов:

5-й тур — «Зенит» играет вничью с «Уралом», «Локо» — с «Рубином». Очков у лидеров поровну.

9-й тур — «Зенит» играет вничью с «Динамо», «Локо» — с «Ахматом». «Зенит» впереди на одно очко.

13-й тур — «Зенит» уступает «Арсеналу», «Локо» — перед этим «Уфе». «Зенит» впереди на два очка.

Что это, как не боязнь высоты? Неужели на вершине так ветрено, что черкизовских сапсанов сносит в сторону?

Ответ мы могли получить в понедельник. «Зенит» снова потерял очки и любезно предоставил «Локомотиву» еще одну возможность сесть на трон. Друг с другом лидеры еще не встречались, поэтому при равенстве очков выше будут те, у кого больше побед. Проще говоря, красно-зеленым необходимо было просто набрать три очка в игре с «Краснодаром» — и вот она, забытая золотая строчка.

СТОЧЕННЫЕ РОГА «БЫКОВ»

Написать всегда легче, чем сделать. Тем более что делать должны совсем не те люди, что пишут. Во-первых, «Локомотив» проиграл в последнем домашнем матче с «Краснодаром», хотя к перерыву вел. Во-вторых, «быки» — не из тех, кого можно не замечать. Тут три очка нельзя записать даже карандашом — кубанцы сейчас равны железнодорожникам, а то и превосходят их. Счетоводы из transfermarkt знают: состав «Краснодара» стоит на 18 миллионов евро дороже, то есть на целого Паредеса!

Но дело даже не в деньгах. «Быки» освободили себя от еврокубков, зато разгрузили календарь — теперь к каждому матчу команда вольна готовиться целую неделю, пока конкуренты мотаются в Молдавию и там пыхтят, чтобы добиться хотя бы ничьей с «Шерифом». Вы же не будете отрицать, что «Спартак» стал чемпионом во многом благодаря свободному календарю?

Проблема «Краснодара» в другом — если при Олеге Кононове он был грозой авторитетов и сам превратился в такого, то к этому году рога «быков» сточились, они уже неспособны проткнуть кого-то толстокожего. Последний раз команда Игоря Шалимова обыгрывала тяжеловеса как раз в марте, когда победила «Локомотив». Да и то — весной «Локо» напоминал тяжеловеса-дистрофика, так что одолеть его могли многие.

БОЛЬНАЯ ТОЧКА

«Краснодар» раскусили. Даже дошколята знают, что «быки» пытаются копировать «Барселону» и предпочитают геометрическую игру низом вертикальным передачам и навесам. В предсказуемости и заключается основная проблема «быков» — они могут перебороть команды другого класса за счет более мастеровитых игроков, но с прямыми конкурентами возникают сложности. Кононов решал их разными способами — давил на непрочные зоны соперника, выбирал рваный ритм игры, а порой расставался с мячом.

Сейчас же «быки» утратили тактическую гибкость и одеревенели. «Краснодар» в каждом матче владеет мячом больше оппонента — даже в гостях у «Црвены Звезды», даже в играх с «Зенитом» и ЦСКА. Но итог этих важных встреч все знают. Можно хоть 80 процентов времени убаюкивать мяч, но главное, простите за клише, — счет на табло.

Семин тоже все это знал — знал, что «Краснодар» будет лезть за мячом, что под высоким прессингом его игроки прогнутся, что центр обороны у соперника экспериментальный, что фланговые защитники любят засиживаться в командировках. Требовалось только надавить на больные точки посильнее, и одна из них непременно принесла бы успех «Локомотиву».

ПЕРЕШАГНУЛИ БАРЬЕР

Так и вышло: победной оказалась изумительная контратака хозяев с забегом юного Лысова, умной передачей Фернандеша и завершением Алексея Миранчука, который доработал эпизод до конца. Петров оголил коридор, а все защитники и опорники «Краснодара» сумбурно оборонялись и не смогли уберечь себя от пропущенного мяча.

Все прошло по плану Семина: команда относительно рано получила преимущество в счете, попыталась измотать соперника до перерыва, а дуэт Тарасов — Денисов сделал все остальное. Опорные полузащитники провели роскошный матч, в котором выиграли массу единоборств и выжгли всю середину поля. Поэтому решение Семина отдать мяч гостям во втором тайме себя оправдало — «Краснодар» не мог подобраться близко к воротам Гильерме, а в завершающей фазе уже традиционно был ужасен (в среднем три удара в створ в последних матчах).