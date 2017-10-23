Булыкин: В РФПЛ необходимо ужесточить лимит на легионеров
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин предложил ужесточить лимит на легионеров в РФПЛ.
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин предложил ужесточить лимит на легионеров в РФПЛ.
«Необходимо ужесточить лимит на легионеров в российском чемпионате, как это уже сделано практически во всех странах. Что я имею в виду под ужесточением — необходимо
В российском чемпионате сложится такая ситуация, когда молодым игрокам начнут доверять. Тогда в Европе наши клубы будут ставить российских футболистов в еврокубках. Они будут получать значительный опыт и расти как игроки международного уровня. Чтобы всё начало меняться, необходимо ввести такую систему зарплат, которая будет поощрять и стимулировать молодых игроков играть в футбол и выкладываться в каждом матче. Это бонусная система, при которой тебе платят за выигранные матчи и выполненные задачи. В таком случае футболист не сидит на скамейке и получает за это 2 млн евро в год, — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.