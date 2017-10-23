Булыкин: В РФПЛ необходимо ужесточить лимит на легионеров

«Необходимо ужесточить лимит на легионеров в российском чемпионате, как это уже сделано практически во всех странах. Что я имею в виду под ужесточением — необходимо хотя-бы четыре доморощенных игрока в заявке на каждый матч. К сожалению, нужно оставить пока лимит, когда на поле всего пять россиян. Если бы их было шесть — было бы идеально. Этот лимит нужен для того, чтобы российские клубы заботились о молодых футболистах и уделяли внимание их развитию. Пусть на ранних этапах становления молодым ребятам доверяют. У нас же бывает наоборот — многие клубы покупают легионеров, не всегда хороших, и наигрывают их для других национальных сборных, вместо того чтобы дать шанс российским молодым игрокам. Они ведь могут в будущем стать футболистами сборной России или просто кумирами своего клуба.