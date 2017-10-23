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20:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Булыкин: В РФПЛ необходимо ужесточить лимит на легионеров

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин предложил ужесточить лимит на легионеров в РФПЛ.

Источник: РИА "Новости"

«Необходимо ужесточить лимит на легионеров в российском чемпионате, как это уже сделано практически во всех странах. Что я имею в виду под ужесточением — необходимо хотя-бы четыре доморощенных игрока в заявке на каждый матч. К сожалению, нужно оставить пока лимит, когда на поле всего пять россиян. Если бы их было шесть — было бы идеально. Этот лимит нужен для того, чтобы российские клубы заботились о молодых футболистах и уделяли внимание их развитию. Пусть на ранних этапах становления молодым ребятам доверяют. У нас же бывает наоборот — многие клубы покупают легионеров, не всегда хороших, и наигрывают их для других национальных сборных, вместо того чтобы дать шанс российским молодым игрокам. Они ведь могут в будущем стать футболистами сборной России или просто кумирами своего клуба.

В российском чемпионате сложится такая ситуация, когда молодым игрокам начнут доверять. Тогда в Европе наши клубы будут ставить российских футболистов в еврокубках. Они будут получать значительный опыт и расти как игроки международного уровня. Чтобы всё начало меняться, необходимо ввести такую систему зарплат, которая будет поощрять и стимулировать молодых игроков играть в футбол и выкладываться в каждом матче. Это бонусная система, при которой тебе платят за выигранные матчи и выполненные задачи. В таком случае футболист не сидит на скамейке и получает за это 2 млн евро в год, — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

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