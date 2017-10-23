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18:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Пора (Ман)чинить? Почему буксует «Зенит»

В последних трех матчах в премьер-лиге петербуржцы набрали всего два очка. Разбираемся, что не так с командой Роберто Манчини.

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ПРОЧИТАННАЯ ИГРА

Пару туров назад казалось, что у «Зенита» безоговорочно лучший состав в лиге, а у его главного тренера имеется не только «план Б», но еще и «В», «Г» и далее по алфавиту. Но на поверку оказалось, что таким запасом прочности, как хоккейные соседи из СКА, футболисты еще не обладают. Возможно, потому, что Манчини работает с клубом на год меньше, чем Знарок.

В конце лета «Зенит» на всю катушку использовал эффект новизны — громил «Спартак» с «Ахматом», добывал расчетливые победы над «СКА-Хабаровск» с «Тосно» и дожимал «Рубин» в концовке. Соперники просто не знали, как противостоять быстрым атакам Кокорина и Дриусси. Потом случились две нулевых ничьих с «Ростовом» и «Динамо», но Манчини задействовал резервный вариант: вернул в состав Дзюбу и за явным преимуществом взял три очка у «Краснодара» на выезде.

Однако второй вариант атакующей игры стал давать сбои еще быстрее, чем первый — в Каспийске «Зенит» спасся от поражения от «Анжи» лишь благодаря голу Паредеса за пять минут до конца основного времени.

В матче с «Арсеналом» Манчини вернулся к скоростной схеме с Кокориным и Дриусси, но туляки повторили и превзошли подвиг «Ростова» — заперлись на своей половине поля и поймали шанс на контратаке.

Ну, а в минувшее воскресенье ЦСКА показал едва ли не идеальный план действий против всех вариантов нынешнего «Зенита»: высокий прессинг и максимальная активность на флангах. Мариу Фернандес, Щенников, Кучаев и компания так загрузили Ивановича и Кришито, что те совсем не помышляли о подключениях к атакам. Пока у армейцев хватало сил, они доминировали на поле. Кажется, Манчини пора подумать над третьим вариантом игры, либо шлифовать два первых до такой степени, чтобы соперник не смог разбить их банальным прессингом.

Воскресенье. Москва. ЦСКА — «Зенит» — 0:0. Артем ДЗЮБА (№ 22) | Источник: Спорт-Экспресс

ДВЕ УСТАЛОСТИ

Когда Манчини говорит, что его команде непросто проводить по два матча в неделю, над итальянцем начинают потешаться и вспоминать о двух составах «Зенита», но по факту тренер прав. На некоторых ключевых позициях в петербургской команде нет никакой ротации. Нельзя просто так взять и заменить Паредеса, Кришито и Ивановича. У капитана «Зенита» вообще нет альтернативы: его сменщик Терентьев — игрок другого плана, не может так поддерживать наступление, как это делает Кришито. Вместо Ивановича мог бы выходить Смольников, но в матче против «Арсенала» Манчини уже пробовал такую рокировку и россиянин выглядел неубедительно.

С Паредесом все еще сложнее. Многие считают, что его дублером является Нобоа, но это не так. Аргентинец конструирует атаки на позиции опорника, а эквадорец предпочитает действовать ближе к чужим воротам. Два этих футболиста — это две принципиально разных схемы. По факту сменщиком Паредеса является соотечественник Краневиттер, а Нобоа конкурирует с россиянами Ерохиным и Кузяевым. Чтобы дать отдых Паредесу, Манчини необходимо перекроить всю систему игры, да еще и про лимит на легионеров не забыть.

Помимо физической усталости основных исполнителей, есть еще и психологическая. Если ЦСКА горел желанием реабилитироваться за провал во встрече Лиги чемпионов с «Базелем» и готов был грызть землю, то «Зенит» выглядел слишком спокойным после уверенной победы в Лиге Европы над «Русенборгом». Кажется, у некоторых футболистов петербургского клуба настрой на матчи еврокубков изначально выше, чем на игры чемпионата России. Чем еще можно объяснить феномен Ригони, который забивает всем подряд в Лиге Европы и молчит в премьер-лиге?

Леандро ПАРЕДЕС (№ 5) спорит с игроками ЦСКА | Источник: Спорт-Экспресс

НЕЛЕТУЧИЙ ПАРЕДЕС

Безальтернативный Паредес может стать глобальной проблемой Манчини. Сейчас история аргентинца очень напоминает то, что происходило прошлой осенью с бразильцем Жулиану. Тот рвал и метал в первых встречах за «Зенит», но после пары вызовов в сборную и связанных с ними трансатлантических перелетов сник и на изначальный суперуровень к нему так и не вернулся, а построенная вокруг него система Луческу перестала давать результат.

Паредес тоже вел игру до тех пор пока несколько раз не слетал в национальную команду. И пока мы видим лишь тень талантливого распасовщика. Он все еще может разрезать оборону соперника одной передачей, но делает это пару раз за тайм, при условии, что его не слишком прессингуют в момент приема мяча.

Вот почему в Петербурге с особой радостью восприняли новость, что во время ноябрьской паузы на матчи сборных Паредесу и компании не придется лететь дальше Москвы и Краснодара — есть шанс, что аргентинский плеймейкер восстановит былые кондиции, а Манчини придумает, как обезопасить Леандро от плотной опеки.

Против «Локомотива» Паредес не выйдет на поле из-за перебора желтых карточек и в этой потере кроется еще одна возможность зенитовской перестройки. Итальянскому тренеру волей-неволей придется ставить Нобоа в основу и строить новый вариант игры вокруг эквадорца. Такой план — уже «В» петербуржцам точно не помешает.

ЦСКА 0:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
22.10.2017, 16:30 Зрители: 26137 основной раунд: 14-й тур Арена ЦСКА
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Роберто Манчини
Составы
12′ Игорь Акинфеев (к) 35
5′ Виктор Васин 5
31′ Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
12′ Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
66′ Понтус Вернблум 3
Александр Головин 17
Константин Кучаев 89
90′ Виктор Винисиус Витинью 11
Тимур Жамалетдинов 75
66′ 71′ Бибрас Натхо 66
Астемир Гордюшенко 72
60 Бранислав Иванович
4 Доменико Кришито (к)
23 Миха Мевля 32′
30 Эмануэль Маммана
14 Далер Кузяев
21 Александр Ерохин
5 Леандро Паредес 66′
9 Александр Кокорин
99 Андрей Лунев 45′
1 Юрий Лодыгин
10 Эмилиано Ариэль Ригони 70′ 43′
8 Матиас Краневиттер
7 Дмитрий Полоз 58′
22 Артем Дзюба 66′
Статистика
6 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
11 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 1
11 Угловые 1
18 Фолы 17
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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