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18:49 (мск), источник: ТАСС

КДК РФС: Отмена желтой карточки Идову невозможна

МОСКВА, 23 октября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Отмена желтой карточки футболисту «Амкара» Брайану Идову невозможна, как и повторение ситуации с отменой подобного наказания, вынесенного вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву в 2009 году. Об этом ТАСС рассказал председатель Контрольно- дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

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Ранее пермский клуб подал апелляцию в РФС на желтую карточку, предъявленную Идову на 85-й минуте матча со «Спартаком» (0:0). Судья Павел Кукуян расценил действия пермяка в противоборстве с вратарем красно-белых Александром Селиховым в штрафной площади как симуляцию. По мнению главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского, арбитр ошибся и имел все основания назначить в ворота «Спартака» 11-метровый удар. Как заявил ТАСС генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин, клуб не надеется на отмену наказания, но рассчитывает привлечь внимание общественности, «чтобы в будущем клубы имели возможность опротестовывать несправедливые наказания в играх».

В ноябре 2009 года КДК РФС на основании решения экспертно-судейской комиссии (сейчас ее функции выполняет контрольно-квалификационная комиссия департамента судейства и инспектирования РФС) принял решение отменить желтую карточку Акинфееву, предъявленную голкиперу в матче со «Спартаком» в 29-м туре чемпионата страны. Как объяснил Владимир Катков, возглавлявший КДК, после решения об ошибочности назначения пенальти «логично было сделать следующий шаг и признать необоснованными дисциплинарное взыскание за нарушение, не имевшее место».

«КДК РФС имеет право отменять только прямую красную карточку на основании решения контрольно-квалификационной комиссии департамента судейства и инспектирования. Что касается случая с Акинфеевым, тогда я не работал в РФС и комментировать ситуацию не могу. Повторение такой ситуации невозможно», — заявил Григорьянц.

Обратная сторона вопроса

Собеседник ТАСС пояснил, что желтые карточки нападающему Халку в 2013 году и защитнику Роману Шишкину в 2015-м были отменены на основании статьи 52 «Особая юрисдикция Контрольно-дисциплинарного комитета РФС». Согласно статье, комитет исправляет ошибки судьи в трех случаях: ошибочное применение предупреждения игроку вместо другого игрока, ошибочное применение удаления игроку, не удаление игрока при вынесении ему второго предупреждения в матче. «В случае с Халком и Шишкиным желтые карточки должны были быть предъявлены других игрокам, они были удалены несправедливо», — пояснил Григорьянц.

На замечание, что и удаление Идову является несправедливым, потому что нарушение было со стороны Селихова, Григорьянц ответил: «Это уже решать не нам. Судья видел нарушение. КДК не может отменить свисток судьи».

Изменения в дисциплинарный регламент могут быть внесены решением исполкома РФС. Законодательная инициатива может исходить от членов исполкома и комитетов организации, перед вынесением на исполком она проходит экспертизу в юридическом комитете. Инициатив по отмене желтых карточек, по словам главы КДК, еще не было.

Как рассказал Григорьянц, пункт об отмене красной карточки был внесен в дисциплинарный регламент в 2014 году после случая с несправедливым удалением вратаря «Рубина» Сергея Рыжикова в матче чемпионата страны с «Ростовом». В добавленное время игры нападающий ростовчан Артем Дзюба выбегал к пустым воротам, но упал после того, как Рыжиков бросился ему в ноги. Судья встречи рассудил поступок вратаря как «фол последней надежды», хотя на видеоповторе было четко видно, что вратарь не касался соперника.

По мнению Григорьянца, прецедент с отменой желтой карточки может «породить хаос». «Получается, в моменте с Рыжиковым Дзюба симулировал, но желтую карточку ему не показали. Это обратная сторона вопроса. Поэтому пока следуем другой планке — прямая красная карточка», — сказал он.

Позднее стало известно, что «Уфа» подала в РФС апелляцию на желтую карточку, предъявленную защитнику Бояну Йокичу в матче 14-го тура чемпионата России со «СКА- Хабаровском», который прошел в субботу.

Спартак М 0:0
Первый тайм: 0:0
Амкар
21.10.2017, 19:00 Зрители: 25754 основной раунд: 14-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Гаджи Гаджиев
Составы
Александр Селихов 57
Дмитрий Комбаров 23
Сердар Таски 5
Георгий Джикия 14
Квинси Промес 10
де Соуза Луиз Адриану 12
Лоренсо Мельгарехо 25
Денис Глушаков (к) 8
Фернанду 11
53′ Андрей Ещенко 38
Илья Кутепов 29
62′ Ивелин Попов 71
Педро Роша 99
1 Артур Нигматуллин
6 Секу Конде
18 Михаил Сиваков
41 Дмитрий Белоруков
2 Александр Милькович
19 Брайн Оладапо Идову 85′
66 Саид Эззатоллахи
17 Михаил Гащенков 65′
5 Януш Гол (к) 63′
27 Михаил Костюков
16 Сергей Баланович 89′
8 Фегор Огуде
14 Станислав Прокофьев 72′
9 Дарко Бодул
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
15 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 1
10 Фолы 14
Судьи
Главный судья Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Вячеслав Бочков (Сочи, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Амкар
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