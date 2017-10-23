КДК РФС: Отмена желтой карточки Идову невозможна

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Ранее пермский клуб подал апелляцию в РФС на желтую карточку, предъявленную Идову на 85-й минуте матча со «Спартаком» (0:0). Судья Павел Кукуян расценил действия пермяка в противоборстве с вратарем красно-белых Александром Селиховым в штрафной площади как симуляцию. По мнению главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского, арбитр ошибся и имел все основания назначить в ворота «Спартака» 11-метровый удар. Как заявил ТАСС генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин, клуб не надеется на отмену наказания, но рассчитывает привлечь внимание общественности, «чтобы в будущем клубы имели возможность опротестовывать несправедливые наказания в играх».

В ноябре 2009 года КДК РФС на основании решения экспертно-судейской комиссии (сейчас ее функции выполняет контрольно-квалификационная комиссия департамента судейства и инспектирования РФС) принял решение отменить желтую карточку Акинфееву, предъявленную голкиперу в матче со «Спартаком» в 29-м туре чемпионата страны. Как объяснил Владимир Катков, возглавлявший КДК, после решения об ошибочности назначения пенальти «логично было сделать следующий шаг и признать необоснованными дисциплинарное взыскание за нарушение, не имевшее место».

«КДК РФС имеет право отменять только прямую красную карточку на основании решения контрольно-квалификационной комиссии департамента судейства и инспектирования. Что касается случая с Акинфеевым, тогда я не работал в РФС и комментировать ситуацию не могу. Повторение такой ситуации невозможно», — заявил Григорьянц.

Обратная сторона вопроса

Собеседник ТАСС пояснил, что желтые карточки нападающему Халку в 2013 году и защитнику Роману Шишкину в 2015-м были отменены на основании статьи 52 «Особая юрисдикция Контрольно-дисциплинарного комитета РФС». Согласно статье, комитет исправляет ошибки судьи в трех случаях: ошибочное применение предупреждения игроку вместо другого игрока, ошибочное применение удаления игроку, не удаление игрока при вынесении ему второго предупреждения в матче. «В случае с Халком и Шишкиным желтые карточки должны были быть предъявлены других игрокам, они были удалены несправедливо», — пояснил Григорьянц.

На замечание, что и удаление Идову является несправедливым, потому что нарушение было со стороны Селихова, Григорьянц ответил: «Это уже решать не нам. Судья видел нарушение. КДК не может отменить свисток судьи».

Изменения в дисциплинарный регламент могут быть внесены решением исполкома РФС. Законодательная инициатива может исходить от членов исполкома и комитетов организации, перед вынесением на исполком она проходит экспертизу в юридическом комитете. Инициатив по отмене желтых карточек, по словам главы КДК, еще не было.

Как рассказал Григорьянц, пункт об отмене красной карточки был внесен в дисциплинарный регламент в 2014 году после случая с несправедливым удалением вратаря «Рубина» Сергея Рыжикова в матче чемпионата страны с «Ростовом». В добавленное время игры нападающий ростовчан Артем Дзюба выбегал к пустым воротам, но упал после того, как Рыжиков бросился ему в ноги. Судья встречи рассудил поступок вратаря как «фол последней надежды», хотя на видеоповторе было четко видно, что вратарь не касался соперника.

По мнению Григорьянца, прецедент с отменой желтой карточки может «породить хаос». «Получается, в моменте с Рыжиковым Дзюба симулировал, но желтую карточку ему не показали. Это обратная сторона вопроса. Поэтому пока следуем другой планке — прямая красная карточка», — сказал он.