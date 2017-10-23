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Василий Уткин: Манчини — просто манекен для повязывания шарфа
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19:01 (мск), источник: Советский спорт

Василий Уткин: Манчини — просто манекен для повязывания шарфа, без него «Зенит» обыграл бы ЦСКА

Спортивный комментатор Василий Уткин после матча ЦСКА — «Зенит» (0:0) критически высказался о главном тренер гостей Роберто Манчини.

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«Я разочарован «Зенитом» просто в лепешку. Эшелонированно укомплектованная команда, богатая, с двумя составами, приезжает к прямому конкуренту в ранге лидера. У конкурента игроков нет. Конкурент огреб в Лиге чемпионов по исчерпывающей программе — на поле от соперника, на словах от собственного главтренера. Конкурент брошен болельщиками — команда в трудный момент сражается как может, а стадион не собирается.

«Зенит» приезжает в Москву — и играет от обороны. Первый удар по воротам в створ на 50й минуте. Не говорите мне об итальянском прагматизме. Нет прагматизма в том, чтобы оставаясь наголову сильнее всех по составу в любом измерении не наращивать в каждом туре отрыв. Не работать над этим.

Прагматизм в том, чтобы быстро решать все вопросы. В чемпионате Зенит мог за эту неделю уйти от «Локомотива» и вырубить из чемпионской гонки ЦСКА. Вместо этого он набрал одно очко и не забил ни одного мяча. Ни дома посредственному сопернику, ни в гостях недобитому судьбой конкуренту.

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Я заострю внимание именно на этом: Зенит не играл на победу. Он не «не сыграл»; ничто не выдало в нем плана побеждать. Лучшее действие Кокорина в первом тайме — подстраховка в защите Кришито. Кокорину респект, но кто это придумал?

Уж не тот ли парень, которого Балотелли (БАЛОТЕЛЛИ!!!) считает человеком, впустую тратящим время?

Уж не тот ли парень, который после поражения от смирного провинциала из Тулы, дома, при 45 тысячах зрителей в ноябре (он наступает в Петербурге на Покров) говорит, что трудно играть после игр сборных? Хотя его игроки в основном измождали себя авиаперелетом и не более того?

Уж не тот ли парень, которому купили игроков больше чем всему чемпионату, а он смел плакаться на недокомплект?

Он просто манекен для повязывания шарфа. Но в этом Данила Козловский даст сто очков вперед.

А в придачу еще и не полезет в тактику. Без тренера сегодня «Зенит» выиграл бы, — написал Уткин в своем канале в Telegram.

ЦСКА 0:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
22.10.2017, 16:30 Зрители: 26137 основной раунд: 14-й тур Арена ЦСКА
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Роберто Манчини
Составы
12′ Игорь Акинфеев (к) 35
5′ Виктор Васин 5
31′ Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
12′ Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
66′ Понтус Вернблум 3
Александр Головин 17
Константин Кучаев 89
90′ Виктор Винисиус Витинью 11
Тимур Жамалетдинов 75
66′ 71′ Бибрас Натхо 66
Астемир Гордюшенко 72
60 Бранислав Иванович
4 Доменико Кришито (к)
23 Миха Мевля 32′
30 Эмануэль Маммана
14 Далер Кузяев
21 Александр Ерохин
5 Леандро Паредес 66′
9 Александр Кокорин
99 Андрей Лунев 45′
1 Юрий Лодыгин
10 Эмилиано Ариэль Ригони 70′ 43′
8 Матиас Краневиттер
7 Дмитрий Полоз 58′
22 Артем Дзюба 66′
Статистика
6 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
11 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 1
11 Угловые 1
18 Фолы 17
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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