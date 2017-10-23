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18:51 (мск), источник: ТАСС

Виалли: Каррера в «Спартаке» способен дорасти до главного тренера «Ювентуса»

ЛОНДОН, 23 октября. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Работа в московском «Спартаке» позволит Массимо Каррере дорасти до поста главного тренера итальянского «Ювентуса». Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий сборной Италии и партнер Карреры по «Ювентусу» Джанлука Виалли.

В 2016 году Каррера сменил на посту главного тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева. Под руководством итальянца красно-белые впервые с 2001 года стали чемпионами России.

«Мы с Массимо хорошие друзья, общались совсем недавно. У него все хорошо в России, он счастлив. Он уезжал как ассистент главного тренера, но уже вскоре стал главным и добился успеха со “Спартаком”. Это означает, что философия Антонио Конте (главный тренер “Челси”, с которым Каррера работал в качестве помощника в “Ювентусе” и сборной Италии — прим. ТАСС) работает, и Каррера смог правильно перенести ее в другую страну и другой чемпионат», — отметил Виалли.

«Сам по себе переезд в Россию был для Карреры большим вызовом, ведь для него все было новым — города, стадионы, он практически не знал игроков. Но он справился, и приобрел огромный опыт. Ему обязательно это поможет, если он когда-нибудь будет тренировать в Англии или Италии. Каррера обладает достаточным потенциалом, чтобы когда-нибудь стать главным тренером «Ювентуса», — добавил он.

По мнению Виалли, Каррере и «Спартаку» будет сложно второй раз подряд выиграть чемпионат России. «Второй сезон всегда складывается сложнее, чем первый, с этим столкнулся и Каррера. Скорее всего, “Спартаку” не удастся защитить титул, но я от этого не расстроюсь — наверняка выиграет “Зенит” с Роберто Манчини, еще одним итальянцем в России», — сказал Виалли.

Виалли — бронзовый призер чемпионатов мира (1990) и Европы (1988), чемпион Италии, победитель Лиги чемпионов и обладатель Кубка УЕФА в составе «Ювентуса», обладатель Кубка кубков и Кубка Англии в составе «Челси». В качестве тренера Виалли работал в «Челси» (1998−2000, играющий тренер), затем один сезон (2000/01) возглавлял «Уотфорд».

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