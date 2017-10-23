Червиченко: «Спартак» понравился, но у судьи не хватило смелости дать пенальти

«ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ “ДИНАМО” — НЕ ВЫЛЕТЕТЬ».
«Рубин» — «Динамо» — 0:0.
— Воспрянет ли «Динамо» с приходом нового тренера?
— Не думаю. С чего оно вдруг воспрянет? Думаю, команда ближе к вылету, чем к взлету.
— Состав не позволяет рассчитывать на
— И состав, и
— Что в «Рубине» происходит?
— Не думаю, что там есть проблемы. В Казани такая ситуация, когда больной почти умер, затем его реанимировали, и сейчас начался постепенный процесс возвращения к нормальной жизни. Бердыев все сделает, все наладит. Единственное, команде нужно несколько качественных игроков, соответствующих уровню тренера.
НЕ ХВАТИЛО ФАРТА, КОТОРОГО БЫЛО В ИЗБЫТКЕ С «СЕВИЛЬЕЙ».
«Спартак» — «Амкар» — 0:0.
— «Спартак» все выплеснул на «Севилью»?
— Мне «Спартак» понравился, команда выглядела хорошо, постоянно атаковала. Вышли сразу в четыре атакующих игрока, чтобы показать, что с первых минут хотят забить, загнать «Амкар» за можай.
Не хватило фарта, которого было в избытке с «Севильей». Тогда из шести ударов в сторону ворот, получилось пять голов, и при этом команда не подала ни одного углового. Понятно, что это было запредельное везение. А вот в матче с «Амкаром» как раз немного везения не хватило, хотя, повторю, игра «Спартака» мне понравилась. Правда, в концовке «Спартаку» все же сильно повезло.
— Про спорный момент с не назначенным пенальти, что скажете?
— Пенальти — 200-процентный! Просто у молодого судьи не хватило смелости дать пенальти в ворота «Спартака». Если бы было наоборот — и он не дал одиннадцатиметровый в такой ситуации в концовке матча в ворота «Амкара», думаю, вой продолжался бы до конца сезона.
«ЗЕНИТ» ТО ОЧЕНЬ ХОРОШ, ТО ВЫГЛЯДИТ БЛЕКЛО
ЦСКА — «Зенит» — 0:0.
— Стычек в этом матче было много, этим он и запомнился.
— Многое стояло на кону. В случае победы «Зенита», он отрывался от преследователей, а ЦСКА точно обходил бы «Локомотив». Да и преследователи тоже наступают на пятки, в том числе «Спартак».
«Зенит»… Даже не знаю, он то очень хорош в Лиге Европы, то блекло выглядит в чемпионате. У «Зенита» быстрое нападение, у ЦСКА возрастная защита. Казалось бы, надо это использовать. Но ничего этого «Зенит» не использовал, и это мне непонятно. Хотя шансы были у Кокорина.