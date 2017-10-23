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15:57 (мск), источник: Советский спорт

Червиченко: «Спартак» понравился, но у судьи не хватило смелости дать пенальти

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко — о ключевых матчах 14-го тура РФПЛ.

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«ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ “ДИНАМО” — НЕ ВЫЛЕТЕТЬ».

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 14, 21.10.2017, 16:30
Рубин
0Динамо М0

«Рубин» — «Динамо» — 0:0.

— Воспрянет ли «Динамо» с приходом нового тренера?
— Не думаю. С чего оно вдруг воспрянет? Думаю, команда ближе к вылету, чем к взлету.

— Состав не позволяет рассчитывать на что-то большее?
— И состав, и какие-то внутренние противоречия в клубе. И, мне еще кажется, что там нет коллектива единомышленников, еще далеко до того, чтобы создать сбалансированную команду. И, мне кажется, сегодня главная задача для «Динамо» — не вылететь.

— Что в «Рубине» происходит?
— Не думаю, что там есть проблемы. В Казани такая ситуация, когда больной почти умер, затем его реанимировали, и сейчас начался постепенный процесс возвращения к нормальной жизни. Бердыев все сделает, все наладит. Единственное, команде нужно несколько качественных игроков, соответствующих уровню тренера.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 14, 21.10.2017, 19:00
Спартак М
0Амкар0

НЕ ХВАТИЛО ФАРТА, КОТОРОГО БЫЛО В ИЗБЫТКЕ С «СЕВИЛЬЕЙ».

«Спартак» — «Амкар» — 0:0.

— «Спартак» все выплеснул на «Севилью»?
— Мне «Спартак» понравился, команда выглядела хорошо, постоянно атаковала. Вышли сразу в четыре атакующих игрока, чтобы показать, что с первых минут хотят забить, загнать «Амкар» за можай.

Не хватило фарта, которого было в избытке с «Севильей». Тогда из шести ударов в сторону ворот, получилось пять голов, и при этом команда не подала ни одного углового. Понятно, что это было запредельное везение. А вот в матче с «Амкаром» как раз немного везения не хватило, хотя, повторю, игра «Спартака» мне понравилась. Правда, в концовке «Спартаку» все же сильно повезло.

— Про спорный момент с не назначенным пенальти, что скажете?
— Пенальти — 200-процентный! Просто у молодого судьи не хватило смелости дать пенальти в ворота «Спартака». Если бы было наоборот — и он не дал одиннадцатиметровый в такой ситуации в концовке матча в ворота «Амкара», думаю, вой продолжался бы до конца сезона.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 14, 22.10.2017, 16:30
ЦСКА
0Зенит0

«ЗЕНИТ» ТО ОЧЕНЬ ХОРОШ, ТО ВЫГЛЯДИТ БЛЕКЛО

ЦСКА — «Зенит» — 0:0.

— Стычек в этом матче было много, этим он и запомнился.
— Многое стояло на кону. В случае победы «Зенита», он отрывался от преследователей, а ЦСКА точно обходил бы «Локомотив». Да и преследователи тоже наступают на пятки, в том числе «Спартак».

«Зенит»… Даже не знаю, он то очень хорош в Лиге Европы, то блекло выглядит в чемпионате. У «Зенита» быстрое нападение, у ЦСКА возрастная защита. Казалось бы, надо это использовать. Но ничего этого «Зенит» не использовал, и это мне непонятно. Хотя шансы были у Кокорина.

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