Каррера: Кто-то хочет дестабилизировать обстановку внутри «Спартака»
Тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что критика в адрес его команды заставляет футболистов играть лучше. При этом он счел эту критику необоснованной.
Тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что критика в адрес его команды заставляет футболистов играть лучше. При этом он счел эту критику необоснованной.
В интервью RT Каррера рассказал, что, по его мнению, негатив в адрес его команды был вызван успехами «Спартака».
«Критика зачастую мотивирует, ведь появляется желание доказать тем, кто создаёт вокруг нас негативную атмосферу, что они ошибаются. Я уверен, что большая часть негатива была адресована “Спартаку” из зависти. Она не касалась того, что происходило на поле, просто сложилось ощущение, что
Итальянец уточнил, что, несмотря на волну критики и неудачный старт «Спартака» в новом сезоне, он не собирался покидать команду.
«Я никогда не думал бросать команду, ведь я уверен в своих действиях. Решение принимают руководители клуба, они оценивают мою работу и пытаются понять, готов ли я выполнять свои обязанности дальше», — заключил Каррера.
Каррера заявил, что даже в прошлом сезоне, когда «Спартак» стал чемпионом, журналисты оценивали его игру невысоко.
«Обидно, что ваши коллеги писали про везение «Спартака» в прошлом сезоне. Только в самом конце была скромная похвала ребятам. Это мне крайне неприятно. Не могу объяснить причины, по которым не признают заслуг команды.
Я весь негатив читаю, перевариваю в голове. Доношу до игроков то, что в современном мире тренеры сильно зависят от результата. Если он есть, то все молодцы, иначе виноват наставник и футболисты".
«Спартак неудачно стартовал в чемпионате России, однако после четырнадцатого тура поднялся на пятое место в таблице. От лидирующего «Зенита» он отстает на восемь очков. В Лиге чемпионов «Спартак» набрал пять очков в трех матчах и делит с «Ливерпулем» второе место в таблице. В последнем туре еврокубка москвичи разгромили «Севилью» со счетом 5:1.