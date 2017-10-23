Каррера: Кто-то хочет дестабилизировать обстановку внутри «Спартака»

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В интервью RT Каррера рассказал, что, по его мнению, негатив в адрес его команды был вызван успехами «Спартака».

«Критика зачастую мотивирует, ведь появляется желание доказать тем, кто создаёт вокруг нас негативную атмосферу, что они ошибаются. Я уверен, что большая часть негатива была адресована “Спартаку” из зависти. Она не касалась того, что происходило на поле, просто сложилось ощущение, что кто-то очень хочет дестабилизировать обстановку внутри», — сказал Каррера.

Итальянец уточнил, что, несмотря на волну критики и неудачный старт «Спартака» в новом сезоне, он не собирался покидать команду.

«Я никогда не думал бросать команду, ведь я уверен в своих действиях. Решение принимают руководители клуба, они оценивают мою работу и пытаются понять, готов ли я выполнять свои обязанности дальше», — заключил Каррера.

Каррера заявил, что даже в прошлом сезоне, когда «Спартак» стал чемпионом, журналисты оценивали его игру невысоко.

«Обидно, что ваши коллеги писали про везение «Спартака» в прошлом сезоне. Только в самом конце была скромная похвала ребятам. Это мне крайне неприятно. Не могу объяснить причины, по которым не признают заслуг команды.

Я весь негатив читаю, перевариваю в голове. Доношу до игроков то, что в современном мире тренеры сильно зависят от результата. Если он есть, то все молодцы, иначе виноват наставник и футболисты".