«Амкар» подал апелляцию в РФС об отмене желтой карточки футболисту Идову

Источник: РИА "Новости"

На 85-й минуте встречи 14-го тура чемпионата России против «Спартака», которая прошла в субботу в Москве и завершилась со счетом 0:0, арбитр Павел Кукуян имел основания назначить в ворота красно-белых 11-метровый штрафной удар после падения Идову в борьбе с вратарем Александром Селиховым, однако решил предъявить желтую карточку за симуляцию игроку «Амкара».

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 14, 21.10.2017, 19:00 Спартак М 0 Амкар 0

Сам вратарь после игры признал, что пенальти можно было назначить.