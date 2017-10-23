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14:54 (мск), источник: ТАСС

«Амкар» подал апелляцию в РФС об отмене желтой карточки футболисту Идову

МОСКВА, 23 октября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольный клуб «Амкар» подал апелляцию в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой об отмене желтой карточки полузащитнику команды Брайану Идову. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор пермского клуба Игорь Резвухин.

Источник: РИА "Новости"

На 85-й минуте встречи 14-го тура чемпионата России против «Спартака», которая прошла в субботу в Москве и завершилась со счетом 0:0, арбитр Павел Кукуян имел основания назначить в ворота красно-белых 11-метровый штрафной удар после падения Идову в борьбе с вратарем Александром Селиховым, однако решил предъявить желтую карточку за симуляцию игроку «Амкара».

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 14, 21.10.2017, 19:00
Спартак М
0Амкар0

Сам вратарь после игры признал, что пенальти можно было назначить.

«Мы действительно подали апелляцию в РФС с просьбой об отмене желтой карточки. Мы понимаем, что никто ничего не отменит, но таким образом мы хотим обратить внимание общественности на данную проблему. Хотелось бы, чтобы в будущем клубы имели возможность опротестовывать несправедливые наказания в играх», — сказал Резвухин.

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