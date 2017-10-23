«Амкар» подал апелляцию в РФС об отмене желтой карточки футболисту Идову

На 85-й минуте встречи 14-го тура чемпионата России против «Спартака», которая прошла в субботу в Москве и завершилась со счетом 0:0, арбитр Павел Кукуян имел основания назначить в ворота красно-белых 11-метровый штрафной удар после падения Идову в борьбе с вратарем Александром Селиховым, однако решил предъявить желтую карточку за симуляцию игроку «Амкара».
Сам вратарь после игры признал, что пенальти можно было назначить.
«Мы действительно подали апелляцию в РФС с просьбой об отмене желтой карточки. Мы понимаем, что никто ничего не отменит, но таким образом мы хотим обратить внимание общественности на данную проблему. Хотелось бы, чтобы в будущем клубы имели возможность опротестовывать несправедливые наказания в играх», — сказал Резвухин.