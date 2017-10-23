«Это не пенальти». Официальная оценка ключевого эпизода матча ЦСКА — «Зенит»

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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал работу арбитров центрального матча 14-го тура между ЦСКА и «Зенитом».

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 14, 22.10.2017, 16:30 ЦСКА 0 Зенит 0

По мнению эксперта «СЭ» Александра БОБРОВА, главный судья Михаил Вилков допустил в этой напряженной встрече одну ошибку, но она стала решающей — рефери не зафиксировал игру рукой армейского защитника Мариу Фернандеса в своей штрафной на 51-й минуте.

— Как оцените судейство Михаила Вилкова?

— Игра ожидалась трудной, именно такой она и получилась. Вилков с этим матчем справился.

— Критических ошибок он не допустил?

— Нет. Были неточности, но в такой встрече они ожидаемы. Говорить о том, что он допустил какие-то ключевые ошибки, не могу. Михаил достаточно надежен, работает в целом на хорошем уровне.

— Высокий уровень допуска при ведении единоборств, который задал рефери, оказался оправданным?

— Для меня важно, что Вилков в итоге удержал ситуацию в руках. А эмоции, которые перехлестывали через край, ожидаемы — матч получился напряженным и принципиальным. Михаил с игрой справился, не дал ей выйти из-под контроля.

— Как оцените эпизод, когда мяч попал в руку Фернандесу? Был ли там повод для назначения пенальти?

— Если контакт и был, то это мяч попал в руку. Это не является основанием для назначения одиннадцатиметрового удара.

В такой игре это очень ответственное решение, оно должно быть четко выстроено и соответствовать понятию «нарушение правил».

— Возможно, в излишней плотности Михаила Вилкова есть особый шарм, но не стоит ли ему заняться фитнесом и похудеть?