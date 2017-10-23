«Это не пенальти». Официальная оценка ключевого эпизода матча ЦСКА — «Зенит»
Андрей Будогосский — о работе арбитров игры в Москве.
Андрей Будогосский — о работе арбитров игры в Москве.
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал работу арбитров центрального матча 14-го тура между ЦСКА и «Зенитом».
По мнению эксперта «СЭ» Александра БОБРОВА, главный судья Михаил Вилков допустил в этой напряженной встрече одну ошибку, но она стала решающей — рефери не зафиксировал игру рукой армейского защитника Мариу Фернандеса в своей штрафной на 51-й минуте.
— Как оцените судейство Михаила Вилкова?
— Игра ожидалась трудной, именно такой она и получилась. Вилков с этим матчем справился.
— Критических ошибок он не допустил?
— Нет. Были неточности, но в такой встрече они ожидаемы. Говорить о том, что он допустил
— Высокий уровень допуска при ведении единоборств, который задал рефери, оказался оправданным?
— Для меня важно, что Вилков в итоге удержал ситуацию в руках. А эмоции, которые перехлестывали через край, ожидаемы — матч получился напряженным и принципиальным. Михаил с игрой справился, не дал ей выйти
— Как оцените эпизод, когда мяч попал в руку Фернандесу? Был ли там повод для назначения пенальти?
— Если контакт и был, то это мяч попал в руку. Это не является основанием для назначения одиннадцатиметрового удара.
В такой игре это очень ответственное решение, оно должно быть четко выстроено и соответствовать понятию «нарушение правил».
— Возможно, в излишней плотности Михаила Вилкова есть особый шарм, но не стоит ли ему заняться фитнесом и похудеть?
— Вы знаете, не буду скрывать — буквально 2 недели назад я ему сказал о том же самом. Надеюсь, наш диалог станет еще одним напоминанием арбитру о том, что необходимо сделать. В этом отношении Михаил человек послушный, сделает определенные выводы.