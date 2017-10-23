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14:50 (мск), источник: Советский спорт

Назад в каменный век. Пустая «Казань-Арена» против безналичного расчета

Автор «Советского спорта» рассказывает о стадионе в Казани.

Источник: Советский спорт

Во времена, когда подавляющее большинство стадионов всячески поддерживают оплату по безналичному расчету, одна из лучших арен в России «просит приготовить деньги без сдачи».

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Универсальный футбольный стадион высшей категории УЕФА «Казань-Арена» была открыта в 2013 году. Ее удобство и комфорт уже успели опробовать зрители и спортсмены во время летней Универсиады и чемпионата мира по водным видам спорта.

Но изъян в безупречном на первый взгляд стадионе найти все же удалось. Да еще какой! На своей странице о нем рассказал публицист, член рабочей группы Госдумы по защите прав жителей при реализации программы реновации Кирилл Шулика. В минувшую субботу он отправился на «Казань-Арену» на матч в рамках 14 тура российской премьер-лиги между местным «Рубином» и московским «Динамо».

«Пятизвездочная арена, век высоких технологий, скоро чемпионат мира. Не принимают к оплате карточки, во всем мире стадионы наоборот уходят от наличных», — поделился впечатлениями Шулика в соцсетях. Подписчики публициста не остались в стороне и поддержали его комментариями в стиле: «Каменный век».

Это, конечно, очень забавно. Учитывая, что в Казань прибудут целые армии болельщиков из других стран, которые уже давно привыкли к безналичным системам оплаты на стадионах. Будем требовать у них оплату без сдачи? Прямо как в с пятитысячной купюрой с утра пораньше в палатке у метро.

Не прошла мимо публициста и отвратительная посещаемость матча. «Рубин» играл дома, а стадион был практически пуст. «Народу никого! Тишина, я уж думал, футбол отменили!» — заявил публицист, заметив неладное еще за 40 минут до игры. Казань больше не любит футбол?

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Похоже, что это так. Еще в прошлом году на «Казань-Арену» приходило лишь чуть более девяти тысяч болельщиков. На матч против «Краснодара» — вообще только три. Игра против «Динамо» мало того, что свалилась в какую-то постоянную возню в центре поля, так еще это зрелище происходило при пустых трибунах.

«Казань-Арена» — настоящий грандиозный спортивный центр, который вынужден существовать в рыночных условиях. Очень популярен среди посетителей большой детский город, хоккейная школа Даниса Зарипова и даже для салона известного производителя мотоциклов там нашелся свой уголок. Все в этом спортивном объекте прекрасно. Только привлечь болельщиков на стадион как-то забыли. А тем, кто пришел, придется оплатить свои покупки исключительно наличными. Каменный век в эпоху высоких технологий.

Рубин
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