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14:45 (мск), источник: Р-Спорт

«Краснодар» победил «Локомотив» в матче молодежного первенства России по футболу

МОСКВА, 23 окт — Р-Спорт. Футболисты «Краснодара» нанесли гостевое поражение московскому «Локомотиву» в матче 14-го тура молодежного первенства России.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в понедельник в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч на 68-й минуте забил Роман Куражов.

Матч основных составов «Локомотива» и «Краснодара» пройдет в понедельник в Черкизово и начнется в 19:30 по московскому времени.

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