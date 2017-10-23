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«Краснодар» победил «Локомотив» в матче молодежного первенства России по футболу
МОСКВА, 23 окт —
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МОСКВА, 23 окт —
Встреча, состоявшаяся в понедельник в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч на 68-й минуте забил Роман Куражов.
Матч основных составов «Локомотива» и «Краснодара» пройдет в понедельник в Черкизово и начнется в 19:30 по московскому времени.