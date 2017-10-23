Смолову «Локомотиву» лучше не забивать. 10 фактов о матче

Источник: РИА "Новости"

1.

«Локо» является одним из самых неудобных соперников для краснодарцев — они проиграли железнодорожникам 8 из 12 предыдущих встреч. Чаще «Краснодар» уступал только «Спартаку» (9 раз), но с красно-белыми и сыграл на один матч больше.

2.

Во встрече с «Локомотивом» краснодарцы потерпели одновременно свое первое, первое домашнее и первое крупное поражение в премьер-лиге — 23 апреля 2011 года со счетом 1:4.

3.

Все четыре очные встречи в двух предыдущих чемпионатах завершились с одинаковым счетом 2:1. Из них «Краснодар» взял верх только в одной.

4.

Тем не менее, та игра оказалась последней (она состоялась 13 марта этого года) и единственной, в которой «Локомотив» уступил краснодарцам на своем поле. До этого в Москве красно-зеленые одержали 4 победы (мячи 9−4), а встреча в сезоне-2014/15 завершилась нулевой ничьей.

5.

Первый матч между этими клубами в чемпионате-2016/17, сыгранный 28 августа 2016-го, оказался единственным в сезоне для «Краснодара», в котором он уступил на своем поле. После него «Быки» не проигрывали дома более года, прервав эту серию только 24 сентября в матче с «Зенитом» (0:2).

6.

Полузащитник Александр Самедов, который по ходу прошлого сезона перешел из «Локомотива» в «Спартак», забил 4 из 9 последних голов железнодорожников в ворота краснодарцев. Он является лучшим бомбардиром этого противостояния.

7.

В двух предыдущих чемпионатах форвард Федор Смолов обязательно забивал «Локомотиву» в матчах первого круга. Однако в обоих случаях «Краснодар» все равно потерпел поражение: в чемпионате-2015/16 — в гостях (Смолов открыл счет на 11-й минуте), в прошлом — дома (лучший бомбардир команды отличился в начале второго тайма с пенальти).

8.

В нынешнем чемпионате «Локо» на своем поле выиграл 5 матчей из 7 и является лидером РФПЛ по количеству домашних побед. «Краснодар» перед 14-м туром, наряду с «Зенитом» и ЦСКА, делил первое место по числу гостевых выигрышей (по 4).

9.

В прошлом туре «Локомотив» потерпел третье поражение в чемпионате — в гостях от «Уфы» со счетом 0:1. В двух предыдущих случаях он обязательно побеждал в следующем туре. После домашней неудачи с «Тосно» (0:2) был суперволевой гостевой матч со «Спартаком» (4:3 после 0:2). А проигрыш на своем поле «Амкару» (0:1) обернулся в следующей игре победой в Ростове-на-Дону (1:0).

10.