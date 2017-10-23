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13:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Уфа» подала апелляцию на решение судьи показать Йокичу жёлтую карточку

Руководство «Уфы» обжалует решение судьи Сергея Куликова, который показал жёлтую карточку защитнику Бояну Йокичу в матче 14-го тура чемпионата России со «СКА-Хабаровск» (2:2).

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

«Мы сегодня по некоторым моментам, которые были в матче со “СКА-Хабаровск”, подали апелляцию. Один из них — по ошибочной жёлтой карточке Йоковичу, также попросили дать разъяснения по другой карточке за игру рукой. Не хочу комментировать судейство, получается, что несколько туров жалуюсь на судейство. Не очень приятно этим заниматься. С другой стороны, понимаю, что могут быть определённые огрехи со стороны судей. И это моя работа. Понимаю, что нам всем просто нужны разъяснения по некоторым моментам. Может, мы неправильно трактуем момент, не так ли? Это нормальный процесс, ничего такого в этом нет. Главное, чтобы не было предвзятости, а ошибаться могут все: и судьи, и футболисты, и тренеры, и руководители», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Уфа
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