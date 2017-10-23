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13:06 (мск), источник: Газета.Ру

Тренер «Спартака» Каррера: Всегда был маменькиным сынком

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о сходстве между его мамой и женой.

Источник: РИА "Новости"

«Я всегда был маменькиным сынком. Моя жена — великолепная мать. Сходство между ними есть, но внешне я бы не сказал, что они похожи. Есть сходство в том, что они дали своим семьям», — цитирует Карреру RT.

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Также специалист рассказал о своем воспитании.

«Они привили мне щепетильное отношение к семье, жизни и деньгам. Я не тот человек, который будет разбрасываться своими финансами направо и налево. Я бросил школу, когда начал заниматься футболом. Они поддержали мое решение. Они сделали меня тем, кем я являюсь», — добавил тренер.

Ранее Каррера заявил, что «Спартак» продолжит борьбу за победу в чемпионате России по футболу, несмотря на ничью с «Амкаром».

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