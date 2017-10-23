Тренер «Спартака» Каррера: Всегда был маменькиным сынком

Источник: РИА "Новости"

«Я всегда был маменькиным сынком. Моя жена — великолепная мать. Сходство между ними есть, но внешне я бы не сказал, что они похожи. Есть сходство в том, что они дали своим семьям», — цитирует Карреру RT.

Также специалист рассказал о своем воспитании.

«Они привили мне щепетильное отношение к семье, жизни и деньгам. Я не тот человек, который будет разбрасываться своими финансами направо и налево. Я бросил школу, когда начал заниматься футболом. Они поддержали мое решение. Они сделали меня тем, кем я являюсь», — добавил тренер.