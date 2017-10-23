Манчини сватают в «Вест Хэм». Итальянец уедет из Петербурга?

Источник: Спорт-Экспресс

Объясняем, почему это не похоже на правду.

ПОЧЕМУ «ВЕСТ ХЭМУ» НУЖЕН ТРЕНЕР?

Бывший тренер «Локомотива» и сборной Хорватии Славен Билич возглавил «Вест Хэм» в июне 2015 года. В дебютном сезоне «молотобойцы» боролись за попадание в Лигу чемпионов, но остались седьмыми, а в прошлом мае финишировали на 11-м месте. Этот чемпионат «Вест Хэм» начал с трех поражений подряд, затем чуть выправил ситуацию, но по итогам 9-го тура грохнулся на 16-е место. В пятницу «Вест Хэм» дома проиграл новичку «Брайтону» со счетом 0:3. Все очень плохо.

БИЛИЧ УЖЕ УВОЛЕН?

Двумя ногами хорват уже за порогом клубного офиса, но дверь пока не закрыта. Сам Билич после поражения сказал, что не хочет ни от кого прятаться, готов к диалогу с руководителями, и решение за ними. Британские СМИ уже заготовили новость об отставке тренера «Вест Хэма», но публиковать ее пока рано. Как выяснили инсайдеры Sky, владельцы клуба Дэвид Салливан и Дэвид Голд решили дать шанс Биличу. У хорвата есть две игры, чтобы вернуть надежду «Вест Хэму»: матч Кубка лиги с «Тоттенхэмом» и встреча с «Кристал Пэлас» в премьер-лиге.

И ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ МАНЧИНИ?

Судьба Билича почти решена. Может, сейчас он и выправит положение каким-то чудом, но уже в ноябре-декабре «Вест Хэм» наверняка снова увязнет в поражениях. Поэтому британские СМИ уже начали искать замену хорвату. Издание Daily Mirror сообщило, что боссы «молотобойцев» хотят видеть на посту Роберто Манчини. А The Sun позже добавил еще три фамилии: Мануэль Пеллегрини, Карло Анчелотти и Дэвид Вагнер (главный тренер «Хаддерсфилда»). Настораживают и котировки букмекеров: по их мнению, Манчини, Пеллегрини и возглавляющий «Ньюкасл» Рафаэль Бенитес — три фаворита (коэффициент на каждого не очень высок — 4.00).

В воскресенье на сайте болельщиков «молотобойцев» The West Ham Way была опубликована колонка анонимного работника «Вест Хэма», в которой тоже фигурирует Манчини.

НЕУЖЕЛИ МАНЧИНИ УЙДЕТ ИЗ «ЗЕНИТА»?

Представить такое очень трудно. Манчини только-только пришел в «Зенит», заново выстраивает фундамент новой команды и прекрасно чувствует себя в России. Не говоря уже о том, что петербургский клуб успешен в Европе и идет в лидерах в чемпионате России, а у самого Манчини высокая зарплата, что тоже важно. В августе итальянские СМИ зачем-то пытались раскачать сине-бело-голубую лодку инсинуацией о том, что Манчини может уйти из «Зенита» якобы из-за срыва трансфера Абденнура. Но всерьез ту информацию никто не воспринял.

Да и зачем Манчини менять игру в Европе и потенциальные трофеи на борьбу за середину таблицы в премьер-лиге? Учитывая, что итальянец и так уже побеждал в чемпионате Англии с «Манчестер Сити».

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КУДА ЕЩЕ «МОЖЕТ УЙТИ» МАНЧИНИ?

Вы будете смеяться, но итальянец не в первый раз за последние десять дней становится фаворитом на тренерский пост в Англии. Неделю назад «Лестер» уволил главного тренера Крэйга Шекспира, и итальянец тут же оказался на первом месте у букмекеров в списке кандидатов на освободившееся место — ему и Гусу Хиддинку подарили коэффициент 8.00. Кроме того, Squawka написала целый текст, почему «Лестер» должен возглавить Манчини. Есть фамилия тренера «Зенита» и среди тех, кто может возглавить «Эвертон», но тут у итальянца шансов немного — 26.00.