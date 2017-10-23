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12:52 (мск), источник: Советский спорт

Самый неожиданный взлет сезона: такого от этой команды вы точно не ждали

«Урал» обыграл «Ахмат» и вышел на четвертое место в премьер-лиге, зона Лиги чемпионов всего в трех очках.

Источник: Советский спорт

«Урал» выиграл матч, к которому традиционно в последние сезоны пристальное внимание: игры екатеринбуржцев с «Тереком» часто в чем-то подозревали, по матчу с «Ахматом» никаких вопросов и обвинений не звучало. Уральцы победили 2:0 благодаря голам Николая Димитрова и Алексея Евсеева с двух передач Дениса Кулакова.

Команда Александра Тарханова прорвалась на четвертое место — по итогам воскресенья «Урал» там, их может подвинуть на пятое «Краснодар», если наберет очки в игре с «Локомотивом» — за счет того, что выиграла четыре последних матча чемпионата России из пяти. «Урал» проиграл в РФПЛ вообще всего дважды: только «Локомотиву» и «Спартаку» в выездных встречах — у екатеринбуржцев отлично получается брать очки в матчах, где они реально на них претендуют. А еще ценно, что «Урал» дома не проиграл ни ЦСКА, ни «Зениту» — с обоими лидерами получились ничьи.

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Главный бомбардир команды — румын Эрик Бикфалви, у него пять забитых мячей. Он числится центральным полузащитником, но часто выходит на острие и классно реализовывает моменты. В сезоне-2014/15 Бикфалви был лучшим бомбардиром чемпионата Украины, забил 14 мячей за сезон в «Волыни» и заслужил приглашение от соотечественника Мирчи Луческу в «Шахтер» — но выбрал тогда китайский «Ляонин Хуненг». В России он уже сделал шаг из «Томи» в «Урал» прошлой зимой, с таким универсализмом и результативностью Эрик вполне может рассчитывать на новое продвижение. В еврокубках, кстати, он уже играл в составе «Стяуа»: у Бикфалви есть 25 минут в группе Лиги чемпионов в 2007-м и 21 игра в основном раунде Лиги Европы в следующие годы.

Радует прогрессом воспитанник «Зенита» Алексей Евсеев. Он получил от Александра Тарханова первый шанс в премьер-лиге, стал основным игроком и уже забил три мяча — в том числе «Ахмату», его гол успокоил концовку. В прошлом сезоне «Урал» раскрыл другого воспитанника петербургского футбола Владимира Ильина, который пока только возвращает форму и забил один мяч, а полузащитник Евсеев пользуется возможностью прямо сейчас.

«Урал» стал вести себя гораздо ярче. Например, на прошлой неделе клуб ради привлечения внимания и помощи тем, кому это нужно, провел товарищеский матч с командой исправительной колонии. Ее работники — не осужденные — будут ходить и на матчи премьер-лиги. Пока 10-тысячный стадион «Урала» в среднем заполняется только наполовину. После победы над «Ахматом», который приблизил команду к тройке лидеров, клубный твиттер смешно пошутил под постом аккаунта РФПЛ с результатом игры ЦСКА — «Зенит»: «Приятно, когда конкуренты теряют очки».

В Екатеринбурге уже озвучивают цель выйти в еврокубки. О строительстве топ-команды тут начали говорить в конце лета, когда на финиш вышла реконструкция оригинально выглядящего стадиона. Губернатор области Евгений Куйвашев озвучил такую цель. А капитан «Урала» Артем Фидлер еще до победы над «Ахматом» и выхода на четвертое место подтвердил в интервью уральскому ЕАН: «Нашей команде по силам выйти в еврокубки. Когда ты поднимаешься высоко — главное оттуда не упасть. Нам нужно закрепиться и держаться. Нужно лишь немного везения». В том интервью Фидлер обещал цепляться за шестое место, на котором находилась команда. Но теперь, после потери очков «Спартака» екатеринбуржцы четвертые, и их цель гораздо ближе и реальнее.

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