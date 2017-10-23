М’Вила рассказал, что к нему проявлял интерес «Зенит»

«Тогда британский клуб возглавлял Гарри Реднапп. Действительно, был интерес со стороны его команды.
В Париже в одном из отелей я встречался с представителями «Рубина» и «Куинз Парк Рейджерс». А также с Реднаппом и Бердыевым. Поначалу сомневался, куда именно пойти. Не буду лукавить, в принципе и финансовая сторона сыграла свою роль. «Рубин» сразу заплатил авансом моему клубу, а там в команде денег не хватало. Но главное — тренерский фактор, который даже важнее. Всё решило личное знакомство с Бердыевым, который сам приезжал и общался со мной. Мы друг друга поняли, и я решил пойти в «Рубин».
В 2012 году встречался со Спаллетти, тогдашним тренером «Зенита». Действительно, был интерес от «Зенита», но в итоге не пошёл туда, на тот момент не был готов к переезду в Россию, — цитирует хавбека «Реальное время».