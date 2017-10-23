Александр Бубнов: Думал, что у «Зенита» все-таки будет более ощутимое преимущество, но добиться его не удалось

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«Думал, что у «Зенита» все-таки будет более ощутимое преимущество, но добиться его не удалось. Связано это с тем, что ЦСКА ошарашил соперника, сбил его с толку напором в начале встречи. Возможно, это связано с поражением от «Базеля» (0:2) и волной критики, которые придали команде дополнительную мотивацию и злость. Плюс у хозяев был на один день больше для подготовки, пусть физически их на всю игру и не хватило.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 14, 22.10.2017, 16:30 ЦСКА 0 Зенит 0

В целом для ЦСКА подобный результат стоит считать приемлемым со стратегической точки зрения. Конечно, ждал, что встреча будет более зрелищной, но напряженности в тактическом плане ей было не занимать. Результат же получился абсолютно закономерным — на победу никто не наиграл.