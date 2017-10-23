Александр Бубнов: Думал, что у «Зенита» все-таки будет более ощутимое преимущество, но добиться его не удалось

«Думал, что у «Зенита» все-таки будет более ощутимое преимущество, но добиться его не удалось. Связано это с тем, что ЦСКА ошарашил соперника, сбил его с толку напором в начале встречи. Возможно, это связано с поражением от «Базеля» (0:2) и волной критики, которые придали команде дополнительную мотивацию и злость. Плюс у хозяев был на один день больше для подготовки, пусть физически их на всю игру и не хватило.
В целом для ЦСКА подобный результат стоит считать приемлемым со стратегической точки зрения. Конечно, ждал, что встреча будет более зрелищной, но напряженности в тактическом плане ей было не занимать. Результат же получился абсолютно закономерным — на победу никто не наиграл.
Преследователям «Зенита» — и ЦСКА в том числе — ничья выгодна. «Зенит» в третий раз подряд потерял очки, что благотворно скажется на интриге в чемпионской гонке. Тот же «Локомотив» в этом туре может сравняться с лидером в таблице, если обыграет дома’Краснодар. К слову, еще один матч, имеющий важнейшее значение при распределении мест вверху, — сказал специалист.