Образцовая работа Гончаренко. Благодаря чему ЦСКА сыграл на равных с «Зенитом»

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Результат работы над ошибками

После поражения от «Базеля» ЦСКА поспешили списать со счетов. Между тем поражения в футболе — будничное дело, без них не обходится никто, даже великие. Закончив карьеру, Алекс Фергюсон посчитал, что в лучшие сезоны под его руководством «МЮ» выигрывал в среднем 72% матчей. А если брать статистику в целом, то процент побед команд сэра Алекса был чуть ниже — 60%. Шотландец признавался, что неудачи его мотивировали, заставляли доказывать, что он не является неудачником. И ему с блеском это удавалось. Упасть не страшно, можно подняться — Фергюсон на своем примере доказал правильность этого высказывания. В игре с «Зенитом» ЦСКА тоже поднялся.

В матче с «Базелем» ЦСКА погубила ошибка Сергея Игнашевича при начале атаки — с его обреза швейцарцы открыли счет. В матче с «МЮ» подобные голы сопернику подарили Игнашевич и Виктор Васин. Поэтому в поединке с «Зенитом» первоочередной задачей красно-синих было избежать таких конфузов.

Коллектив Виктора Гончаренко прежних промахов не допустил — в рискованной ситуации защитники через центр поля мяч не разыгрывали. Вместо этого они играли на фланги или на нападающего Витиньо. Гончаренко показал, что для игры на форварда средними и длинными передачами, спортсмен не обязательно должен быть мощным. Умение подстроиться под передачу в недодачу может компенсировать мощь. Витиньо это делал. На 32-й минуте желтую карточку за фол на Головине в районе средней линии получил Миха Мевля. В атаку ЦСКА вышел очень просто — передачей верхом из оборонительной линии на Витиньо.

Уверенность вместо трусливости

Другая претензия к ЦСКА по матчу с «Базелем» — трусливый футбол. Об этом сказал сам Гончаренко: «Тяжело вспомнить, когда мы играли так трусливо». Словно желая доказать свою состоятельность, с «Зенитом» армейцы сыграли смело. В частности, они использовали прессинг. За счет этого им в первом тайме удалось отодвинуть игру от своих ворот. Красно-синие действовали по-хозяйски, будто к ним приехал аутсайдер. За весь первый тайм «Зенит» нанес всего три удара по воротам, а в стартовые полчаса и вовсе один. Кстати, по итогам матча хозяева перебили гостей: 14−12.

У ЦСКА не просто был прессинг (кого сейчас этим удивишь?) — он был вдумчивым. В первом тайме красно-синие оборонялись по схеме 5−3−1−1. Первая единичка — Александр Головин. Он не давал «Зениту» развивать атаки через центр, а именно — перекрывал Паредеса. А это самый привычный розыгрыш мяч для зеноновских защитников. С помощью Головина Гончаренко выбил их из зоны комфорта. Если даже аргентинец делал передачи, то под сопротивлением. Или в переходных фазах игры, когда соперник не успевал перестроиться.

Впрочем, персонально с Паредесом Головин не играл. Он мог идти прессинговать защитников, но так, чтобы не открыть линию передачи в центр. Шанса, что Паредес по итогам матча возненавидит Головина, не было. В свое время за персональную опеку Андреа Пирло возненавидел Андре Скембри после матча Италии с Мальтой. Мальтиец просто преследовал Андрея, ни на шаг не отходя от него. Маэстро не выдержал и сказал: «Но ты же не получишь удовольствия от матча! Почему ты даже на мяч не смотришь? Вон он, далеко от меня!». А тот держался как партизан: «Моя задача — не дать получить удовольствия тебе, на мяч можно не смотреть. Кайфа ты не получишь». Скембри повезло — Пирло не злопамятный: после игры они поменялись футболками. Хотя, по словам Пирло, пора было обмениваться обручальными кольцами, настолько они за 90 минут сроднились.

За матч Паредес сделал 49 передач. Их точность составила 79%. Его средние показатели в этом сезоне выше — 64 паса и 87% аккуратности.

Готовность ко всему

Во втором тайме «Зенит» смог прижать ЦСКА к воротам. Но, честь и хвала тренерскому штабу москвичей, красно-синих это не смутило — что делать у своих ворот они тоже знали. По ходу второго тайма ЦСКА перестроился на схему 5−2−2−1 при прессинге и 5−4−1 при обороне у своих ворот. Значит, были готовы к разным поворотам. Этого требовала ситуация — «Зенит» стал быстрее двигать мяч. В том числе оперативно отправлял его на фланги.

Помните момент, когда Кокорин бил головой после подачи Полоза? Акинфеев еще сорвался на Головина, который не помешал подать. В данном эпизоде Головин по привычке из первого тайма занимался перекрытием передачи в центр — отыграть мяч сюда Кришито не мог, а подать возможность имел. Чуть позже Головин был отодвинут в опорную зону в пару к Вернблуму, а вместо Натхо на поле вышел Гордюшенко. Он стал действовать на полуфланге, как и Кучаев.

К перекрытию Головиным передач в центр «Зенит» в начале второго тайма был уже готов. На это указывают два момента. Во-первых, опускаться под передачи от защитников стал Кузяев, до этого игравший выше. Во-вторых, были моменты, когда Паредес руководил партнерами — показывал руками, куда разворачивать атаку, не задействуя его. В начале второго тайма Иванович его послушался и выполнил классный перевод на Кришито. Он прошел. И Кузяев этому тоже поспособствовал, предлагая себя в центральной зоне и стягивая соперников. Но впоследствии ЦСКА ответил «Зениту» — перестроением на 5−2−2−1 (в фазе атаки ЦСКА использовал схему 3−4−2−1). Гончаренко держал ход игры в руках, даже несмотря на реакцию Роберто Манчини. Мы видели битву классных и внимательных тренеров.

При просмотре матча создалось впечатление, что после перерыва ЦСКА уступил во владении мячом. Но на деле разница оказалось минимальной: по данным WhoScored, 49,4% против 50,6%. Как и преимуществе армейцев в первом тайме: 51,5% против 48,5%. Почему же возникла обманчивая иллюзия большого преимущества одной из команд в первой тайме и другой во втором?

Вероятно, помимо адаптации «Зенита» к сопернику, это фактор вратаря: Лунев очень хорошо играет в комбинационный футбол, чего не скажешь про Лодыгина, вышедшего на поле после перерыва. В воскресенье из 18 передач Лунев сразу 14 сделал на свою половину поля — разыгрывал мяч. Статистика Лодыгина: 8 передач на свою половину поля из 15. В процентном соотношении основной вратарь «Зенита» разыгрывал мяч на своей половине в 77% случаев, его дублер — в 53%. Точность передач Андрея составила 73,3%, Юрия — 50%. Выбивая мяч далеко, он лишал ЦСКА возможности прессинговать. А дальше шла борьба за подбор. Поэтому создалось ощущение, что ЦСКА прижался. Но так сложилась игра.

В итальянском стиле

Перед туром ЦСКА и «Зенит» входили в тройку лучших команд по количеству пропущенных голов — бело-голубые пропустили шесть мячей, а красно-синие девять. Девять же пропустил «Амкар». И команды Виктора Гончаренко, и банды Роберто Манчини всегда славились надежной обороной. Поэтом нет ничего удивительного, что игра закончилась со счетом 0:0. Интересно, что из своих 14 ударов сразу девять армейцы нанесли со стандартов! У «Зенита» в этом плане ситуация другая: два из десяти.