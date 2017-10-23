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08:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Болельщики: Очередная ничья в пользу «Спартака»!

Нулевая ничья в матче ЦСКА — «Зенит» — самая обсуждаемая тема воскресенья.

Источник: Спорт-Экспресс

Марио БАЛОТЕЛЛИ: «МАНЧИНИ В “ЗЕНИТЕ” — ЭТО БЕСПОЛЕЗНАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ».

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли не поддержал решение Роберто Манчини возглавить «Зенит». Форвард в интервью итальянскому комику Дамиано Эр Файне назвал переезд в Россию бесполезной тратой времени.

— Манчини в «Зените» — это бесполезная трата времени. Там играет Кришито? А при чем тут это? Манчини в России — это бесполезная трата времени, — сказал Балотелли.

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Бармалей3000: Переезд в Ниццу — это бесполезная трата времени!!! Разве что отдых неплохой — тепло, море!!!

Иванушка: Италия в России 2018 — это бесполезная трата времени. Хотя вообще причем тут Балотелли?

Zvovs: Стать миллиардером не лишняя трата времени.

Dt: Да весь футбол — это бесполезная трата времени, в общем-то… Если подумать.).

Kupservas: Хорошо сказал. Игра зависит от направления ветра. Туле летят 0−1, у Русенборга 3−1. Чудеса да и только…

Helicopter: Балотелли просто за ЦСКА болеет.

Nilmar: Вот Манчини без Балотелли не разберется…

«УРАЛ» ОБЫГРАЛ «АХМАТ» И ОБОШЕЛ «СПАРТАК».

«Урал» на своем поле нанес поражение «Ахмату» в матче 14-го тура чемпионата России — 2:0. Счет открыл Николай Димитров на 33-й минуте, а в самой концовке отличился Алексей Евсеев. Стоит отметить, что на 3-й минуте игры Родолфу не реализовал пенальти, который назначил главный арбитр встречи Алексей Николаев.

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SP2: А что Уралу не разрешено было обходить Спартак?).

СCTV81: Красавцы, почти уже в тройку забрались. Долго ли продлится эта сказка, вот в чем вопрос?).

Вояка: По игре так на победу ни те ни другие не наиграли.

PvsZ: Урал в зоне еврокубков, аааааааа, что происходит, ущипните меня))).

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 14, 22.10.2017, 16:30
ЦСКА
0Зенит0

0 ГОЛОВ, 10 «ЖЕЛТЫХ». ЦСКА И «ЗЕНИТ» СЫГРАЛИ ВНИЧЬЮ.

ЦСКА и «Зенит» не забили голов в матче 14-го тура чемпионата России. Питерцы потеряли очки в третьем туре подряд: после ничьей с «Анжи» (2:2) и поражения от «Арсенала» (0:1). Красно-синие не пропускают в шестой игре подряд.

Shpasic: Очередная ничья в пользу Спартака!

NF: ЦСКА, похоже, после «МЮ» и «Базеля» все достало и на все плюнул, потому и бушевал на поле. «Зенит» же после «Русенборга» дохлый, сил на все не хватает, потому и отсиживался.

Jean4: Ожидания от матча были большие, а на деле пшик. Много борьбы и очень мало футбола.

SS-1525-Sergey: Победы недостойна была ни одна команда, если не пользуешься ошибками в обороне, какую совершил Васин!

Tribunal Z: А пенальти всё же был. Мяч не попал в руку, а Фернандес играл рукой. Так что Зенит недосчитался очков.

SpaMan: Кстати кадровые проблемы заставили конец молодежь выпускать. Что радует. они не стушевались.

Serenky25: Много борьбы и мало мастерства. очень печально.

«АРСЕНАЛ» ВОЗМУЩЕН СУДЕЙСТВОМ МАТЧА С «АНЖИ».

Руководство «Арсенала» недовольно качеством судейства гостевого матча с «Анжи» (2:3) в 14-м туре чемпионата России. Туляки выразили несогласие с рядом решений арбитра Владислава Безбородова и планируют обратиться в РФС.

— Футбольный клуб «Арсенал» считает, что работа арбитров в этой встрече была неквалифицированной, — сказал генеральный директор туляков Дмитрий Балашов. — Неквалифицированное судейство бригады Безбородова оказало прямое влияние на результат матча. Обратимся с официальным письмом в РФС с просьбой дать оценку и разобраться в ситуации. Мы убеждены в том, что пенальти был назначен безосновательно, а решающий гол забит из «вне игры». Все это оказало прямое влияние на результат матча.

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Edmundo.Baldivieso: Отлучить от судейства! Разрешить судить только «Зенит».

van der sar: Наши судьи жгут в этом туре… Впрочем, они почти в каждом туре жгут.

Arsen86: На самом деле вне игры приличное и боковой видел точно. Камера на фото левее линии вне игры расположена. С пенальти — желтая за симуляцию. Самостоятельно упал игрок. На видео все замечательно видно.

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