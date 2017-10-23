Болельщики: Очередная ничья в пользу «Спартака»!
Нулевая ничья в матче ЦСКА — «Зенит» — самая обсуждаемая тема воскресенья.
Нулевая ничья в матче ЦСКА — «Зенит» — самая обсуждаемая тема воскресенья.
Марио БАЛОТЕЛЛИ: «МАНЧИНИ В “ЗЕНИТЕ” — ЭТО БЕСПОЛЕЗНАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ».
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли не поддержал решение Роберто Манчини возглавить «Зенит». Форвард в интервью итальянскому комику Дамиано Эр Файне назвал переезд в Россию бесполезной тратой времени.
— Манчини в «Зените» — это бесполезная трата времени. Там играет Кришито? А при чем тут это? Манчини в России — это бесполезная трата времени, — сказал Балотелли.
Бармалей3000: Переезд в Ниццу — это бесполезная трата времени!!! Разве что отдых неплохой — тепло, море!!!
Иванушка: Италия в России 2018 — это бесполезная трата времени. Хотя вообще причем тут Балотелли?
Zvovs: Стать миллиардером не лишняя трата времени.
Dt: Да весь футбол — это бесполезная трата времени, в
Kupservas: Хорошо сказал. Игра зависит от направления ветра. Туле летят 0−1, у Русенборга 3−1. Чудеса да и только…
Helicopter: Балотелли просто за ЦСКА болеет.
Nilmar: Вот Манчини без Балотелли не разберется…
«УРАЛ» ОБЫГРАЛ «АХМАТ» И ОБОШЕЛ «СПАРТАК».
«Урал» на своем поле нанес поражение «Ахмату» в матче 14-го тура чемпионата России — 2:0. Счет открыл Николай Димитров на 33-й минуте, а в самой концовке отличился Алексей Евсеев. Стоит отметить, что на 3-й минуте игры Родолфу не реализовал пенальти, который назначил главный арбитр встречи Алексей Николаев.
SP2: А что Уралу не разрешено было обходить Спартак?).
СCTV81: Красавцы, почти уже в тройку забрались. Долго ли продлится эта сказка, вот в чем вопрос?).
Вояка: По игре так на победу ни те ни другие не наиграли.
PvsZ: Урал в зоне еврокубков, аааааааа, что происходит, ущипните меня))).
0 ГОЛОВ, 10 «ЖЕЛТЫХ». ЦСКА И «ЗЕНИТ» СЫГРАЛИ ВНИЧЬЮ.
ЦСКА и «Зенит» не забили голов в матче 14-го тура чемпионата России. Питерцы потеряли очки в третьем туре подряд: после ничьей с «Анжи» (2:2) и поражения от «Арсенала» (0:1).
Shpasic: Очередная ничья в пользу Спартака!
NF: ЦСКА, похоже, после «МЮ» и «Базеля» все достало и на все плюнул, потому и бушевал на поле. «Зенит» же после «Русенборга» дохлый, сил на все не хватает, потому и отсиживался.
Jean4: Ожидания от матча были большие, а на деле пшик. Много борьбы и очень мало футбола.
SS-1525-Sergey: Победы недостойна была ни одна команда, если не пользуешься ошибками в обороне, какую совершил Васин!
Tribunal Z: А пенальти всё же был. Мяч не попал в руку, а Фернандес играл рукой. Так что Зенит недосчитался очков.
SpaMan: Кстати кадровые проблемы заставили конец молодежь выпускать. Что радует. они не стушевались.
Serenky25: Много борьбы и мало мастерства. очень печально.
«АРСЕНАЛ» ВОЗМУЩЕН СУДЕЙСТВОМ МАТЧА С «АНЖИ».
Руководство «Арсенала» недовольно качеством судейства гостевого матча с «Анжи» (2:3) в 14-м туре чемпионата России. Туляки выразили несогласие с рядом решений арбитра Владислава Безбородова и планируют обратиться в РФС.
— Футбольный клуб «Арсенал» считает, что работа арбитров в этой встрече была неквалифицированной, — сказал генеральный директор туляков Дмитрий Балашов. — Неквалифицированное судейство бригады Безбородова оказало прямое влияние на результат матча. Обратимся с официальным письмом в РФС с просьбой дать оценку и разобраться в ситуации. Мы убеждены в том, что пенальти был назначен безосновательно, а решающий гол забит из «вне игры». Все это оказало прямое влияние на результат матча.
Edmundo.Baldivieso: Отлучить от судейства! Разрешить судить только «Зенит».
van der sar: Наши судьи жгут в этом туре… Впрочем, они почти в каждом туре жгут.
Arsen86: На самом деле вне игры приличное и боковой видел точно. Камера на фото левее линии вне игры расположена. С пенальти — желтая за симуляцию. Самостоятельно упал игрок. На видео все замечательно видно.