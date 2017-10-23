В день рождения Яшина на «Динамо» открыли новое поле
22 октября, в день рождения легендарного вратаря Льва Яшина, «ВТБ Арена парк» презентовала газон реконструируемого стадиона в Петровском парке.
22 октября, в день рождения легендарного вратаря Льва Яшина, «ВТБ Арена парк» презентовала газон реконструируемого стадиона в Петровском парке.
Мероприятие прошло с большим размахом. Устроители приготовили красочную
Бывший вратарь «Динамо» Владимир Пильгуй рассказал о своих впечатлениях:
— Мне стадион очень нравится. Он получился уютный, компактный, все под рукой, все рядом. Хотелось бы пожелать, чтобы «Динамо» показывало уровень футбола, достойный этого сооружения.
Церемония открытия газона состояла из символических ударов по воротам. Первый нанес ветеран
О ходе работ на новой арене рассказал старший
— Самое главное, что ко дню рождения Льва Яшина мы успели полностью закончить строительство футбольного стадиона. Он построен по всей футбольной науке, арена самого высокого уровня, на которой можно проводить матчи любых европейских турниров, кроме финала Лиги чемпионов. Мы отмечаем это событие и хотим показать болельщикам и ветеранам «Динамо», что с нетерпением ждем их здесь в следующем году.
— Когда будет проведен первый официальный матч на новом стадионе?
— 5 июня. Это будет последняя контрольная игра сборной России перед чемпионатом мира. С РФС уже есть договоренность. Соперником должна стать национальная команда Италии. Этот стадион не задействован на ЧМ, но будет использоваться
— Какова стоимость арены?
— По всем
— Какова вместимость?
— 26 700 зрителей. Это намного больше средней посещаемости матчей РФПЛ. Надеемся, что фактор нового стадиона и центра города повлияет на то, что он будет заполняться куда лучше, чем арена в Химках. Надеюсь, полностью. Здесь сорок
— Что осталось сделать?
— Стадион почти готов. Табло хоть сегодня можно повесить. Но без игр к зиме не хотелось это делать. А что касается комплекса в целом, нужно доделать кровлю, достроить инженерные системы внутри здания и залить лед.
— Футбольное «Динамо» планирует провести здесь сезон-2018/19?
— Очень близки к тому, чтобы подтвердить наши договоренности. С тех пор как был последний разговор, появились существенные сдвиги, и мы на сто процентов уверены, что здесь будет играть ФК «Динамо».
— Когда комплекс будет полностью открыт?
— Думаем в апреле сдать в эксплуатацию.