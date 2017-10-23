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01:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В день рождения Яшина на «Динамо» открыли новое поле

22 октября, в день рождения легендарного вратаря Льва Яшина, «ВТБ Арена парк» презентовала газон реконструируемого стадиона в Петровском парке.

Источник: Спорт-Экспресс

Мероприятие прошло с большим размахом. Устроители приготовили красочную шоу-программу. Динамовские ветераны восторгались новой ареной, которая уже почти готова принимать матчи. Осталось установить табло, а все основные конструкции, включая футбольное поле, готовы.

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Пильгуй рассказал о своих впечатлениях:

— Мне стадион очень нравится. Он получился уютный, компактный, все под рукой, все рядом. Хотелось бы пожелать, чтобы «Динамо» показывало уровень футбола, достойный этого сооружения.

Церемония открытия газона состояла из символических ударов по воротам. Первый нанес ветеран бело-голубых Валерий Урин, затем нападающий основного состава Кирилл Панченко, член попечительского совета ВФСО «Динамо» Сергей Степашин, а после юные воспитанники клуба. Финал получился красочным: в центре поля зажгли символический луч света, который был запущен из большого футбольного мяча и уходил далеко в небо.

О ходе работ на новой арене рассказал старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов:

— Самое главное, что ко дню рождения Льва Яшина мы успели полностью закончить строительство футбольного стадиона. Он построен по всей футбольной науке, арена самого высокого уровня, на которой можно проводить матчи любых европейских турниров, кроме финала Лиги чемпионов. Мы отмечаем это событие и хотим показать болельщикам и ветеранам «Динамо», что с нетерпением ждем их здесь в следующем году.

— Когда будет проведен первый официальный матч на новом стадионе?

— 5 июня. Это будет последняя контрольная игра сборной России перед чемпионатом мира. С РФС уже есть договоренность. Соперником должна стать национальная команда Италии. Этот стадион не задействован на ЧМ, но будет использоваться по-другому. Думаю, проведем целую серию мероприятий, связанных с открытием. Это будет фестиваль на «ВТБ Арена парке». Ну и, конечно, здесь станем организовывать концерты и матчи, и вокруг этого создавать небольшой мини-праздник, который подчеркнет, что «Динамо» всегда было местом человеческой радости и любви.

— Какова стоимость арены?

— По всем бейч-маркам мировых стадионов это совершенно разумные деньги. Думаю, что мы не вышли за те цифры, которые тратят в среднем за одно посадочное место. Это около пяти тысяч евро на футбольный стадион и десяти тысяч евро на хоккейную арену. Но наше сооружение трудно сравнивать. У нас же еще под ним торговый центр, парковка, то есть проект сложный.

— Какова вместимость?

— 26 700 зрителей. Это намного больше средней посещаемости матчей РФПЛ. Надеемся, что фактор нового стадиона и центра города повлияет на то, что он будет заполняться куда лучше, чем арена в Химках. Надеюсь, полностью. Здесь сорок VIP-лож, очень удобная логистика для игроков, судей и болельщиков гостей, несмотря на то, что стадион находится на высоте одиннадцать метров, а под нами торгово-досуговая галерея. В футбольной части за лето планируем провести несколько концертов, пока позволяет сезон, и будем пробовать новые вещи: например, зимой это может быть биатлонный турнир, постараемся заманить сюда регби, может, проведем один выставочный матч американского футбола. А на многофункциональной арене станем организовывать сто пятьдесят мероприятий в год.

— Что осталось сделать?

— Стадион почти готов. Табло хоть сегодня можно повесить. Но без игр к зиме не хотелось это делать. А что касается комплекса в целом, нужно доделать кровлю, достроить инженерные системы внутри здания и залить лед.

— Футбольное «Динамо» планирует провести здесь сезон-2018/19?

— Очень близки к тому, чтобы подтвердить наши договоренности. С тех пор как был последний разговор, появились существенные сдвиги, и мы на сто процентов уверены, что здесь будет играть ФК «Динамо».

— Когда комплекс будет полностью открыт?

— Думаем в апреле сдать в эксплуатацию.

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