На «Зенит» наезжают
ЦСКА навязал жестокий бой «Зениту» и не позволил
ЦСКА навязал жестокий бой «Зениту» и не позволил
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
«Зенит» зашел наверх летом и не собирался уходить. Его гегемония заслужена. По очкам, забитым и пропущенным мячам это лучшая команда чемпионата. Но чем ближе зима, тем больше проблем, — уже третий матч подряд лидер не может победить. Питерцы спотыкались на представителях каждого из сословий турнирной таблицы. Команду Роберто Манчини чуть было не обыграл аутсайдер «Анжи» (2:2), ее победил середняк «Арсенал» (0:1), и вот теперь у нее отобрал очки
Не так важно, как это сделано, важен результат. Понимаю, почему ЦСКА вышел на матч, как в октагон.
Зато появилось нечто прямо противоположное. Хозяева сразу придушили «Зенит» жестким и агрессивным прессингом, в первые десять минут создали два отличных момента, у своих ворот долго не позволяли сделать почти ничего. Обратная сторона этого напора — четыре желтые карточки за полчаса. ЦСКА был готов убрать с дороги любого, даже Манчини, которого на 11-й минуте атаковал обычно спокойный Мариу Фернандес.
Такого не ожидал ни «Зенит», ни судья Вилков — шесть желтых карточек в первом тайме, еще четыре во втором, и странно, что не случилось красных.
Удивительно, что Манчини — а он ведь изучил ЦСКА — не подготовил своих футболистов именно к такому. Если имелся другой план, то он не сработал. Биться у Москвы получалось лучше, и в результате Питер потерял Лунева (ушибся о штангу), нормальный футбол и очки. ЦСКА в
В такой драке хорош Дзюба, но он вышел поздновато. Отправил в нокдаун Вернблума, получил желтую. А единственный стопроцентный момент «Зенита» после ошибки Васина упустил Кокорин. Но дело не в том, что упустил. А в том, что момент стал единственным.
Путь, который выбрал ЦСКА хотя и неэстетичен, зато эффективен. И чем дальше будет идти чемпионат, тем больше команд это поймет. В следующем туре у «Зенита» как раз «Локомотив», где хватает своих Вернблумов в виде Игоря Денисова и Тарасова. И существует вероятность, что питерцы будут принимать гостей уже в качестве преследователей. Для того чтобы в чемпионате сменился лидер, «Локо» нужно сегодня победить «Краснодар». Судя по тому, в каком состоянии последние пару матчей провела команда Игоря Шалимова, миссия выполнима. Да, если это произойдет, то смена станет скорее символической, но аура непобедимости «Зенита» Манчини разрушится. И матч 15-го тура в Петербурге может реально обнулить ситуацию в РФПЛ.
Неужели все начнется заново?..
В 15-м туре встречаются:
27 октября: АРСЕНАЛ — ЦСКА (19.30).
28 октября: РОСТОВ — СПАРТАК (19.00).
29 октября: АМКАР — УРАЛ (11.30), ДИНАМО — ТОСНО (14.00), ЗЕНИТ — ЛОКОМОТИВ (16.30), КРАСНОДАР —
30 октября: УФА — РУБИН (17.00), АХМАТ — АНЖИ (19.30).
|Виктор Гончаренко
|Роберто Манчини
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|6
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|11
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|1
|11
|Угловые
|1
|18
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)