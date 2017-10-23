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01:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

На «Зенит» наезжают

ЦСКА навязал жестокий бой «Зениту» и не позволил сине-бело-голубым победить — 0:0. Благодаря этому результату в чемпионате уже сегодня может смениться лидер — в случае победы над «Краснодаром» первую строчку займет «Локомотив».

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Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

«Зенит» зашел наверх летом и не собирался уходить. Его гегемония заслужена. По очкам, забитым и пропущенным мячам это лучшая команда чемпионата. Но чем ближе зима, тем больше проблем, — уже третий матч подряд лидер не может победить. Питерцы спотыкались на представителях каждого из сословий турнирной таблицы. Команду Роберто Манчини чуть было не обыграл аутсайдер «Анжи» (2:2), ее победил середняк «Арсенал» (0:1), и вот теперь у нее отобрал очки клуб-ровня, ЦСКА.

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Не так важно, как это сделано, важен результат. Понимаю, почему ЦСКА вышел на матч, как в октагон. По-другому очки с «Зенитом» мало кто набирает. Не совсем ясно, почему нельзя с таким же настроем играть в Лиге чемпионов — ведь сине-бело-голубые точно не уступают «Базелю». Более того — превосходят по всем параметрам. Но это проблемы ЦСКА. Сейчас ни трусости, ни боязливости (так оценил игру со швейцарцами Виктор Гончаренко) в действиях армейцев не возникало.

Зато появилось нечто прямо противоположное. Хозяева сразу придушили «Зенит» жестким и агрессивным прессингом, в первые десять минут создали два отличных момента, у своих ворот долго не позволяли сделать почти ничего. Обратная сторона этого напора — четыре желтые карточки за полчаса. ЦСКА был готов убрать с дороги любого, даже Манчини, которого на 11-й минуте атаковал обычно спокойный Мариу Фернандес.

Такого не ожидал ни «Зенит», ни судья Вилков — шесть желтых карточек в первом тайме, еще четыре во втором, и странно, что не случилось красных.

Удивительно, что Манчини — а он ведь изучил ЦСКА — не подготовил своих футболистов именно к такому. Если имелся другой план, то он не сработал. Биться у Москвы получалось лучше, и в результате Питер потерял Лунева (ушибся о штангу), нормальный футбол и очки. ЦСКА в какой-то момент просто затоптал соперника — все, а особенно аргентинцы, оказались в шоке.

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В такой драке хорош Дзюба, но он вышел поздновато. Отправил в нокдаун Вернблума, получил желтую. А единственный стопроцентный момент «Зенита» после ошибки Васина упустил Кокорин. Но дело не в том, что упустил. А в том, что момент стал единственным.

Путь, который выбрал ЦСКА хотя и неэстетичен, зато эффективен. И чем дальше будет идти чемпионат, тем больше команд это поймет. В следующем туре у «Зенита» как раз «Локомотив», где хватает своих Вернблумов в виде Игоря Денисова и Тарасова. И существует вероятность, что питерцы будут принимать гостей уже в качестве преследователей. Для того чтобы в чемпионате сменился лидер, «Локо» нужно сегодня победить «Краснодар». Судя по тому, в каком состоянии последние пару матчей провела команда Игоря Шалимова, миссия выполнима. Да, если это произойдет, то смена станет скорее символической, но аура непобедимости «Зенита» Манчини разрушится. И матч 15-го тура в Петербурге может реально обнулить ситуацию в РФПЛ.

Неужели все начнется заново?..

В 15-м туре встречаются:

27 октября: АРСЕНАЛ — ЦСКА (19.30).
28 октября: РОСТОВ — СПАРТАК (19.00).
29 октября: АМКАР — УРАЛ (11.30), ДИНАМО — ТОСНО (14.00), ЗЕНИТ — ЛОКОМОТИВ (16.30), КРАСНОДАР — СКА-ХАБАРОВСК (19.00).
30 октября: УФА — РУБИН (17.00), АХМАТ — АНЖИ (19.30).

ЦСКА 0:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
22.10.2017, 16:30 Зрители: 26137 основной раунд: 14-й тур Арена ЦСКА
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Роберто Манчини
Составы
12′ Игорь Акинфеев (к) 35
5′ Виктор Васин 5
31′ Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
12′ Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
66′ Понтус Вернблум 3
Александр Головин 17
Константин Кучаев 89
90′ Виктор Винисиус Витинью 11
Тимур Жамалетдинов 75
66′ 71′ Бибрас Натхо 66
Астемир Гордюшенко 72
60 Бранислав Иванович
4 Доменико Кришито (к)
23 Миха Мевля 32′
30 Эмануэль Маммана
14 Далер Кузяев
21 Александр Ерохин
5 Леандро Паредес 66′
9 Александр Кокорин
99 Андрей Лунев 46′
1 Юрий Лодыгин
10 Эмилиано Ариэль Ригони 70′ 43′
8 Матиас Краневиттер
7 Дмитрий Полоз 58′
22 Артем Дзюба 66′
Статистика
6 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
11 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 1
11 Угловые 1
18 Фолы 17
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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