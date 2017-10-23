На «Зенит» наезжают

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Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

«Зенит» зашел наверх летом и не собирался уходить. Его гегемония заслужена. По очкам, забитым и пропущенным мячам это лучшая команда чемпионата. Но чем ближе зима, тем больше проблем, — уже третий матч подряд лидер не может победить. Питерцы спотыкались на представителях каждого из сословий турнирной таблицы. Команду Роберто Манчини чуть было не обыграл аутсайдер «Анжи» (2:2), ее победил середняк «Арсенал» (0:1), и вот теперь у нее отобрал очки клуб-ровня, ЦСКА.

Не так важно, как это сделано, важен результат. Понимаю, почему ЦСКА вышел на матч, как в октагон. По-другому очки с «Зенитом» мало кто набирает. Не совсем ясно, почему нельзя с таким же настроем играть в Лиге чемпионов — ведь сине-бело-голубые точно не уступают «Базелю». Более того — превосходят по всем параметрам. Но это проблемы ЦСКА. Сейчас ни трусости, ни боязливости (так оценил игру со швейцарцами Виктор Гончаренко) в действиях армейцев не возникало.

Зато появилось нечто прямо противоположное. Хозяева сразу придушили «Зенит» жестким и агрессивным прессингом, в первые десять минут создали два отличных момента, у своих ворот долго не позволяли сделать почти ничего. Обратная сторона этого напора — четыре желтые карточки за полчаса. ЦСКА был готов убрать с дороги любого, даже Манчини, которого на 11-й минуте атаковал обычно спокойный Мариу Фернандес.

Такого не ожидал ни «Зенит», ни судья Вилков — шесть желтых карточек в первом тайме, еще четыре во втором, и странно, что не случилось красных.

Удивительно, что Манчини — а он ведь изучил ЦСКА — не подготовил своих футболистов именно к такому. Если имелся другой план, то он не сработал. Биться у Москвы получалось лучше, и в результате Питер потерял Лунева (ушибся о штангу), нормальный футбол и очки. ЦСКА в какой-то момент просто затоптал соперника — все, а особенно аргентинцы, оказались в шоке.

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В такой драке хорош Дзюба, но он вышел поздновато. Отправил в нокдаун Вернблума, получил желтую. А единственный стопроцентный момент «Зенита» после ошибки Васина упустил Кокорин. Но дело не в том, что упустил. А в том, что момент стал единственным.

Путь, который выбрал ЦСКА хотя и неэстетичен, зато эффективен. И чем дальше будет идти чемпионат, тем больше команд это поймет. В следующем туре у «Зенита» как раз «Локомотив», где хватает своих Вернблумов в виде Игоря Денисова и Тарасова. И существует вероятность, что питерцы будут принимать гостей уже в качестве преследователей. Для того чтобы в чемпионате сменился лидер, «Локо» нужно сегодня победить «Краснодар». Судя по тому, в каком состоянии последние пару матчей провела команда Игоря Шалимова, миссия выполнима. Да, если это произойдет, то смена станет скорее символической, но аура непобедимости «Зенита» Манчини разрушится. И матч 15-го тура в Петербурге может реально обнулить ситуацию в РФПЛ.

Неужели все начнется заново?..

В 15-м туре встречаются: